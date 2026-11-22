सोमेश्वर कारखान्याचा उसाला प्रतिटन 3951 रुपयांचा पहिला हप्ता जाहीर; एफआरपीपेक्षा जादा दर दिल्याचा अध्यक्षांचा दावा
सोमेश्वर साखर कारखान्याने (Someshwar Sugar Factory) चालू गळीत हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन 3,951 रुपयांचा पहिला हप्ता जाहीर केला आहे.
Published : November 22, 2026 at 3:20 PM IST
बारामती : बारामती तालुक्यातील श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने चालू गळीत हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिमेट्रिक टन 3 हजार 951 रुपये पहिला हप्ता देण्याची घोषणा केली आहे. कारखान्याची निश्चित झालेली एफआरपी 3 हजार 467 रुपये असताना त्यापेक्षा तब्बल 484 रुपये अधिक दर जाहीर करण्यात आला आहे. सभासद, बिगरसभासद तसेच गेटकेनधारक शेतकऱ्यांनाही हा दर लागू राहणार आहे. सोमेश्वरनगर येथे आज (22 नोव्हेंबर) आयोजित पत्रकार परिषदेत कारखान्याचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी ही घोषणा केली. यावेळी कारखान्याचे संचालक मंडळ उपस्थित होते.
कारखान्याची प्रतिदिन गाळप क्षमता किती : संचालक मंडळाच्या माहितीनुसार निवडणुकीनंतरच्या पहिल्याच गळीत हंगामात कारखान्याने उत्पादनाच्या आघाडीवरही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. अवघ्या 38 दिवसांत 3 लाख 60 हजार 111 मेट्रिक टन उसाचे गाळप करण्यात आलं आहे. 11.25 टक्के इतका साखर उतारा मिळवला आहे. हा उतारा पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. या कालावधीत 4 लाख 12 हजार 500 क्विंटल साखरेचे उत्पादन झालं आहे. कारखान्याची प्रतिदिन गाळप क्षमता 7 हजार 500 मेट्रिक टन असताना प्रत्यक्षात सरासरी 9 हजार 476 मेट्रिक टन गाळप सुरू असल्याचेही सांगण्यात आलं. आगामी काळात 13 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक ऊस गाळपाचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे.
महिन्यानुसार ऊस उत्पादकांना अतिरिक्त अनुदान : केवळ पहिला हप्ता जाहीर करून कारखाना थांबलेला नाही, तर पुढील महिन्यांमध्ये गाळपासाठी येणाऱ्या उसाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त अनुदानाचीही घोषणा करण्यात आली आहे. जानेवारी महिन्यात गाळप होणाऱ्या उसाला प्रतिटन 100 रुपये अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळं जानेवारीतील एकूण दर 4 हजार 51 रुपये होईल. फेब्रुवारी महिन्यात गाळप होणाऱ्या उसाला 150 रुपये अतिरिक्त अनुदान मिळणार असून, हा दर 4 हजार 101 रुपये होईल. तर मार्च महिन्यात गाळप होणाऱ्या उसासाठी 200 रुपये अतिरिक्त अनुदान जाहीर करण्यात आलं आहे. एकूण दर 4 हजार 151 रुपये प्रतिमेट्रिक टन होणार आहे. याशिवाय मशीनद्वारे तोडणी करण्यात आलेल्या उसाला प्रतिटन 50 रुपये अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
45 कोटींचे सॉफ्ट लोन; साखरेच्या मूल्यांकनात वाढ : शेतकऱ्यांना जाहीर केलेला दर देण्यासाठी कारखान्याने आर्थिक नियोजनावरही भर दिला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनाकडून कारखान्याला 45 कोटी रुपयांचे सॉफ्ट लोन मिळवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून साखरेच्या मूल्यांकनात वाढ करून घेण्यात कारखान्याला यश आलं आहे. सुरुवातीला साखरेचे मूल्यांकन प्रतिक्विंटल 4 हजार 200 रुपये होते. पाठपुराव्यानंतर ते 4 हजार 500 रुपये करण्यात आले. त्यामुळं मालतारण खात्यावर प्रतिक्विंटल 2 हजार 830 रुपयांऐवजी आता 3 हजार 100 रुपये उपलब्ध होत आहेत. या आर्थिक नियोजनामुळं शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलांचा प्रश्न मार्गी लावण्यास मदत झाल्याचं सांगण्यात आलं.
वीज, अल्कोहोल आणि इथेनॉल निर्मितीतही उल्लेखनीय कामगिरी : साखर उत्पादनाबरोबरच उपपदार्थ निर्मितीवरही कारखान्यानं लक्ष केंद्रित केलं आहे. आतापर्यंत 2 कोटी 92 लाख 94 हजार 793 युनिट वीज निर्मिती करण्यात आली असून, त्यापैकी 1 कोटी 81 लाख 18 हजार 200 युनिट वीज विक्री करण्यात आली आहे. तसेच 13 लाख 96 हजार 770 लिटर अल्कोहोल आणि 9 लाख 22 हजार 172 लिटर इथेनॉलचे उत्पादन करण्यात आलं आहे.
खोडवा उसाला 200 रुपये विशेष अनुदान देण्याचे नियोजन : आगामी हंगामातील पाणीटंचाई आणि संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन 2027-28 च्या हंगामात खोडवा ऊस राखणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिमेट्रिक टन 200 रुपये विशेष अनुदान देण्याचे नियोजन संचालक मंडळानं केलं आहे. ऊस उत्पादकांनी खोडवा राखावा आणि भविष्यातील गाळपासाठी पुरेसा ऊस उपलब्ध व्हावा, हा यामागील उद्देश आहे.
ऊसबिल वितरणाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष : एकूणच, 3 हजार 951 रुपयांचा पहिला हप्ता, महिन्यानुसार वाढीव अनुदान, यांत्रिक तोडणीसाठी प्रोत्साहन आणि खोडवा उसासाठी विशेष मदत अशा निर्णयांमुळं श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत केलेल्या या घोषणेमुळं परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष आता प्रत्यक्ष ऊसबिल वितरणाकडे लागलं आहे.
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