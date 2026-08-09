एकाच बीज संकलनातून 4 मुऱ्हा रेडकांचा जन्म, काय आहे नेमकी भानगड? वाचा स्पेशल रिपोर्ट
पुण्यातील ताथवडे येथील ईटी आयव्हीएफ प्रयोगशाळेत अत्याधुनिक भ्रूण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून स्वप्नील कलाटे यांच्या उच्च दुग्ध उत्पादक मुऱ्हा म्हशीचा डोनर म्हणून वापर करण्यात आला.
Published : August 9, 2026 at 12:34 PM IST|
Updated : August 9, 2026 at 2:13 PM IST
By - Sajjad Sayyed
पुणे : राज्यातील दुग्ध व्यवसायाला आणि उच्च आनुवंशिक क्षमतेच्या म्हैस संवर्धनाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. नुकतेच राज्यात प्रथमच म्हशीवर अत्याधुनिक भ्रूण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञानाच वापर करून मुऱ्हा जातीच्या चार निरोगी रेडकांचा (तीन मादी व एक नर) यशस्वी जन्म झाला आहे.
पुण्यातील ताथवडे येथील इटी आयव्हीएफ प्रयोगशाळेत अत्याधुनिक भ्रूण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून स्वप्नील कलाटे यांच्या उच्च दुग्ध उत्पादक मुऱ्हा म्हशीचा डोनर म्हणून वापर करण्यात आला. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पाच उच्च दर्जाचे भ्रूण विकसित करून ते शासकीय पशुपैदास प्रक्षेत्र, ताथवडे येथील दाई म्हशींमध्ये प्रत्यारोपित करण्यात आले. यापैकी चार म्हशींमध्ये यशस्वी गर्भधारणा झाली आहे. त्यातून तीन मादी आणि एक नर अशा चार निरोगी मुऱ्हा रेडकांचा जन्म झाला आहे.
महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत राज्यातील सर्व शासकीय पशुपैदास प्रक्षेत्रांमध्ये उच्च वंशावळीचे सर्व जातींचे वळू निर्माण करण्यासाठी भ्रूण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. राज्यात वाढत्या दर्जेदार म्हशीच्या दुधाच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी हा राज्यातील म्हशीवर पहिलाच प्रयोग असल्याचं सांगितलं जात आहे.
मोठ्या प्रमाणात होणार आर्थिक बचत- याबाबत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शितलकुमार मुकणे म्हणाले की, गाईंच्या तुलनेत म्हशींमध्ये 'आयव्हीएफ' आणि भ्रूण प्रत्यारोपण करणे हे तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत जिकिरीचे आणि आव्हानात्मक मानलं जातं. परंतु ताथवडे येथील प्रयोगशाळेनं या सर्व आव्हानांवर मात करत मुऱ्हा जातीच्या म्हशीमध्ये हा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहे.
खर्च झाला कमी - मुऱ्हा म्हशींमधील अशा प्रकारचा हा राज्यातील पहिलाच यशस्वी प्रयोग ठरला आहे. पारंपरिक कृत्रिम रेतन पद्धतीद्वारे उच्च उत्पादनक्षम जनावरांची वंशावळ तयार करण्यासाठी जवळजवळ 20 ते 25 वर्षांचा मोठा कालावधी लागतो. मात्र, या तंत्रज्ञानामुळे ही कालावधी अत्यंत कमी वेळेत साध्य करणं शक्य झालं आहे. 10 ते 15 वर्षांपूर्वी पशुधनामध्ये भ्रूण प्रत्यारोपण करण्यासाठी प्रति-भ्रूण सुमारे 75 हजार रुपये खर्च येत होता. मात्र, आमच्या या तज्ञ टीमच्या प्रयत्नांमुळे हा खर्च 8 हजार रुपयांपेक्षाही खाली आणण्यात यश आलं आहे. नजीकच्या भविष्यात हे तंत्रज्ञान सामान्य शेतकऱ्यांच्या थेट दारात पोहोचवणं शक्य होणार आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
सुदृढ रेडकांचा जन्म- यावेळी ताथवडे येथील प्रयोगशाळेतील प्रमुख डॉ. विष्णू जवणे म्हणाले की, राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग आहे. 18 लिटर दुधाचे उत्पादन देणाऱ्या उच्च वंशावळीच्या मुऱ्हा म्हशीची डोनर म्हणून निवड करण्यात आली होती. 11 सप्टेंबर रोजी डोनर म्हशीकडून 16 मादीबीजे यशस्वीरीत्या संकलित करण्यात आली आहेत. ही बीजे प्रयोगशाळेत आणून उच्च वंशावळीच्या वळूच्या वीर्यानं फलित करण्यात आली आहेत. त्यातून सहाव्या दिवशी 5 उत्कृष्ट दर्जाचे भ्रूण तयार झाले. 19 सप्टेंबर रोजी हे 5 भ्रूण ताथवडे प्रक्षेत्रावरील दाई म्हशींमध्ये प्रत्यारोपित करण्यात आले.
अडीच महिन्यांनंतर केलेल्या तपासणीत 5 पैकी 4 म्हशी यशस्वीरीत्या गाभण राहिल्याचं स्पष्ट झालं. म्हशीचा गाभणकाळ 10 महिने 10 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर 11 जुलै ते 20 जुलै दरम्यान चारही उच्च आनुवंशिक क्षमतेच्या सुदृढ रेडकांचा जन्म झाला आहे. यापूर्वी याच प्रयोगशाळेत पंढरपुरी म्हशीच्या 'शीतल' नावाच्या जगातील पहिल्या आयव्हीएफ वासराची निर्मिती करण्यात आली होती.
एका म्हशीपासून तिच्या संपूर्ण आयुष्यात नैसर्गिक रीतीनं जास्तीत जास्त 8 ते 10 पिल्लेच मिळू शकतात. परंतु, या अत्याधुनिक भ्रूण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञानामुळे एका चांगल्या म्हशीच्या बीजांचा वापर करून एका वर्षात तब्बल 50 हून अधिक उच्च गुणवत्तेची वासर/रेडके तयार करणं शक्य होणार आहे. यामुळे पशुपालकांना उच्च दूध उत्पादन देणाऱ्या दुधाळ जनावरांची संख्या वेगाने वाढवता येईल, असं यावेळी डॉ. विष्णू जवणे यांनी सांगितलं.
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