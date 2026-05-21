75 वर्षीय शेतकऱ्याची बैलगाडी,खत,चारा जळून खाक! दरेगावात हेतुपुरस्सर लावली आग
खुलताबाद तालुक्यातील दरेगावात हेतुपुरस्सर लावलेल्या आगीत बैलगाडी, शेतीची औजारे, खत, चारा, बियाणे जाळून खाक झालं आहे.
Published : May 21, 2026 at 9:59 AM IST
खुलताबाद (जि. संभाजीनगर): मौजे दरेगाव येथील गट क्रमांक 398 मध्ये अज्ञात व्यक्तींनी हेतुपुरस्सर आग लावून एका ज्येष्ठ शेतकऱ्याची बैलगाडी, शेतीची औजारे, खत, चारा, बियाणे जाळून टाकल्याची घटना घडली. या आगीत शेतकरी काशिनाथ शंकर मगरे यांचे एकूण 2 लाख 27 हजार रुपयांचं नुकसान झालं असून, त्यांनी खुलताबाद पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी पंचनामा करून तपास सुरू केलाय.
सव्वादोन लाखांचे नुकसान : दरेगाव येथील रहिवासी काशिनाथ शंकर मगरे हे सुमारे 75 वर्षांचे वयस्क शेतकरी आहेत. 18 मे रोजी दुपारी 4 वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या शेतात अज्ञात व्यक्तींनी जानुबुजून आग लावली. आग इतकी भयंकर होती की, शेतातील बैलगाडी, विविध शेती औजारे, शेणखत, रासायनिक खते, दोन ताडपत्री, जनावरांचा चारा आणि मका, बाजरीच्या चार बॅग बियाणे पूर्णपणे जळून खाक झाले. यात शेतकऱ्याचे एकूण 2,27,000 रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या आगीमुळं शेतकऱ्याचं केवळ आर्थिक नुकसान झालं नसून आगामी हंगामातील शेतीकामावरही विपरीत परिणाम होणार आहे.
“ शेतकऱ्यानं दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगानं, घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. या पाहणीदरम्यान, एका अज्ञात व्यक्तीनं आग लावल्याचं दिसून आलं. यात जनावरांचा गोठा, रासायनीक आणि शेण खत, बैलगाडीसह इतर विविध शेती अवजारे आगीत भस्मसात झाली आहे. घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी पूर्ण झाली असून, सदर घटनेची नोंद करण्यात आली आहे. आम्ही सदर ठीकणी साक्षीदारांच्या जबान्या आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे दोषींचा शोध घेत आहोत.गुन्हा गांभीर्यानं घेतला असून लवकरात लवकर आरोपींवर कारवाई करण्यात येईल.” - नवनाथ कोल्हे, ठाणे अंमलदार, बाजार सांवगी
हेतुपुरस्सर लावली आग : फिर्यादीत काशिनाथ मगरे यांनी म्हटले आहे की, “ही घटना हेतुपुरस्सर करण्यात आली असून, माझ्या शेती व्यवसायास हानी पोहोचवण्याचा उद्देश आहे. या घटनेमुळं माझं मोठं आर्थिक, मानसिक नुकसान झालं आहे". आग पसरल्याने आसपासच्या पर्यावरणालाही नुकसान झालं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शेतीसाठी आवश्यक साहित्य नष्ट झाल्यानं पुढील हंगामात शेती करणे कठीण होणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.त्यांनी पोलिसांकडे दोषी व्यक्तींना अटक करण्याची मागणी केली आहे.या घटनेला पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गतही गांभीर्याने घेण्यात यावे,अशी विनंती त्यांनी केली आहे. दरेगाव परिसरात शेती मुख्य व्यवसाय असल्यानं ही घटना स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणारी ठरली आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केलीय.
ही आग केवळ वैयक्तिक मालमत्तेच्या नुकसानीपुरती मर्यादित न राहता पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही गंभीर आहे.जळालेल्या खतामुळं मातीची सुपिकता आणि आसपासच्या झाडांवर परिणाम झाला आहे.
