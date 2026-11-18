पुण्यातील टिंबरमार्केट येथे 50 ते 60 दुकानांना लागली आग, आगीत सर्व दुकाने जळून खाक
आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले असून कुलिंग ऑपरेशन सुरू आहे. यात जखमी कोणीही नाही. घटनास्थळी जवळपास 50 ते 60 च्या वर दुकानांना आग लागली होती.
Published : November 18, 2026 at 8:20 AM IST
पुणे - शहरातील टिंबर मार्केट येथील जय वल्लभ शाळेशेजारी लाकूड असलेल्या दुकानांना मध्यरात्रीच्या वेळेस भीषण आग लागली असून या आगीत जवळपास ५० ते ६० दुकाने जळून खाक झाली असून सुदैवाने यात कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही. आग का लागली याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
मध्यरात्री 2 वाजून 5 मिनिट टिंबर मार्केट जय वल्लभ शाळेशेजारी लाकूड सामान असलेल्या दुकानांना भीषण आग लागली होती. यावेळी अग्निशमन दलाकडून जवळपास 24 अग्निशमन वाहने दाखल झाली होती. यामध्ये पुणे कॅन्टोन्मेंट 1, पीएमआरडीए अग्निशमन वाहन 2 प्रत्येकी एक समाविष्ट होते. एकूण 27 अग्निशमन वाहने होती. अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून चारही बाजूने पाण्याचा मारा करीत शेजारी असणारी वसाहत (घरे) सुमारे दोन तासात आगीवर नियंत्रण मिळवले असून सध्या कुलिंग ऑपरेशन सुरू आहे.
घटनास्थळी जवळपास 10 अधिकारी आणि सुमारे 150 जवान दाखल होते. सद्यस्थितीत आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले असून कुलिंग ऑपरेशन सुरू आहे. यात जखमी कोणीही नाही. घटनास्थळी जवळपास अंदाजे 50 ते 60 च्या वर दुकानांना आग लागली होती. आगीचे नेमके कारण सद्यस्थितीत समजू शकले नाही अशी माहिती अग्निशामक दलाच्या वतीने देण्यात आली आहे.