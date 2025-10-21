ठाण्यातील 'हिरानंदानी इस्टेट'मधील इमारतीला आग; कोणतीही जीवितहानी नाही
दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेट (Hiranandani Estate) परिसरातील एका इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर आग लागल्याची घटना घडली आहे.
Published : October 21, 2025 at 10:17 AM IST
ठाणे : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण महाराष्ट्र उजळून निघाला असताना ठाण्यात मात्र एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. ठाण्यातील दोन मंत्र्यांचे आणि अनेक आयपीएस अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान असलेल्या हिरानंदानी इस्टेट परिसरातील इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर दिवाळीच्या रात्री उशिरा फटाक्यांमुळं भीषण आग लागली. इमारतीच्या 31 व्या मजल्यावर लागलेल्या या आगीतून मोठ्या प्रमाणात धूर निर्माण झाला होता, ज्यामुळं शेकडो रहिवाशांना तात्काळ इमारतीबाहेर पडावे लागले. आगीची माहिती मिळताच ठाणे अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. हवेमुळं आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात काही काळ अडचण निर्माण झाली, मात्र सुमारे रात्री साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास आग आटोक्यात आणण्यात आली.
मंत्री सरनाईक आणि उद्योगमंत्री सामंत यांचं निवासस्थान : या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र संबंधित घराचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. स्थानिक नागरिकांच्या तत्परतेमुळं आणि अग्निशमन दलाच्या तातडीच्या कारवाईमुळं मोठा अनर्थ टळला आहे. या इमारतीत राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत, तसेच अनेक आयपीएस अधिकारी आणि निवृत्त पोलीस महासंचालक वास्तव्यास आहेत. त्यामुळं या घटनेमुळं परिसरात काही काळ मोठी खळबळ उडाली होती. वेळीच स्थानिक नागरिक आणि अग्निशामन दलाने या आगीवर नियंत्रण मिळवल्याने पुढील अनर्थ टळला आणि ही आग पसरली नाही.
दिवाळीमध्ये वाढलेल्या आगीच्या घटना : ठाण्यात दिवाळीच्या दरम्यान फटाक्यांमुळं आगीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. काल दिवसभरात अशा चार घटनांची नोंद झाली असून, लाखो रुपयांचं नुकसान झालं आहे. कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी नागरिकांनी फटाके फोडताना काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं असल्याचं आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख यासिन तडवी यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -