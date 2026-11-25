माटुंग्यात सोन्याच्या दुकानावर अज्ञात व्यक्तींकडून गोळीबार, परिसरात खळबळ
पोलिसांकडून घटनास्थळाची पाहणी करण्यात येत असून गोळीबार नेमका कोणत्या कारणातून करण्यात आला, याचा तपास सुरू आहे.
Published : November 25, 2026 at 9:39 PM IST
मुंबई : पुण्यातील गोळीबाराची घटना ताजी असतानाच बुधवारी (25 नोव्हेंबर) मुंबईतील माटुंगा परिसरात गोळीबार झाल्याची घटना घडली. या घटनेमुळं माटुंगा परिसरात खळबळ उडाली आहे. माटुंग्यातील शोभा हॉटेलच्या बाजूला असलेल्या पी. सी. जैन ज्वेलर्स नावाच्या सोन्याच्या दुकानावर अज्ञात व्यक्तींनी गोळीबार केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. रात्री साधारण 7.30 च्या सुमारास ही घटना घडल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, माटुंगा इथं पी.सी. जैन ज्वेलर्स असं सोन्याचे दुकान आहे. या दुकानाला लक्ष्य करत अज्ञात व्यक्तींनी पाच ते सहा गोळ्या झाडल्याची माहिती मिळत आहे. या गोळीबारामुळं माटुंगा परिसरात खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच माटुंगा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. पोलिसांकडून घटनास्थळाची पाहणी करण्यात येत असून गोळीबार नेमका कोणत्या कारणातून करण्यात आला, याचा तपास सुरू आहे. दरम्यान, गोळीबार करणारे व्यक्ती कोण होते आणि या घटनेत कोणी जखमी झाले आहे का, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. पोलिसांकडून घटनास्थळाची पाहणी सुरू असून, घटनेच्या तपासानंतर अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. तर गोळीबाराच्या या घटनेमुळं माटुंगा परिसरातील नागरिक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झालं आहे.
पुण्यात गोळीबार अन् कोयत्यानं वार केल्याची घटना
पुण्यातील शिवाजीनगर येथील न्यायालयाच्या बाहेर एका तरुणावर गोळीबार आणि कोयत्यानं वार केल्याची घटना बुधवारी दुपारी घडली. जुन्या वादातून हा प्रकार घडला असल्याचं सांगितल जातं आहे. या घटनेत जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव मंदार किवळे आहे. त्याच्यावर 2025 मध्ये हत्येचा गुन्हा दाखल झाला होता. तो नुकताच जामिनावर बाहेर आला आहे. या घटनेनंतर पुन्हा मुंबईत देखील गोळीबाराची घटना घडली आहे. मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरात ज्वेलर्सच्या दुकानावर अशा प्रकारे गोळीबार झाल्यामुळं सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
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