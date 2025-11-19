ETV Bharat / state

अग्निशमन दलाच्या जवानांना सहा वर्षांनी बचावकार्य प्रशिक्षण; महानगरपालिका करणार 3 कोटी 43 लाखांचा खर्च

जवानांना पुढील तीन वर्ष प्रशिक्षण दिलं जाणार असून, त्यासाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या कंपनीला महानगरपालिकेकडून 3 कोटी 43 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

BMC
मुंबई महानगरपालिका (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 19, 2025 at 8:46 PM IST

2 Min Read
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाचा उत्कृष्ट कार्यासाठी देशभरात नावलौकिक आहे. केवळ आगीवर नियंत्रण मिळवणं इतकंच अग्निशमन दलाचं काम नाही. तर, अग्निशमन दलाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पूरपरिस्थिती, समुद्रात बुडणाऱ्या व्यक्तीला वाचविणं यांसारख्या आपत्कालीन घटनांमध्ये देखील बचावकार्य करावं लागतं. अशा आपत्तीमध्ये जीवितहानी कशी टाळावी, यासाठी तज्ज्ञ संस्थेमार्फत जवानांना प्रशिक्षण देण्यात येते. मात्र, 2019 नंतरपासून आतापर्यंत मुंबई अग्निशमन दलाच्या जवानांना तसं प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही. आता या जवानांना पुढील तीन वर्ष प्रशिक्षण दिलं जाणार असून, त्यासाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या कंपनीला महानगरपालिकेकडून 3 कोटी 43 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

तीन वर्षांसाठी बचावकार्य प्रशिक्षण देण्यात येणार : महत्त्वाची बाब म्हणजे महानगरपालिकेनं याच कामासाठी अंदाजित खर्च 4 कोटी 30 लाख रुपये वर्तवला आहे. प्रत्यक्षात वाटाघाटी झाल्यावर सदर खर्च हा 3 कोटी 43 लाख रुपये इतका ठरविण्यात आला. आता अग्निशमन दलाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षांसाठी बचावकार्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. महानगरपालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 कलम 61 (के) अन्वये, मुंबई शहरातील जनतेचे आगीपासून व इतर आपत्ती पासून जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण करण्याचे बंधनकारक कार्य अग्निशमन दलातर्फे पार पाडण्यात येते. याअंतर्गत दरवर्षी 15 हजार पेक्षा अधिक अपात्कालीन वर्दीना अग्निशमन दलामार्फत प्रतिसाद दिला जातो.

कंत्राटदार कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या : अग्निशमन दलाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 2019 मध्ये प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. सदर प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांपैकी बरेचसे कर्मचारी आता सेवानिवृत्त झाले आहेत. सदर बाब लक्षात घेता अग्निशमन दलाच्या जवानांना बचावकार्य प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय महानगरपालिकेनं घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, यासाठी महानगरपालिकेकडून 30 ऑक्टोबर 2024 रोजी 'ई' निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु अपुऱ्या प्रतिसादामुळं 15 जानेवारी 2025 रोजी पुन्हा 'ई' निविदा मागविण्यात आल्या. त्याला 3 कंत्राटदार कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. यापैकी दोन कंपन्या कागदपत्रं सादर करू शकल्या नाहीत. त्यामुळं त्या बाद ठरल्या. उर्वरीत मे. आयटस स्पोर्ट्स ऍण्ड प्रा. लि. या कंत्राटदार कंपनीसोबत महानगरपालिकेकडून वाटाघाटी करण्यात आल्या. आता ही कंपनी अग्निशमन दलाच्या जवानांना इंटिग्रेटेड टेक्निकल रेस्क्यू कोर्स, मेंटेनन्स टेक्निकल कोर्स, ॲडव्हान्स रोप टेक्निकल रेस्क्यु ट्रेनिंग यांचं प्रशिक्षण देणार आहे.

