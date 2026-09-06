सातारा तरुणी आत्महत्या प्रकरण: विद्यार्थिनी आत्महत्येप्रकरणी प्राचार्यांसह वसतिगृह रेक्टर, कमिटी सदस्यांवर गुन्हा,
रयत शिक्षण संस्थेचं हेड क्वार्टर असलेल्या साताऱ्यातच प्राचार्यांसह रेक्टर आणि कमिटी सदस्यांवर गंभीर स्वरूपाचा फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यानं शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
Published : September 6, 2026 at 9:01 PM IST
सातारा : वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून सृष्टी भानुदास बिरामणे (वय १९, रा. आंब्रळ, ता. महाबळेश्वर) या विद्यार्थिनीनं बुधवारी रात्री आत्महत्या केली. याप्रकरणी मृत तरूणीचे वडील भानुदास बिरामणे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वसतिगृहाच्या रेक्टर जयश्री जकाते, प्राचार्य एस. टी. साळुंखे आणि वसतिगृह कमिटी सदस्यांवर सातारा शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रयत शिक्षण संस्थेचे हेड क्वार्टर असलेल्या साताऱ्यातच प्राचार्यांसह रेक्टर आणि कमिटी सदस्यांवर गंभीर स्वरूपाचा फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यानं शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान वसतिगृहाच्या अधिक्षिका जयश्री जकाते यांना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक सचिन म्हेत्रे यांनी दिली आहे.
विद्यार्थिनीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी मृत तरूणीच्या वडिलांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून गुन्हा दाखल केला असून वसतिगृहाच्या अधिक्षिका जयश्री जकाते यांना अटक करण्यात आली आहे. सोमवारी त्यांना न्यायालयात हजर करणार आहोत.- सचिन म्हेत्रे, पोलीस निरीक्षक
हॉस्टेलमधील प्रश्नांवर उठवला आवाज : हॉस्टेलमधील अस्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, वॉशरूमची दुरवस्था आणि सुरक्षेच्या त्रुटींविरोधात तिनं आवाज उठवला. हॉस्टेलमधील गैरसोयींबाबत आवाज उठवल्यानंतर सृष्टीवर मानसिक दबाव आणल्याचा, धमकी दिल्याचा आणि तिचा जबरदस्तीनं व्हिडिओ काढल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप आहे. हॉस्टेलच्या बाथरूममध्ये सृष्टीनं एक पत्रही चिकटवलं होतं. या कारणावरून रेक्टर जयश्री जकाते तिच्यावर सातत्यानं दबाव आणत होत्या, असा आरोप देखील कुटुंबीयांनी केला आहे.
तुला कॉलेजमधून काढून टाकणार : 'तुला कॉलेजमधून काढून टाकणार आणि पोलिसांत तक्रार करणार', अशी धमकी देऊन वसतिगृह कमिटीच्या सदस्यांनी २ सप्टेंबर रोजी तिच्याकडून जबरदस्तीनं कबुली जबाबाचा व्हिडिओ काढला होता, असा दावा बिरामणे कुटुंबीयांनी केला आहे. त्यामुळे मानसिक दबावाखाली येऊन सृष्टीनं वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपवलं. हॉस्टेलमधील या गैरसोयींकडं व परिस्थितीकडं प्राचार्य एस. टी. साळुंखे यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचंही भानुदास बिरामणे यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे. दरम्यान, याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असला, तरी अद्याप कोणासही अटक करण्यात आली नसल्याचं सातारा शहर पोलिसांनी सांगितलं.
पोलिसांना मिळाली सुसाईड नोट : घटनेदिवशी पोलिसांना सुसाईड नोट मिळाल्याची माहिती असून त्याची सत्यता पडताळून पाहिली जाणार आहे. जबाबांच्या आधारे पोलीस तपास करत आहेत. दरम्यान, पालकांना न बोलावता मुलीवर दबाव का आणला? तक्रारींचं निराकरण करण्याऐवजी तिच्यावर कारवाईची भाषा का करण्यात आली? घटनेनंतर प्रशासनाची भूमिका काय होती? या प्रश्नांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सृष्टीच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.
कार्यकर्त्यांनी केलं आंदोलन : सातारा येथील यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सच्या हॉस्टेलमधील १८ वर्षीय विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येनंतर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं. रयत शिक्षण संस्थेनं देखील तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. घटनेनंतर वसतिगृह रेक्टरला संस्थेनं रजेवर पाठवलं. सत्य परिस्थिती समोर येण्यासाठी संस्था पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचं कुलगुरू डॉ. डी. के. मस्के यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. तसेच दक्षता म्हणून वसतिगृहाच्या इमारतीला संरक्षक जाळी बसवण्यास सुरूवात केली आहे.
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