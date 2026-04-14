मुंबईत पोहोचली स्वयंचलित दरवाजे असलेली नॉन एसी लोकल, कधी येणार सेवेत?

मुंबई लोकलच्या प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. मुंबईत नवी नॉन-एसी लोकल दाखल झाली असून, सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे तिला स्वयंचलित दरवाजे आहेत.

Published : April 14, 2026 at 7:35 PM IST

Updated : April 14, 2026 at 8:47 PM IST

मुंबई : मुंबईकरांच्यादृष्टीनं अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबईत दरवाजे आपोआप बंद होणारी 'नॉन एसी लोकल' (Non AC local) दाखल झाली आहे. चेन्नईहून ही लोकल मुंबईत दाखल झाली आहे. 12 एप्रिल रोजी ही लोकल मुंबईच्या कुर्ला कारशेड येथे दाखल झाली. या लोकलच्या महत्त्वाच्या चाचण्या या पूर्ण केल्या जाणार असून या चाचण्यांमध्ये लोकल यशस्वी झाली की मगच सर्वसामान्यांसाठी ही लोकल उपलब्ध केली जाणार आहे.



व्हेंटिलेशन सिस्टम : याविषयी बोलताना मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील निला म्हणाले की, "या लोकलमध्ये सर्वात महत्त्वाची सुविधा ही स्वयंचलित दरवाजाची (Automatic Doors) आहे. या लोकलमधले दरवाजे बंद होत असल्यामुळं प्रवाशांचे जे अपघात होतात, त्याच्यावरत अंकूश येणार आहे. याशिवाय प्रवाशांच्या सोयीसाठी आपण साधारणपणे प्रति तास 10,000 क्युबिक मीटर इतकी कॅपॅसिटी असलेलं व्हेंटिलेशन सिस्टम प्रत्येक कोचमध्ये दोन अशा लावण्यात आलं आहे."

खिडक्यांची लांबी किती? : प्रत्येक डब्यामधील खिडक्यांची रुंदी देखील जुन्या कोचपेक्षा मोठी आहे. रेग्युलर कोचेसमध्ये जवळजवळ 900 सेंटीमीटर इतकी डब्यांची लांबी असते. त्याच्या जागी या लोकलच्या खडकीची लांबी ही 1900 सेंटीमीटर करण्यात आलेली आहे, असं स्वप्नील निला म्हणाले.



प्रवाशांच्या सुविधांमध्ये केली वाढ : या लोकलमध्ये आधुनिक सिस्टम्स, जशामध्ये पूर्वीच्या कोचेसमध्ये जसं अलार्म चेन पुलिंगसाठी ती चेन होत होती, त्याच्या जागी आता इथे अलार्मचं बटन देण्यात आलं आहे, ज्यामुळं प्रवाशांकडून चुकून जी अलार्म चेन पुलिंग होत होती, त्याच्यावरती आळा घालता येणार आहे. या फायर सेफ्टीच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक कोचच्या एंड पॅनलवरती जे फायर डिटेक्शन सिस्टम्स आहेत त्या लावण्यात आलेल्या आहेत असं स्वप्नील निला म्हणाले.

"रेल्वेने घेतलेल्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. आम्ही गेल्या कित्येक वर्षांपासून बंद दरवाजाची लोकल यावी यासाठी पाठपुरवठा करत होतो. आमच्या पाठपुराव्याला यश आलंय याचा आम्हाला आनंद आहे. फक्त एकच उपाय योजना अपघात कमी करण्यासाठी अपुरी आहे. त्यासाठी रेल्वेचे रखडलेले प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावेत व मेट्रोप्रमाणे रेल्वे स्टेशनलाही एन्ट्री एक्झिटचे पर्याय यावेत अशी आमची मागणी आहे." - सिद्धेश देसाई, उपाध्यक्ष, मुंबई रेल प्रवासी संघ



"मी रोज कल्याण ते विद्याविहार असा प्रवास करतो. संध्याकाळी व सकाळी होणारी गर्दी आणि त्यातून होणारे अपघात यामुळं बंद दरवाजाची लोकल येणं हे काळाची गरज आहे. रेल्वेने घेतलेला निर्णय अतिशय स्तुत्य आहे. लवकरात लवकर या आपोआप दरवाजे बंद होणाऱ्या नॉन एसी ट्रेन प्रत्यक्षात मुंबईकरांच्या सेवेत याव्यात इतकीच माझी इच्छा आहे. रेल्वेचे आभार आणि खूप कौतुक." - भरत कोळी, रेल्वे प्रवासी



"मुंबईच्या लोकलमधून मी नियमित प्रवास करतो. बोरिवलीपासून ते कल्याणपर्यंत माझं येणं जाणं सुरूच असतं. अशावेळी आपोआप दरवाजे बंद होणाऱ्या या लोकल मुंबईकरांच्या सेवेत याव्या ही माझी इच्छा आहे. यामुळं अपघातावर नियंत्रण येईल. लोकांमध्ये शिस्त येईल असं मला वाटतं." - कौशल जोबनपुत्र, रेल्वे प्रवासी



आर.डी.एस.ओ व सि.ओ.सि.आर ट्रायल : पुढे बोलताना स्वप्निल नीला म्हणाले की, "या ट्रेन भविष्यात लवकरात लवकर मुंबईकरांसाठी सेवेत आणण्याचा प्रयत्न आहे. या अगोदर आपल्याला आर.डी.एस.ओ व सि.ओ.सि.आर (चाचण्या) ट्रायल कराव्या लागतील. ज्याच्यामध्ये 'रायडरशिप' म्हणजे प्रवास करताना आपला किती चांगला अनुभव येत आहे किंवा प्रवास करताना काही झटके बसतायत का? याच्या चाचण्या आपण आता करणार आहोत. आर.डी.एस.ओचे ट्रायल्स पूर्ण झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये प्रवाशांच्या सोयीसाठीचे जे ट्रायल्स आहेत ते करणार आहोत, ज्यामध्ये प्रवासी ज्यावेळेस प्रवास करतील त्यावेळेस त्याच्यामधलं कंपार्टमेंटच्या आतलं ऑक्सिजनचं प्रमाण याचं मेजरमेंट आपण करणार आहोत. या मेजरमेंटच्या माध्यमातून आपण प्रवाशांना जे जास्तीत जास्त सोयी-सुविधा देता येतील याचा प्रयत्न करणार आहोत. एकदा हे ट्रायल्स पूर्ण झाल्यानंतर आपण निश्चित रूपाने या ट्रायल्समधून ज्या काही गोष्टी समोर आल्या आहेत, त्या गोष्टींचं अनुक्रमण आपण पुढे येणाऱ्या लोकलमध्ये करणार आहोत.

Last Updated : April 14, 2026 at 8:47 PM IST

