कफ परेड येथे चाळीत लागली आग; एका अल्पवयीन तरुणाचा मृत्यू, चार जण जखमी
एकाची प्रकृती नाजूक असल्याची माहिती अग्निशामक विभागाने दिली असून, अन्य दोन जखमी व्यक्ती सध्या स्थिर असल्याची माहिती अग्निशमन विभागाने दिली आहे.
Published : October 20, 2025 at 1:30 PM IST
मुंबई – संपूर्ण देशभरात दिवाळीचे उत्साहाचे आणि आनंदाचे वातावरण असताना मुंबईत मात्र एक दुःखद घटना घडली आहे. दक्षिण मुंबईतील कुलाबा येथे एका चाळीत आग लागली असून, या आगीत एका 15 वर्षे मुलाचा मृत्यू झाला असून, अन्य तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. यातील एकाची प्रकृती नाजूक असल्याची माहिती अग्निशामक विभागाने दिली असून, अन्य दोन जखमी व्यक्ती सध्या स्थिर असल्याची माहिती अग्निशमन विभागाने दिली आहे.
अग्निशमन विभागाचे जवान तत्काळ घटनास्थळी दाखल : याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सदर घटना आज म्हणजे सोमवारी पहाटे दक्षिण मुंबईतील कफ परेड परिसरातील कॅप्टन प्रकाश पेठे मार्गावरील शिवशक्ती नगरमधील एका चाळीत घडली असून, स्थानिकांच्या माहितीनुसार पहाटे 4.15 वाजता ही आग लागल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने म्हटले आहे. ‘आम्हाला या घटनेची माहिती देणारा एक फोन आला. त्यानंतर अग्निशमन विभागाचे जवान तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले,’ अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिली आहे.
15 वर्ष अल्पवयीन तरुणाला केले मृत घोषित : या चाळीत लागलेल्या आगीत चार जण गंभीर जखमी झाले असून, सर्व जखमींवर सेंट जॉर्ज रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. या जखमींवर उपचार सुरू असतानाच या चार जखमींपैकी एक यश विठ्ठल खोत वय 15 वर्ष या अल्पवयीन तरुणाला मृत घोषित करण्यात आल्याचे अग्निशमन विभागाने म्हटले आहे. तर देवेंद्र चौधरी वय 30 वर्षे, विराज खोत वय 13 वर्षे आणि संग्राम कुरणे वय 25 वर्षे या जखमींवर उपचार सुरू असल्याचे असल्याचे अग्निशमन विभागाने सांगितले आहे.
इतर दोघांची प्रकृती स्थिर : यातील देवेंद्र चौधरी यांची प्रकृती नाजूक असल्याने त्यांना पुढील उपचारांसाठी अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले असून, इतर दोघांची प्रकृती स्थिर असल्याचे अग्निशमन विभागाने म्हटले आहे. अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि पहाटे 4.35 वाजेपर्यंत आग आटोक्यात आणण्यात आली. सदर दुर्घटना ही शॉर्ट शर्ट सर्किटमुळे झाल्याचे अग्निशमन विभागाने म्हटले असून, इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या तीन बॅटरी तिथे होत्या. आगीचा भडका उडाल्याने आग भडकल्याचे अग्निशमन विभागाने म्हटले आहे.
हेही वाचाः
1 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगावर सर्वपक्षीय मोर्चा, संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं
नागपूर जिल्ह्यातील नावीन्यपूर्ण संजीवनी योजनेंतर्गत दोन टप्प्यात एकूण 755 ई-रिक्षांचे दिव्यांग व्यक्तींना वाटप