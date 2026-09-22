सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच आढळला दुर्मीळ 'पांढरा मण्यार' साप
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ येथे अत्यंत दुर्मीळ पांढरा मण्यार हा साप पहिल्यांदाच आढळून आला आहे. पाठीवरील मोठे षटकोनी आकाराचे खवले, गुळगुळीत त्वचा ही त्याची वैशिष्ट्ये आहेत.
Published : September 22, 2026 at 3:53 PM IST
सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यात प्रथमच पांढऱ्या मण्यारची नोंद झाली आहे. कुडाळमधील पावशीमध्ये हा पांढरा मण्यार साप सापडला. कुडाळ वनक्षेत्रपाल चेतन पाटील व वनपाल सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली या दुर्मीळ सापाचं रेस्क्यू करण्यात आलं. सामान्यतः मण्यार हा काळसर किंवा निळसर-काळ्या रंगाचा असतो आणि त्याच्या शरीरावर पांढऱ्या रंगाचे अरुंद आडवे पट्टे असतात. पाठीवरील मध्यवर्ती रांगेतील मोठे षटकोनी आकाराचे खवले, गुळगुळीत त्वचा, लहान डोके आणि तुलनेनं लहान डोळे ही त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. मात्र, अल्बिनो अवस्थेत शरीरातील रंगद्रव्याची निर्मिती अत्यंत कमी किंवा पूर्णपणे बंद झाल्यामुळे सापाचा नेहमीचा काळा रंग दिसून येत नाही. अल्बिनो अवस्था म्हणजे शरीरात नैसर्गिक रंगद्रव्याची (मेलॅनिन) निर्मिती न होणं किंवा ती अत्यंत कमी प्रमाणात असणं होय. पूर्ण अल्बिनो मण्यार सापांचे डोळे लालसर दिसतात.
मण्याराचं शास्त्रीय नाव 'बुंगारस कॅर्युलियस' (Bungarus caeruleus) असून तो 'इलॅपिडी' (Elapidae) या विषारी सापांच्या कुळातील आहे. मण्यार हा प्रामुख्याने रात्री सक्रिय असणारा साप आहे. दिवसा तो दगडांखाली, लाकडाच्या ढिगाऱ्याखाली, घराभोवतालच्या अंधाऱ्या जागांमध्ये, बिळांमध्ये किंवा इतर सुरक्षित ठिकाणी लपून राहतो. रात्रीच्या वेळी तो अन्नाच्या शोधात बाहेर पडतो.
सापांचं रेस्क्यू केल्यानंतर नागरिकांमधील भीती आणि गैरसमज दूर करून, सापाची सुरक्षित सुटका करणं अत्यंत महत्त्वाचं असते. सर्पमित्र अनिल गावडे यांनी प्रसंगावधान राखत समाजामध्ये याविषयी जनजागृती केली. सापांना मारण्याऐवजी त्यांचं सुरक्षितपणे रेस्क्यू करून त्यांना योग्य नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याच्या कार्यात सर्पमित्रांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
गावडे यांच्यासारखे सर्पमित्र केवळ साप पकडण्याचं काम करत नाहीत, तर नागरिकांमध्ये सापांविषयी वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करणं, सर्पसंवर्धन आणि मानव-सर्प संघर्ष यांबाबत गैरसमज दूर करून जनजागृती करण्याचंही महत्त्वाचं काम करतात. विषारी साप घरात किंवा मानवी वस्तीजवळ आढळल्यास तो स्वतः पकडण्याचा प्रयत्न न करता, प्रशिक्षित सर्पमित्र किंवा संबंधित वनविभागाशी संपर्क साधणं हाच सुरक्षित पर्याय आहे. गावडे यांनी आतापर्यंत सहा हजारांपेक्षा जास्त वन्यप्राण्यांचं रेस्क्यू करून त्यांना त्यांच्या अधिवासात सुरक्षितपणं सोडण्याचं काम केलं आहे. त्यांनी कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत 'कोल्हापूर रेस्क्यू टीम'सोबतही काम केलं आहे.
सिंधुदुर्गातील या अल्बिनो मण्याराची नोंद केवळ एक दुर्मीळ साप सापडल्याची घटना नसून, जिल्ह्यातील सर्पवैविध्य आणि रंगवैविध्याच्या वैज्ञानिक अभ्यासासाठी ते एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आहे. अल्बिनो साप सामान्य रंगाच्या सापांपेक्षा अधिक सहजपणे नजरेस पडू शकतात; त्यामुळे भक्षकांपासून लपणे त्यांच्यासाठी तुलनेनं कठीण असतं. परिणामी, अशा दुर्मीळ सापांचं संवर्धन अधिक महत्त्वाचं ठरतं. सिंधुदुर्गच्या समृद्ध जैवविविधतेतून समोर आलेली ही दुर्मिळ नोंद सापांविषयी भीती नव्हे, तर कुतूहल आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करणारी ठरली आहे.
सापांच्या रंगांमध्ये नेहमीच नैसर्गिक वैविध्य आढळून येतं. अल्बिनिझम (Albinism) ही आनुवंशिक रंगद्रव्याच्या कमतरतेशी संबंधित अवस्था आहे. यामध्ये त्वचा, शरीराचा रंग आणि डोळ्यांतील रंगद्रव्य मोठ्या प्रमाणात कमी किंवा पूर्णपणे अनुपस्थित असू शकते. अल्बिनो आणि ल्युसिस्टिक साप यांच्यातील फरक समजून घेणं गरजेचं आहे. ल्युसिझममध्ये शरीराचा रंग मोठ्या प्रमाणात फिका किंवा पांढरा असला तरी डोळ्यांमधील सामान्य रंगद्रव्य टिकून राहतं; तर पूर्ण अल्बिनिझममध्ये डोळ्यांमध्येही रंगद्रव्याचा अभाव दिसतो. "म्हणूनच अल्बिनो प्राण्यांच्या डोळ्यांचा रंग, शरीररचना आणि इतर ओळख वैशिष्ट्यांच्या आधारे नोंद करणं वैज्ञानिकदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे", असं मत प्राणी अभ्यासक डॉ. योगेश कोळी यांनी व्यक्त केलं.
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