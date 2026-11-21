बारामतीत बांधकाम व्यावसायिक राजन कोळेकर यांच्या गाडीवर गोळीबार; परिसरात खळबळ!
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, शनिवारी दुपारी राजन कोळेकर यांना इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून अज्ञात व्यक्तींचा कॉल आला होता.
Published : November 21, 2026 at 10:34 PM IST
बारामती : बारामती एमआयडीसी परिसरातील शिवशंभोनगर इथं बांधकाम व्यावसायिक राजन कोळेकर यांच्या गाडीवर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी (21 नोव्हेंबर) सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. हल्लेखोरांनी थेट कोळेकर यांच्या घराजवळ येत गेट उघडून त्यांच्या गाडीच्या दिशेनं दोन राऊंड फायर केले. या घटनेमुळं बारामती परिसरात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, शनिवारी दुपारी राजन कोळेकर यांना इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून अज्ञात व्यक्तींचा कॉल आला होता. या कॉलद्वारे त्यांच्याकडे दोन लाख रुपयांची खंडणी मागण्यात आल्याचं समजतं. खंडणीची मागणी आणि त्यानंतर काही तासांतच झालेला गोळीबार, यामुळं या दोन्ही घटनांचा परस्पर संबंध असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
दुपारी खंडणीसाठी धमकीचा कॉल आल्यानंतर सायंकाळी सहाच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तींनी कोळेकर यांच्या घराजवळ येऊन गेट उघडले आणि त्यांच्या गाडीवर दोन राऊंड गोळीबार केला. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळं परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. सुदैवानं या गोळीबारात कोणालाही गोळी लागली नाही. त्यामुळं मोठी जीवितहानी टळली. दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच तालुका पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
"बारामती पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये राजेंद्र कोळेकर यांना इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून दोन लाख रुपयांची खंडणी मागण्यात आली होती. ती देण्यास त्यांनी नकार दिल्यानंतर त्यांना घाबरवण्यासाठी त्यांच्या चारचाकी वाहनावर गोळीबार करण्यात आला आहे. कोळेकर यांची तक्रार घेऊन तपास सुरू करण्यात येत आहे," अशी माहिती पोलीस उपअधीक्षक चैतन्य कदम यांनी दिली आहे. तर बांधकाम व्यवसायिक राजेंद्र कोळेकर यांनीही याबाबत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, " इंस्टाग्रामवरून कॉल आला होता. दोन लाख रुपयांची मागणी केली होती. पण, दोन लाख रुपये देत नाही, असं सांगितलं. यानंतर काहीवेळानं गोळीबाराची घटना घडली."
गोळीबार करणारे हल्लेखोर कोण होते, ते कोणत्या वाहनातून आले होते, दोन लाख रुपयांच्या खंडणीच्या मागणीमागे कोणाचा हात आहे आणि गोळीबाराचा या धमकीशी संबंध आहे का?, या सर्व बाबींचा पोलीस तपास करीत आहेत. दरम्यान, बारामतीसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक परिसरात बांधकाम व्यावसायिकाच्या घराजवळ येऊन थेट गोळीबार झाल्यानं नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. या घटनेतील आरोपींचा शोध घेऊन पोलिसांकडून पुढील काळात काय कारवाई केली जाते, याकडे बारामतीकरांचे लक्ष लागलं आहे.
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