नागपुरातील रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; 29 रुग्णालयात आग विझवण्याची यंत्रणाच नाही!
नागपूर शहरातील तब्बल 29 रुग्णालयात आग आणि आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे बसविलेली नाहीत. त्यामुळे अग्निशमन विभागानं संबंधित रुग्णालयांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
Published : August 27, 2026 at 5:57 PM IST
नागपूर- 24 ऑगस्ट रोजी अमरावती येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात अतिदक्षता विभागाला लागलेल्या आगीत तीन नवजात बाळांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. त्यानंतर खासगी आणि रुग्णालयांतील अग्नि सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर नागपूर शहरातील रुग्णालयांची अग्नि सुरक्षा व्यवस्था तपासली असता धक्कादायक चित्र समोर आलं आहे.
केंद्र सरकारच्या 2026 मधील आरोग्य संस्थांसाठीच्या फायर अँड लाइफ सेफ्टी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अग्निसुरक्षेला विशेष महत्त्व देण्यात आलं आहे. अमरावतीसारख्या घटनेनंतर यंत्रणा जागी होण्याऐवजी वेळीच संभाव्य धोके शोधून दूर करणं गरजेचं आहे.
नागपूर शहरात छोटी-मोठी 650 रुग्णालये :- नागपूर शहरात सुमारे 650 पेक्षा जास्त छोटी- मोठी रुग्णालये असल्याची नोंद नागपूर मनपाच्या अग्निशमन विभागाकडे आहे. 650 पैकी 484 रुग्णालयांनी महापालिकेकडे अग्निशमन ना- हरकत प्रमाणपत्रासाठी (Fire NOC) अर्ज केलेला आहे. या अर्जांची आणि रुग्णालयांतील प्रत्यक्ष अग्निसुरक्षा व्यवस्था तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
93 रुग्णालयात काम सुरू:- 484 रुग्णालयांपैकी 93 रुग्णालयांचे बांधकाम अद्याप सुरू आहे. त्यामुळेच तेथे अग्निसुरक्षा यंत्रणा पूर्ण क्षमतेनं कार्यान्वित झाली नाही. तर दुसरीकडे 327 रुग्णालयांनी आग विझविण्यासाठी आवश्यक उपकरणे लावण्यात आल्याचं महापालिकेची तपासणीत आढळून आलं आहे, अशी माहिती अग्निशमन दलाचे प्रमुख राजेंद्र उचके यांनी दिली आहे. तर 33 रुग्णालयामध्ये काही प्रमाणात ही यंत्रणा बसवण्यात आली असून ती अद्यावत नाही.
शहरातील 29 रुग्णालयात आग विझविण्याची यंत्रणा नाही- अग्निशमन उपकरणे बसविणे पुरेसे नाहीत, ती निर्धारित निकषांनुसार आणि रुग्णालयाच्या क्षमतेचेनुसार असणंही अत्यंत आवश्यक आहे. मनपाच्या अग्निशमन दलानं केलेल्या तपासणीमध्ये 29 रुग्णालयांमध्ये उपकरणे बसविण्यात आली नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संबंधित रुग्णालयांमध्ये जागेची अडचण असल्यानं अतिरिक्त उपकरणे बसविण्यात ही अडचणी येत असल्याचं सांगितलं जात आहे. या रुग्णालयांमध्ये आग लागल्यास किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास रुग्ण डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षित स्थलांतराचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः अतिदक्षता विभाग, नवजात शिशू विभाग, ऑपरेशन थिएटर, व्हेंटिलेटरवर असलेल्या रुग्णांना स्वतःहून बाहेर काढणं शक्य नसल्यानं अशा ठिकाणी अग्निसुरक्षा व्यवस्था अधिक महत्त्वाची ठरते.
29 रुग्णालये प्रशासनाच्या रडारवर:- नागपुर शहरातील 29 रुग्णालयांमध्ये आवश्यक अग्निसुरक्षा साधने नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झालं आहे. ही 29
रुग्णालये प्रशासनाच्या रडारवर आहेत. याकडे प्रशासकीय त्रुटी म्हणून पाहता येणार नाही, तर रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या व्यक्तींपैकी अनेक रुग्ण स्वतःहून धोक्याच्या ठिकाणाहून बाहेर पडू शकत नाहीत. अति-गंभीर रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक नवजात बालके, शस्त्रक्रियेनंतर रुग्ण तसेच अतिदक्षता विभागातील रुग्णांसाठी आग लागल्यानंतरचा प्रत्येक मिनिट फार महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा, पाण्याची उपलब्धता, फायर अलार्म, स्प्रिंकलर व्यवस्था, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, अग्निरोधक दरवाजे, विद्युत सुरक्षाव्यवस्था आणि प्रशिक्षित कर्मचारी यांची नियमित तपासणी होणं आवश्यक आहे.
वीज,पाणी पुरवठा खंडित करण्याची नोटीस:--रुग्णालयात अग्निशमन यंत्रणा न बसवण्याऱ्या रुग्णालयांना नागपूर महापालिकेच्या अग्निशमन विभागानं नोटीस बजावलेली आहे. त्यासाठी आवश्यक अग्निसुरक्षा उपकरणे तातडीनं बसविण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित रुग्णालयांचा वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
अमरावतीच्या घटनेनंतर आली जाग- अमरावतीच्या जिल्हा महिला रुग्णालयातील नवजात शिशु अतिदक्षता कक्षाला आग लागल्यानंतर तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर रुग्णालयातील अग्निसुरक्षा यंत्रणा, उपकरणांची देखभाल, फायर ऑडिट आणि आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. घटनेच्या कारणाचा तपास सुरू असून व्हेंटिलेटरमधून आग लागल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारनं उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
फायर ऑडिट झाले म्हणजे धोका संपत नाही:- अमरावतीच्या घटनेनं आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आणला आहे. रुग्णालयाचे फायर ऑडिट किंवा अग्निसुरक्षा उपकरणे बसविल्याानं रुग्णालय सुरक्षित मानता येत नाही, अस फायर ऑफीसर राजेंद्र उचके यांनी स्पष्ट केले आहे. उपकरणे प्रत्यक्ष आपत्कालीन परिस्थितीत कार्यरत आहेत का? त्यांची नियमित तपासणी आणि देखभाल होते का? कर्मचाऱ्यांना त्यांचा वापर करता येतो का? रुग्णांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी इतरही आपत्कालीन मार्ग उपलब्ध आहेत का? हेही तितकेच महत्त्वाचं आहे.
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