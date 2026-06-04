ETV Bharat / state

नाशिक शहरातील तब्बल 319 हॉटेलचे फायर ऑडिट नाही; परवाने रद्द करण्याची काँग्रेसची मागणी

नाशिक शहरातील तब्बल 319 हॉटेल्सचे फायर ऑडिट नाही. परवाने रद्द करण्याची काँग्रेसनं मागणी केली आहे. तर प्रशासनानं कारवाई करण्याचा अग्नीशमन विभागानं इशारा दिला आहे.

Hotel fire audit
संग्रहित-हॉटेलमधील आग (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 4, 2026 at 1:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक- दिल्लीतील हॉटेलला आग लागून अनेक नागरिकांचा होरपळून मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यासह नाशिक शहरातील हॉटेलच्या फायर ऑडिटचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. नाशिक शहरात अनेक बार, हॉटेल्स, रुफ टॉप हे विना फायर ऑडिट सर्रास सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शहरात सध्या स्थितीत असलेल्या 436 हॉटेल्स आणि लॉजिंगपैकी तब्बल 319 हॉटेल्समध्ये फायर ऑडिट केलं नसल्याचं समोर आलं आहे.


नाशिक शहरानं 25 लाख लोकसंख्येचा टप्पा ओलांडला आहे. असं असताना नाशिक शहराची सुरक्षा सध्या पूर्णपणे रामभरोसे असल्याचं चित्र आहे. कोणतीही मोठी दुर्घटना घडल्यास धावून जाणाऱ्या अग्निशामन दलाकडे बोट दाखवलं जातं. परंतु, या विभागाला सध्या अपुऱ्या मनुष्यबळाची समस्या भेडसावत आहे. विशेष म्हणजे रोजी कोटींची उलाढाल असणाऱ्या आणि हजारो ग्राहकांची वर्दळ असलेल्या हॉटेल्सवर कारवाई करण्यासाठी महानगरपालिकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. वारंवार नोटिसा देऊनही फायर ऑडिटकडे पाठ फिरवणाच्या हॉटेल चालकांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी मनुष्य नसल्याचं कारण पुढे केलं जात आहे. ही नाशिककरांसाठी शोकांतिका आहे.


काय होऊ शकते कारवाई- शहरातील हॉटेल्स चालकांना वर्षातून दोन वेळा फायर ऑडिट अहवाल महानगरपालिकेला सादर करणं अनिवार्य आहे. अनेक हॉटेल चालक या नियमाला केराची टोपी दाखवतात. त्यामुळे मोठ्या दुर्घटनेची शक्यता असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. नोटीसच्या निर्धारित मुदतीत संबंधितांनी फायर ऑडिट न केल्यास नियमाप्रमाणं इमारतीचा पाणी आणि वीज पुरवठा खंडित करणं आणि इमारती टाळे लावण्यासह 50 हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची नियमात तरतूद आहे.

कारवाई होणार का- "कायद्यानं रुफ टॉप हॉटेल आणि बेसमेंटमधील हॉटेलला परवानगी नाही. तरी देखील शहरात 100 हून अधिक हॉटेल्स कसे सुरू आहेत, हा प्रश्न आहे. फायर ऑडिट न करणाऱ्या हॉटेल्सला पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नोटीस दाखवून औपचारिकता दाखविली आहे. पालिका एखाद्या दुर्घटनेची वाट बघत आहे का? आता तरी प्रशासनानं 319 हॉटेल्सवर धडक कारवाई करत त्यांचे परवाने रद्द करावेत", अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राजेंद्र बागुल यांनी केली.परवाना रद्द करू- "शहरातील प्रत्येक हॉटेल, लॉजिंग चालकांनी सुरक्षेच्या दृष्टीनं फायर ऑडिट करणं बंधनकारक आहे. ज्या आस्थापनानं फायर ऑडिट केले नाही, अशांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तरीदेखील त्यांनी फायर ऑडिट केले नाही तर त्यांचा परवाना रद्द करण्यात येईल", असा इशारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय बैरागी यांनी दिला आहे.

TAGGED:

FIRE AUDIT ISSUE IN NASHIK
NAGPUR HOTEL FIRE NEWS
नाशिक फायर ऑडिट
FIRE SAFETY ISSUE IN HOTELS
NASHIK FIRE AUDIT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.