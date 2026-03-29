ETV Bharat / state

बॅरल आणि कॅनमध्ये पेट्रोल देणाऱ्या पंप चालकावर जिल्ह्यात पहिला फौजदारी गुन्हा दाखल

पेट्रोल पंपावर 200 लिटरची पाण्याची टाकी घेऊन ग्राहक पोहोचला. पंप कर्मचाऱ्यानंही काही विचार न करता त्या टाकीत डिझेल भरून दिलं. या प्रकरणी गुन्ह्याची नोंद झालीय.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 29, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलढाणा : आखाती देशातील तणावाच्या परिस्थितीमुळं राज्याचा इंधन तुटवडा निर्माण झाल्याची अफवा पसरली होती. त्यावर नागरिकांना अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिले होते. वाहनांव्यतिरिक्त बॅरेल, कॅन, प्लास्टिक टाक्या किंवा इतर कोणत्याही वस्तूमध्ये पेट्रोल-डिझेल देण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती. मात्र या आदेशाचं उल्लंघन करत चिखली शहरातील एका पेट्रोल पंपावर कॅन आणि बॅरलमध्ये डिझेल देण्याचा प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणी पोलिसांत गुन्ह्याची नोंद झालीय.

पोलिसांत गुन्हा दाखल : जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशाच्या माध्यमातून वाहनांव्यतिरिक्त बॅरेल, कॅन, प्लास्टिक टाक्या किंवा इतर कोणत्याही वस्तूमध्ये पेट्रोल-डिझेल देण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली होती. परंतु चिखलीतील एका पंपावर हा आदेश डावलून इंधनाची विक्री सुरू होती. या प्रकरणी तालुका पुरवठा अधिकारी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून चिखली पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 च्या कलम 223 आणि 287 या कलमांनुसार कारवाई केलीय. तसंच संबंधित पेट्रोल पंप चालकाविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पोलीस हवालदार कैलास चाटारकर या प्रकरणाचा अधिक तपास करीत आहेत.

तो आला अन् 200 लिटर इंधन घेऊन गेला : नुकतेच चिखलीत एक व्यक्ती 200 लिटर क्षमतेची पाण्याची खुली टाकी घेऊन पेट्रोल पंपावर पोहोचला. यानंतर त्यानं टाकीमधून डिझेल भरून नेल्याची घटना समोर आली होती. इंधन टंचाईच्या अफवांमुळं जिल्ह्यात अनेक नागरिक इंधनाची साठेबाजी करत असल्याचं दिसून येत आहे. काही ठिकाणी प्लास्टिक कॅन, बॅरल, फायबर टाक्या घेऊन मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी केली जात असल्याचं प्रकार निदर्शनास आलंय.

तर कडक कारवाई होणार : जिल्हा प्रशासनानं यावर कडक भूमिका घेतली असून, इंधन साठेबाजी करणाऱ्या, अफवा पसरवणाऱ्या आणि आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर सक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी पुन्हा एकदा आवाहन केलंय की, जिल्ह्यात पुरेसा इंधन साठा उपलब्ध असून, कोणत्याही प्रकारची टंचाई नाही. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ गरजेनुसारच वाहनांसाठी इंधन खरेदी करावं. पेट्रोलियम नियम 2002 च्या तरतुदींनुसार प्रशासनाने ही कारवाई सुरू केलीय. तसंच पुढील काळात अशा घटनांवर अधिक कठोर नजर ठेवली जाणार असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलंय.

TAGGED:

BULDHANA PETROL SHORTAGE
FIRST CRIMINAL CASE PETROL SHORTAGE
पाण्याची टाकी घेऊन पंपावर
PUMP OPERATOR
BULDHANA COLLECTOR ORDER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.