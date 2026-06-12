MIFF मध्ये पहिलाच ‘एआय’ हॅकॅथॉन ठरणार आकर्षण; 'ईटीव्ही भारत' निभावणार डिजिटल माध्यम प्रायोजकाची भूमिका
यंदाच्या महोत्सवात स्पर्धात्मक आणि अ-स्पर्धात्मक विभागांमधून एकूण 346 चित्रपटांचे प्रदर्शन होणार आहे.
Published : June 12, 2026 at 8:09 PM IST
मुंबई : राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाच्या (एनएफडीसी) वतीनं आयोजित करण्यात येणारा 19 वा मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (एमआयएफएफ 2026) येत्या 15 जूनपासून मुंबईत सुरू होत असून या प्रतिष्ठित महोत्सवासाठी यंदा माहितीपट, लघुपट आणि अॅनिमेशन चित्रपटांच्या प्रवेशिका दाखल करण्यासाठी जगभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. महाराष्ट्र शासन आणि फिल्म सिटी मुंबई यांच्या भागीदारीत होणाऱ्या या महोत्सवासाठी एकूण 1459 प्रवेशिका प्राप्त झाल्या असून निवडक चित्रपटांच्या माध्यमातून जगभरातील सिनेमाचा अनुभव मुंबईकरांना घेता येणार आहे, अशी माहिती एनएफडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश मगदूम यांनी दिली. 15 जून रोजी सायंकाळी 5 वाजता प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिरात या महोत्सवाचा भव्य उद्घाटन सोहळा पार पडणार आहे. दरम्यान, या महोत्सवात डिजिटल माध्यम प्रायोजकाची भूमिका "ईटीव्ही भारत" निभावणार आहे.
यंदाच्या महोत्सवात स्पर्धात्मक आणि अ-स्पर्धात्मक विभागांमधून एकूण 346 चित्रपटांचे प्रदर्शन होणार आहे. स्पर्धात्मक विभागासाठी एकूण 144 चित्रपटांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये 52 आंतरराष्ट्रीय आणि 92 राष्ट्रीय चित्रपटांचा समावेश असून 13 देशांनी या विभागात सहभाग नोंदवला आहे. या विभागातील चित्रपटांचे एकूण 70 तासांचे प्रदर्शन होणार असून त्यात 30 तास आंतरराष्ट्रीय आणि 40 तास राष्ट्रीय चित्रपटांचा समावेश असेल. तर अ-स्पर्धात्मक विभागात 46 देशांतील 202 चित्रपट दाखवले जाणार आहेत. यामध्ये 106 आंतरराष्ट्रीय आणि 96 राष्ट्रीय चित्रपटांचा समावेश आहे. 24 क्युरेटेड विभागांमध्ये विभागलेल्या या श्रेणीत एकूण 83 तासांचे चित्रपट प्रदर्शन होणार आहे. ‘मोजॅक’, ‘बेस्ट ऑफ फेस्ट’, ‘बुसान नेक्स्ट वेव्ह’, ‘ऑस्कर विनर्स’, ‘रायमुंड क्रुमे रेट्रोस्पेक्टिव्ह’, ‘एनएफडीसी शोकेस’, ‘इकोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट’ तसंच मराठी चित्रपटांसाठी स्वतंत्र विभाग यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
महोत्सवात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक विभागांमध्ये एकूण 18 पुरस्कार प्रदान केलं जाणार आहेत. विजेत्यांना ‘गोल्डन काँच’ (सुवर्ण शंख), ‘सिल्व्हर काँच’ (रौप्य शंख), प्रमाणपत्रे आणि एकूण 45 लाख रुपयांची रोख पारितोषिके दिली जाणार आहेत. यंदा ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते व्ही. शांताराम यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्त ‘व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार’ प्रदान करण्यात येणार आहे. उद्घाटन सोहळ्यात दिल्या जाणाऱ्या या पुरस्कारात 10 लाख रुपये रोख रक्कम, सुवर्ण शंख आणि सन्मानपत्राचा समावेश असेल. याचबरोबर, आंतरराष्ट्रीय विभागात सर्वोत्कृष्ट माहितीपट, सर्वोत्कृष्ट लघुपट, सर्वोत्कृष्ट अॅनिमेशन चित्रपट आणि विशेष ज्युरी पुरस्कार असे चार पुरस्कार दिले जातील. राष्ट्रीय विभागात पाच प्रमुख पुरस्कारांसह छायांकन, ध्वनी आरेखन आणि संकलन या क्षेत्रांसाठी सहा तांत्रिक पुरस्कार दिले जाणार आहेत. तसंच ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेवरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठी ‘FIPRESCI’ विशेष पुरस्कारही प्रदान केला जाणार आहे.
चित्रपट रसिकांसाठी मुंबईतील विविध ठिकाणी चित्रपटांचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. पेडर रोड येथील एनएफडीसी कॅम्पसमधील ऑडी-1, ऑडी-2, आरआर-3, जेबी हॉल आणि आयआयसीटी या पाच स्क्रीनवर चित्रपट दाखवले जाणार आहेत. रवींद्र नाट्य मंदिर इथं मराठी चित्रपटांचे विशेष प्रदर्शन होईल. याशिवाय विलेपार्ले येथील एसव्हीकेएमचे उषा प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स तसेच वांद्रे पश्चिम येथील सेंट पॉल्स इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एज्युकेशन इथंही चित्रपटांचं प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलं आहे. दरम्यान, तंत्रज्ञान आणि चित्रपट यांचा संगम घडवून आणणारा ‘एमआयएफएफ सिनेमा एआय हॅकॅथॉन’ हा यंदाच्या महोत्सवाचा विशेष आकर्षण ठरणार आहे. ‘मुंबई थ्रू अ थाउजंड आईज’ या संकल्पनेवर आधारित 48 तासांचे जागतिक एआय फिल्ममेकिंग चॅलेंज प्रथमच आयोजित करण्यात आले आहे. एलटीएमच्या सहकार्याने होणारा हा भारतातील पहिलाच एआय सिनेमा हॅकॅथॉन असून कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने कथाकथनाच्या नव्या शक्यता शोधण्याचा प्रयत्न यातून केला जाणार आहे.
माहितीपट निर्माते आणि खरेदीदार यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘वेव्हज डॉक बाजार’चंही आयोजन करण्यात आलं आहे. यासाठी 155 प्रवेशिका प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी पाच प्रकल्प ‘वर्क इन प्रोग्रेस लॅब’साठी आणि 12 चित्रपट ‘फिल्म बाजार रेकमेंड्स’साठी निवडण्यात आलं आहेत. या उपक्रमात नेटफ्लिक्स, झी, सोनी, स्टेज ओटीटी आणि वेव्हज ओटीटी यांसारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मचे प्रतिनिधी सहभागी होऊन व्यावसायिक बैठका घेणार आहेत. महोत्सवादरम्यान चित्रपट निर्मितीच्या विविध पैलूंवर आधारित 10 मास्टरक्लास आणि विशेष सत्रांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. दरम्यान, ‘फास्ट फिल्म : इज मायक्रो ड्रामा द फास्ट फॅशन ऑफ सिनेमा?’ या विषयावर समीर मोदी, अर्चना कवी, उज्ज्वल चोप्रा आणि राफेल स्टेंपलेव्स्की सहभागी होणार असून शीना चोहन सूत्रसंचालन करणार आहेत. ‘फ्रॉम आयडिया टू आऊटलाइन : द अॅनाटॉमी ऑफ अ सीन’ या विषयावर बिप्लब गोस्वामी हे मार्गदर्शन करणार आहेत. तर स्टॅनिस्लावस्की अँड द सर्च फॉर ह्युमन ट्रुथ : फ्रॉम थिएटर टू डॉक्युमेंटरी सिनेमा’ या विषयावर फॅब्रिस कॅरे आणि ‘कोअर क्राफ्ट अँड व्हिज्युअल लँग्वेज : द सोल ऑफ सिनेमॅटोग्राफी’ या विषयावर मोधुरा पालित मार्गदर्शन करणार आहेत.
याचबरोबर, इंडियन डॉक्युमेंटरी प्रोड्युसर्स असोसिएशनतर्फे (आयडीपीए) पाच विषयांवर खुल्या मंचाचं आयोजन करण्यात आलं असून ‘एआय हे सर्जनशीलतेचे भविष्य आहे का?’, ‘ओटीटीच्या युगातील माहितीपट’ आणि ‘बदलते तंत्रज्ञान व बदलणारा प्रेक्षकवर्ग’ यांसारख्या विषयांवर तज्ज्ञांमध्ये चर्चा होणार आहे. दरम्यान, महोत्सवातील रेड कार्पेटवर अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांचे गाला प्रीमियरही होणार आहेत. ‘अॅलिस इन वंडरलँड’, ‘भारती और बिबो – अहिल्याबाई होळकर’, ‘सेल्टिक युटोपिया’, ‘फोर्स ऑफ नेचर : एक्स्ट्रीम अर्थ’, ‘गुदगुदी’, ‘नायाब – थ्रू द टीचर्स लेन्स’ आणि ‘सोनम और सोना के सपने’ या चित्रपटांचा त्यामध्ये समावेश आहे. जागतिक दर्जाचे चित्रपट, उद्योगातील दिग्गजांची मार्गदर्शक सत्रे, व्यावसायिक संधी उपलब्ध करून देणारा डॉक बाजार आणि पहिलाच एआय फिल्ममेकिंग हॅकॅथॉन यामुळं 19 वा मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव चित्रपटप्रेमी, विद्यार्थी आणि नवोदित चित्रपट निर्मात्यांसाठी एक आगळावेगळा अनुभव ठरणार आहे.
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