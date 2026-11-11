मुंबईत मंत्री गणेश नाईक यांच्या 'पावनगड' बंगल्याला भीषण आग
ही आग 'लेव्हल वन' क्षमतेची असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. ज्यावेळी ही घटना घडली, तेव्हा मंत्री गणेश नाईक बंगल्यामध्ये उपस्थित नव्हते.
Published : November 11, 2026 at 1:44 PM IST
मुंबई : मुंबईतील मंत्रालयासमोर असलेल्या मंत्री गणेश नाईक यांच्या 'पावनगड' या शासकीय बंगल्याला दुपारी अचानक भीषण आग लागली. आग लागल्याचे पाहताच तेथे उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. मंत्री गणेश नाईक यांचा हा शासकीय बंगला मंत्रालयाच्या अगदी समोर आहे. या बंगल्यातील एअर कंडिशनर (AC) मशीनमध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे ही आग लागल्याची माहिती महानगरपालिका प्रशासनाने दिली आहे.
ही आग 'लेव्हल वन' क्षमतेची असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. ज्यावेळी ही घटना घडली, तेव्हा मंत्री गणेश नाईक बंगल्यामध्ये उपस्थित नव्हते. मात्र, या ठिकाणी इतर कर्मचारी होते. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे दोन ते तीन बंब तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी ही आग आटोक्यात आणली.
महाराष्ट्राच्या मंत्रालयासमोर अनेक मंत्र्यांचे शासकीय बंगले तसेच विविध राजकीय पक्षांची कार्यालये आहेत. मंत्री आदिती तटकरे, मंत्री नितेश राणे, मंत्री सचिन अहिर, मंत्री दादा भुसे अशा अनेक मंत्र्यांचे बंगले आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), शिवसेना (एकनाथ शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या प्रमुख पक्षांची कार्यालये देखील याच परिसरात समोर आहेत. अशा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या परिसरामध्ये अचानक आग लागल्याने एकच खळबळ उडाली होती.
कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही
राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या मंत्रालयासमोरील ‘पावनगड’ या शासकीय बंगल्याला लागलेली आग आता पूर्णपणे आटोक्यात आली आहे. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. सद्यस्थितीत तेथील परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे, असे गणेश नाईक यांच्या कार्यालयाने सांगितले आहे.