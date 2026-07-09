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रेल्वेत सजावट केली तर दाखल होणार गुन्हा; 'हनीमून सूट'चा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर रेल्वेचा इशारा

रेल्वेच्या डब्यात हनीमून सूटसारखी सजावट केल्यानंतर रेल्वेचे अधिकारी अडचणीत आलेत. रेल्वे विभागानं नांदेडच्या सीटीआयचं निलंबन करून चौकशी सुरू केली आहे.

first ac coach decorated into honeymoon suite
फर्स्ट एसीमध्ये 'हनीमून सूट' (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 8:07 AM IST

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मुंबई–नांदेड-नंदीग्राम एक्सप्रेसच्या फर्स्ट एसी डब्यामध्ये नवविवाहित जोडप्यासाठी फुले, फुगे आणि गुलाबाच्या पाकळ्यांनी करण्यात आलेली 'हनीमून सूट'सारखी सजावट आता रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या अंगलट आली आहे. या सजावटीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनानं गंभीर दखल घेत नांदेडचे चिफ तिकीट इन्स्पेक्टर (CTI) गिरीश कुमार यांना निलंबित केलं आहे.



रेल्वेच्या तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, ट्रेन क्रमांक 11002 बल्लारशाह–मुंबई नांदेडग्राम एक्सप्रेसच्या फर्स्ट एसी कोचमधील बर्थ क्रमांक 19 आणि 20 मध्ये करण्यात आलेली सजावट समोर आली. त्यात नवविवाहित जोडपे शुभम आणि सोनाली यांच्यासाठी एका खासगी डेकोरेटरने फुले, फुगे आणि सजावटीच्या साहित्यानं संपूर्ण डबा सजविला होता. मात्र, या सजावटीसाठी रेल्वे प्रशासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती. नियमांनुसार रेल्वेच्या एसी कोचमध्ये कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीला किंवा डेकोरेटरला अधिकृत परवानगीशिवाय प्रवेश देता येत नाही. त्यामुळे हा प्रकार सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचं रेल्वेनं स्पष्ट केलं आहे.


रेल्वेच्या चौकशीत डेकोरेटरने परवानगीशिवाय फर्स्ट एसी कोचमध्ये प्रवेश करून सजावट केल्याचं निष्पन्न झालं. यानंतर ड्युटीवर असलेले नांदेडचे CTI गिरीश कुमार यांच्यावर बेपर्वाईचा ठपका ठेवत त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आलं.

रेल्वेच्या कोणत्याही एसी कोचमध्ये किंवा इतर डब्यात पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीला प्रवेश देऊन सजावट करण्यास परवानगी नाही. या प्रकरणात CTI यांना निलंबित करण्यात आले असून सखोल विभागीय चौकशी सुरू आहे. चौकशीत इतर कोणाचाही सहभाग आढळल्यास नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल-नांदेड विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (डीआरएम) प्रदीप कमले


रेल्वे प्रशासनाने सांगितलं की, डेकोरेटरला कोचमध्ये प्रवेश कसा मिळाला, याची सखोल चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात इतर कोणत्याही रेल्वे कर्मचाऱ्याचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. रेल्वे विभागानं स्पष्ट केलं आहे की, कोणत्याही विशेष कार्यक्रमासाठी रेल्वे कोचमध्ये सजावट करायची असल्यास रेल्वेच्या नियमांचे पालन करणे आणि पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परवानगीशिवाय अशा प्रकारची सजावट करणे किंवा बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश देणं नियमबाह्य आहे. त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.

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TAGGED:

NANDED DRM ON HONEMOON SUITE
नांदेड नंदीग्राम एक्सप्रेस व्हिडिओ
फर्स्ट एसी हनीमून सूट
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