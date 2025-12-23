ETV Bharat / state

वर्धा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला भीषण आग; सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी नाही

वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा जिल्हा सामान्य रुग्णालयला अचानक आग लागल्याची घटना मंगळवारी घडली. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

WARDHA HOSPITAL FIRE
वर्धा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला भीषण आग (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 23, 2025 at 8:47 PM IST

1 Min Read
वर्धा : वर्धा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात अचानक आग लागल्याची घटना मंगळवारी घडली. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील स्टोअर रूमला लागलेल्या आगीत दस्तऐवज व औषधं जळून खाक झाली. शॉर्ट सर्किटमुळं आग लागल्याचा अंदाज अनेकांनी लावला. आगीत कोणतीही जीवितहानी न झाल्यामुळं प्रशासनानं सुटकेचा निश्वास सोडला. वर्धा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला आग लागल्याची माहिती मिळताच वर्धासह सेलूच्या अग्निशमन दलानं घटनास्थळी धाव घेतली. यानंतर त्यांनी आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले.

आगीत सुदैवानं जीवितहानी नाही : वर्धा जिल्ह्यातील वर्धा जिल्हा सामान्य रुग्णालय जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांसाठी जीवनदायिनी आहे. उपचार घेण्यासाठी दररोज अनेक नागरिक इथं येत असतात. रुग्णालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील स्टोअर रूमला अचानक आग लागली. शॉर्ट सर्किटमुळं आग लागल्याचा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केला. सुदैवानं आगीत कोणती ही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, अचानक आग लागल्यानं संपूर्ण सामान्य रुग्णालय परिसरात खळबळ उडाली होती. इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर ज्या ठिकाणी स्टोर रूम आहे. त्याच्या बाजुलाच बालरुग्ण विभाग कार्यरत आहे. आगीच्या धूराचे लोट दिसताच तातडीनं इमारतीतील सर्व रुग्णांना इतर इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आलं. या आगीत स्टोर रूममधील रेकॉर्ड आणि औषधंचे बॉक्स जळून खाक झालेत.

वर्धा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला भीषण आग (ETV Bharat Reporter)

मोठी जीवितहानी टळली : स्टोअर रूमला आग लागताच इमरतीतील सर्व रुग्णांना तातडीनं सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यास सुरुवात केली. यावेळी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांची धावपळ झाली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि अग्निशमक दल तत्काळ घटनास्थळी दाखल झालं. ज्या इमारतीला आग लागली त्याच इमारतीच्या तळ मजल्यावर क्ष-किरण विभाग आणि सिटी स्कॅन विभाग आहे. तर पहिल्या मजल्यावर स्त्री शल्य विभाग आणि दुसऱ्या मजल्यावर बाल रुग्ण विभागात रुग्ण आहे.

आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न : अग्निशमक विभागच्या पथकानं घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले. लगेच इमारतीचा विद्युत पुरवठा बंद करण्यात आला. सुमारे एक तासाभराच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळाले.

संपादकांची शिफारस

