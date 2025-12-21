ETV Bharat / state

जेजुरीत निकालानंतर विजय साजरा करताना भंडाऱ्यानं भडका; नवनिर्वाचित नगरसेविकेसह 16 जण जखमी

जेजुरीत भंडाऱ्यानं लागलेल्या आगीत नवनिर्वाचित नगरसेविकेसह १६ जण जखमी झाले आहेत. दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली आहे.

जेजुरीत भंडाऱ्याचा भडका (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 21, 2025 at 10:21 PM IST

बारामती - जेजुरी येथे मतमोजणी पार पडून निकाल जाहीर झाल्यानंतर खंडोबा गडाच्या पहिल्या पायरीवर राष्ट्रवादीचे विजयी उमेदवार आणि कार्यकर्ते भंडारा अर्पण करताना भंडाऱ्याचा भडका झाला. यावेळी लागलेल्या आगीत भाजून १६ जण जखमी झाले. यात नवनिर्वाचित नगरसेविका मोनिका राहुल घाडगे, त्यांचे पती राहुल घाडगे, तसेच प्रभाग क्र.५ मधील नगरसेविका स्वरूपा खोमणे यांचा समावेश आहे.

मल्हार नाट्यगृह येथे झालेल्या मतमोजणीनंतर राष्ट्रवादीचे विजयी उमेदवार आणि कार्यकर्ते खंडोबा गडाकडे गेले. पहिल्या पायरीवर भंडारा उधळताना अचानक भंडाऱ्यानं पेट घेऊन स्फोट झाला. यावेळी लागलेल्या आगीत महिलांसह अनेकजण सापडले. भंडाऱ्याच्या भडक्यानंतर लागेल्या आगीत जखमी झालेल्यानं तातडीनं खासगी आणि सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती तपासली.

जखमींची नावे: रुपाली खोमणे,विलास बारभाई, सानिका गाढवे, संस्कार गलांगे देवल बारभाई, मनीषा चव्हाण, रजनी बारभाई, स्वप्नील लाखे, अनिल बारभाई, गणेश चव्हाण, निशा दादा भालेराव, लक्ष्मी माऊली खोमणे, मोनिका राहुल घाडगे (नवनिर्वाचित नगरसेविका), राहुल कृष्णा घाडगे, स्वरूपा जालिंदर खोमणे (नवनिर्वाचित नगरसेविका), उमेश भंडलकर

भेसळयुक्त भंडाऱ्यावर कडक कारवाईची घोषणा- नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष जयदीप बारभाई म्हणाले, "गडाच्या पहिल्या पायरीवर घडलेली ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. ज्वालाग्राही आणि भेसळयुक्त भंडाऱ्यामुळे भडका उडाला. भविष्यात अशा भंडाऱ्यांच्या विक्रीवर कडक कारवाई होईल. नगरपालिका कठोर पावले उचलणार आहे."


तक्रार करूनही कारवाई नाही- आठ महिन्यांपूर्वी जेजुरीचे माजी प्रमुख विश्वस्त शिवराज झगडे यांनी मुंबईत अन्न आणि औषध भेसळ प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांची भेट घेऊन जेजुरीतील भेसळयुक्त भंडाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतर ठोस कारवाई झाली नाही. जेजुरीत वर्षातून ८ ते १० मोठ्या जत्रा-यात्रा होतात. लाखो भाविक भंडारे उधळतात. असा प्रकार पुन्हा घडला तर मोठी जीवितहानी होऊ शकते, असे संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष आणि माजी विश्वस्त संदीप जगताप आणि शिवराज झगडे यांनी सांगितलं. प्रशासनाने आता तरी जागरूक होऊन कारवाई करावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.

