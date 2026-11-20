ओटीएस कर्जमुक्तीची पहिली यादी जाहीर, 1 लाख 69 हजार शेतकऱ्यांना लाभ
ओटीएस कर्जमुक्तीची पहिली यादी जाहीर करण्यात आलीय. याचा 1 लाख 69 हजार शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. यासाठी काही अटी घातल्या आहेत.
Published : November 20, 2026 at 8:03 PM IST
मुंबई - राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेची पहिली यादी शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली. राज्यातील 1 लाख 69 हजार 820 शेतकऱ्यांचा या यादीत समावेश आहे. पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार असून, त्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्ज हलके करणे, याला आम्ही प्राधान्य देत आहोत, असं सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितलं.
राज्य शासनानं 2 जून 2026 रोजी या योजनेचा शासन निर्णय जारी केला होता. योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (ओटीएस) आणि प्रोत्साहनपर लाभ असे तीन घटक आहेत. यापूर्वी कर्जमाफीच्या टप्प्यात 25 लाख 81 शेतकऱ्यांच्या याद्या जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या 20 लाख 72 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर आतापर्यंत 18 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जमा करण्यात आली आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यातील ओटीएस योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पहिल्या यादीतील शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे लागणार आहे. तसंच ॲग्रीस्टॅक नोंदणी असणेही आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार आहे.
कर्जाचा उर्वरित हिस्सा भरावा लागणार - ओटीएस योजनेनुसार दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या कर्जाची उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना स्वतः भरावी लागणार आहे. ही रक्कम संबंधित बँकेत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत जमा करावी लागेल. एकापेक्षा अधिक कर्जखाती असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही एका कर्जखात्यात ही रक्कम भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. मात्र, ओटीएसनुसार ठरलेल्या रकमेपेक्षा जास्त पैसे जमा करू नयेत, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकांच्या शाखा, विकास संस्थांची कार्यालये आणि ग्रामपंचायतींमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. शासनाची दोन लाख रुपयांची मदत कर्जखात्यात जमा झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
विभागनिहाय लाभार्थी
- नाशिक विभाग – ४८,३७९
- पुणे विभाग – ४०,९४६
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग – ३९,५९७
- अमरावती विभाग – २५,९१७
- नागपूर विभाग – १२,००२
- कोकण विभाग – २,९७९
कर्जाचे ओझे कायमचे हलके करण्याला प्राधान्य - ओटीएस योजनेअंतर्गत आज १ लाख ६९ हजार ८२० पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याला कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरूच राहील. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे कायमचे हलके करणे हे आमचे प्राधान्य आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
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