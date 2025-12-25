ETV Bharat / state

मुंबईतील 23 मजली टॉवरला भीषण आग, 40 रहिवाशांना केलं रेस्क्यू

मुंबईतील अंधेरी पश्चिम भागात गुरुवारी सकाळी एका 23 मजली निवासी इमारतीत आग लागल्याची घटना घडली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करत आगीवर नियंत्रण मिळवलं.

SORRENTO TOWER FIRE
फाईल फोटो - इमारतीला आग (ETV Bharat File Photo)
By PTI

Published : December 25, 2025 at 3:57 PM IST

मुंबई : मुंबईतील अंधेरी पश्चिम भागातील कंट्री क्लबजवळच्या 23 मजली 'सोरोंटो टॉवर' या निवासी इमारतीला गुरुवारी सकाळी आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आगीवर नियंत्रण मिळण्यासाठी जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. यानंतर युद्धपातळीवर बचाव कार्य करत अग्निशमन दलाच्या जवानांनी 40 रहिवाशांचे प्राण वाचवले.

सुदैवानं सर्वजण सुखरूप : वीरा देसाई रोडवरील कंट्री क्लबजवळील सोरेंटो टॉवरमध्ये सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास अचानक आग लागली. या आगीत 10 व्या ते 21 व्या मजल्यांदरम्यानच्या इलेक्ट्रिकल शाफ्टमधील वायरिंग आणि इतर घटक, विविध मजल्यांवरील डक्टजवळील राउटर्स, शू रॅक आणि लाकडी फर्निचरचे नुकसान झालं. सुदैवानं या दुर्घटनेच कोणीही जखमी झालं नाही, अशी माहिती अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

आग लागण्याचं कारण अद्याप अस्पष्ट : या आगीत जीवितहानी झाली नसली तरी मोठ्या संख्येने रहिवासी वरच्या मजल्यावर अडकून पडले होते. इमारतीत धूर पसरला होता. आगीचे गांभीर्य वाढले होते. इमारतीच्या 16 व्या मजल्यावरील सुरक्षित जागेतून (रिफ्यूज एरिया) 30-40 जणांना जिन्याच्या सहाय्यानं सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. तर एका महिलेसह इतर तिघांना इमारतीच्या 15 व्या मजल्यावरील एका फ्लॅटमधून आधुनिक उपकरणांच्या मदतीनं सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. इमारतीला लागलेली आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलानं चार अग्निशमन गाड्या आणि इतर उपकरणं तैनात केली होती. अथक परिश्रमानंतर सकाळी 11.37 वाजता आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यंत्रणांना यश आलं. इमारतीला आग लागण्याचं नेमकं कारण अद्याप निश्चित झालेलं नाही, अशी माहिती अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

