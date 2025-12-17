ETV Bharat / state

रायगडमध्ये स्क्रब टायफसचा पहिला रुग्ण; आरोग्य यंत्रणा अलर्ट मोडवर, 'ही' आहेत लक्षणं

रायगड जिल्ह्यात पहिल्यांदाच स्क्रब टायफसचा रुग्ण आढळल्याने आरोग्य विभागाकडून जनजागृती, तपासणी मोहिमा आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक व्यापकपणे राबविण्यात येणार आहेत.

District Health Department
जिल्हा आरोग्य विभाग (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 17, 2025 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड - जिल्ह्यात स्क्रब टायफस या आजाराचा पहिल्यांदाच रुग्ण आढळून आल्याने आरोग्य विभाग सतर्क झाला आहे. महाड तालुक्यातील दासगाव येथील एका ७२ वर्षीय महिलेच्या तपासणीत स्क्रब टायफसचे निदान झाले असून, जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना वेग देण्यात आला आहे. हा आजार संसर्गजन्य नसला तरी वेळेवर उपचार आवश्यक असल्याचे आरोग्य प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

प्रतिबंधात्मक फवारणी - सदर महिला काही दिवसांपासून ताप, खोकला व अंगदुखीने त्रस्त होती. उपचारासाठी ती उरण येथे वास्तव्यास असलेल्या मुलाकडे गेली असता तपासणीदरम्यान स्क्रब टायफसची खात्री झाली. यानंतर ही माहिती दासगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राला देण्यात आली. माहिती मिळताच आरोग्य पथकाने तातडीने दासगाव येथील महिलेच्या घराची व परिसराची पाहणी केली. घराभोवतालचा परिसर स्वच्छ करण्यात आला, वाढलेले गवत व झुडपे काढून टाकण्यात आली तसेच प्रतिबंधात्मक फवारणी करण्यात आली, अशी माहिती आरोग्य सहाय्यक तुकाराम कापडे यांनी दिली.

कोणताही संशयित रुग्ण नाही - आरोग्य पथकाने गावात व परिसरात ताप, अंगदुखी किंवा तत्सम लक्षणे असलेले अन्य रुग्ण आहेत का, याची तपासणी केली असता सध्या कोणताही संशयित रुग्ण आढळून आलेला नाही. संबंधित महिलेवर सध्या पनवेल येथे उपचार सुरू असून तिची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

आरोग्य अधिकारी काय सांगतात? - महाड तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. श्रीकांत बिरादार यांनी सांगितले की, "स्क्रब टायफस हा ओरिएंटिया त्सुसुगामुशी या जंतूमुळे होतो. माइट्स किंवा चिगर नावाच्या सूक्ष्म किड्यांच्या चाव्यामुळे हा आजार होतो. ताप, डोकेदुखी, थंडी वाजणे, अंगदुखी तसेच काही रुग्णांमध्ये पुरळ ही लक्षणे दिसून येतात. रक्ततपासणी व पीसीआर चाचणीद्वारे याचे निदान केले जाते. योग्य वेळी अँटीबायोटिक उपचार केल्यास रुग्ण पूर्णपणे बरा होतो."

घाबरून न जाण्याचे आवाहन - दरम्यान, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी यांनी नागरिकांना घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले आहे. “कीटकांच्या चाव्यामुळे हा आजार होतो, मात्र यासाठी प्रभावी औषधे उपलब्ध आहेत. तरीही नागरिकांनी परिसर स्वच्छ ठेवावा, झुडपे व गवत वाढू देऊ नये आणि ताप किंवा संशयास्पद लक्षणे आढळल्यास तातडीने आरोग्य केंद्रात तपासणी करून घ्यावी,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यात पहिल्यांदाच स्क्रब टायफसचा रुग्ण आढळल्याने आरोग्य विभागाकडून जनजागृती, तपासणी मोहिमा आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक व्यापकपणे राबविण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

सामान्य लक्षणे :

  • जास्त ताप आणि सर्दी
  • गंभीर डोकेदुखी
  • शरीर आणी सांधे दुखी
  • थकवा आणि अशक्तपणा
  • अंगावर पुरळ येणे
  • चावलेल्या ठिकाणी एक गडद खरूज (एस्चर)
  • सूजलेल्या लिम्फ नोड्स
  • भूक न लागणे


    गंभीर लक्षणे (जर उपचार न केल्यास)
  • श्वास घेण्यास त्रास
  • गोंधळ किंवा तंद्री
  • कमी रक्तदाब
  • अवयव निकामी होणे (फुफ्फुसे, मूत्रपिंड, मेंद्र)
  • रक्तस्त्राव किंवा गोठणे समस्या

हेही वाचा -

  1. प्रसिद्ध लेखक रस्किन बाँड ‘या’ गंभीर आजारानं ग्रस्त? जाणून घ्या लक्षणे आणि कारणे
  2. हिवाळ्यात तहान कमी का लागते? जाणून घ्या, या ऋतूमध्ये हायड्रेटेड कसं राहायचं
  3. 1 किलो वजन कमी करण्यासाठी किती दिवस आणि किती पावलं चालावी? प्रसिद्ध फिटनेस प्रिशक्षकांनी सांगितला फंडा

TAGGED:

SCRUB TYPHUS SYMPTOMS
SCRUB TYPHUS PATIENT RAIGAD
स्क्रब टायफस रुग्ण रायगड
स्क्रब टायफस लक्षण
SCRUB TYPHUS IN RAIGAD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.