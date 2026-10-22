दसऱ्याला फटाक्यांची आतषबाजी, उच्च न्यायालयाचा सरकार, पोलीस आणि पालिकेला दणका
मुंबईतील वाढत्या वायू व ध्वनी प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर फटाके फोडणं रोखण्यात यंत्रणा अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली आहे.
Published : October 22, 2026 at 6:41 AM IST
मुंबई : वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास मनाई करणाऱ्या आदेशाची दसऱ्याच्या उत्सवादरम्यान पायमल्ली झाल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार, पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरलं. फटाक्यांमुळे होणारं प्रदूषण रोखण्यात संबंधित यंत्रणा अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाचे आदेश असतानाही विसर्जन मिरवणुकांमध्ये फटाक्यांची आतिषबाजी सुरू राहिली आणि पोलीस केवळ बघ्याची भूमिका घेत राहिले, अशा शब्दांत खंडपीठानं प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मुंबईतील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खालावत असताना फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणे गंभीर असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं. न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन खपवून घेतलं जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही खंडपीठानं दिला.
सार्वजनिक रस्ते आणि अन्य ठिकाणी फटाके फोडण्यास मनाई असतानाही आदेशांचं पालन होत नसल्याबद्दल न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांपर्यंत न्यायालयाचे आदेश पोहोचवण्यासाठी प्रशासनानं केवळ कागदोपत्री सूचना देऊन थांबू नये, तर प्रत्यक्ष जनजागृती करावी, असे निर्देश देण्यात आले. रेल्वे स्थानके, चौक आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिक्षेपकांच्या माध्यमातून घोषणा कराव्यात. समाजमाध्यमांवरही व्यापक प्रचार करून नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्याचे दुष्परिणाम समजावून सांगावेत, असं न्यायालयानं बजावलं.
सण-उत्सवांच्या काळात डीजे, ढोल-ताशे आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाची दखल घेत न्यायालयाने यापूर्वीच विविध निर्देश दिले आहेत. ध्वनीच्या निर्धारित मर्यादांचे पालन करणं आवश्यक असून, सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या आवाजात फटाके फोडण्यास प्रतिबंध करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे निर्देश वर्षभरातील सर्व सण-उत्सवांसाठी लागू राहतील, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, दसऱ्याच्या वेळी या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यानं न्यायालयानं प्रशासनाला पुन्हा सुनावलं.
फटाके रस्त्यावर फोडले जाणार नाहीत, यासाठी प्रशासन नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करणार आहे, याचा तपशील न्यायालयानं मागवला आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमुखांनी येत्या सोमवारी न्यायालयात स्वतः उपस्थित राहून अंमलबजावणीसाठी आखलेल्या उपाययोजनांची माहिती द्यावी, असे आदेश खंडपीठानं दिले. त्यानंतर सुनावणी तहकूब करण्यात आली.
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