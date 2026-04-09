मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 1B मध्ये आग; कोणतीही जीवितहानी नाही
माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दल, पोलीस आणि स्थानिक वॉर्ड कर्मचारी आग विझवण्यासाठी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. सध्या आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
By PTI
Published : April 9, 2026 at 9:00 PM IST|
Updated : April 9, 2026 at 9:35 PM IST
मुंबई- मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शॉर्ट सर्किटमुळे टर्मिनल 1 मध्ये आग लागली. आतापर्यंत या घटनेत कोणीही जखमी झाल्याचे वृत्त नाही. परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. मुंबई अग्निशमन दलाच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, टर्मिनलच्या आत असलेल्या 'केबल ट्रे' आणि 'स्विच बॉक्स'मध्ये आग लागल्याचे वृत्त प्राप्त झाले होते. ही आग टर्मिनलच्या तळमजल्यापुरतीच मर्यादित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दल, पोलीस आणि स्थानिक वॉर्ड कर्मचारी आग विझवण्यासाठी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. सध्या आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आगीमध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नसली तरी वित्तहानी झालीय.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आत धूर : 'X' वर शेअर करण्यात आलेल्या एका व्हिडीओमध्ये मुंबईच्या विलेपार्ले भागात असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 1 मधून धुराचे लोट बाहेर पडताना दिसत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 1 परिसरात आज संध्याकाळी अचानक आग लागल्याची घटना घडली. आज सायंकाळी 6.45 च्या सुमारास ही आग लागल्याचे प्राथमिक माहिती आहे. धावपट्टीजवळ लागलेल्या या आगीने काही क्षणांतच भीषण रूप धारण केल्याने परिसरात धुराचे मोठे लोट पसरले होते. सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेल्या अनेक व्हिडीओत मुंबईच्या विलेपार्ले भागात छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 1 मधून दाट धूर बाहेर पडताना दिसून आला.
आग टर्मिनलच्या तळमजल्यापुरतीच मर्यादित : विशेष म्हणजे ही आग टर्मिनलच्या तळमजल्यापुरतीच मर्यादित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आग विझवण्याच्या कामात मदत करण्यासाठी मुंबई अग्निशमन दल, पोलीस आणि स्थानिक वॉर्ड कर्मचाऱ्यांना पाचारण करण्यात आलंय. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (CISF) अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, घटनेची माहिती मिळताच विमानतळाच्या अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनी (फायर टेंडर्स) आग विझवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यानंतर त्यांना मुंबई अग्निशमन दलाकडून अतिरिक्त मदतीची मागणी करावी लागली.
मुंबईचे विमानतळ हे वर्दळीचे विमानतळ : दरम्यान आगीची घटना समजताच विमानतळावरील सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रवेशद्वार तात्पुरते बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे काही काळ प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, ही आग शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याची प्राथमिक माहिती आहे. पण आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मुंबईचे विमानतळ हे वर्दळीचे विमानतळ असून दररोज सुमारे 1000 उड्डाणांची ये-जा येथे होते. टर्मिनल 1 वरून प्रामुख्याने देशांतर्गत विमान सेवा चालवली जाते.
