बारामतीत तरुणाचं अपहरण; अमानुष मारहाण करुन लूट, जखमी अवस्थेत सोडलं रस्त्यावर

माळेगाव इथल्या तरुणाचं अपहरण करुन त्याला बेदम मारहाण करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी आरोपींना अटक करण्यात आलं आहे.

Youth Kidnapped In Baramati
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 30, 2026 at 8:22 PM IST

बारामती : माळेगाव बुद्रुक येथील २३ वर्षीय तरुणाचं अपहरण करुन त्याला बेदम मारहाण व लूट केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून मुख्य आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पिंटू उर्फ शरद धुमाळ, भारत मोहीते, अक्षय सोनवणे, अधिराज मोरे व इतर अनोळखी व्यक्तींविरोधात अपहरण, मारहाण आणि जबरीने लूट केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती बारामतीचे पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांनी माध्यमांना दिली आहे.

लाकडी दांडक्यांनी व लाथाबुक्क्यांनी अमानुष मारहाण : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रतिक धंगेकर हा तरुण पुण्यात नोकरी करत असून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो. २४ एप्रिल रोजी दुपारी तो बारामतीतील रिलायन्स मॉल परिसरात असताना आरोपी कारमधून आले आणि त्यांनी त्याला जबरदस्तीनं गाडीत बसवून नेलं. यानंतर तांदुळवाडी रोडवरील एका हॉटेलच्या गोडाऊनजवळ नेऊन आरोपींनी त्याच्यावर लाकडी दांडक्यांनी व लाथाबुक्क्यांनी अमानुष मारहाण केली. आरोपी पिंटू उर्फ शरद धुमाळ यांच्या पत्नीबाबत अपशब्द वापरल्याच्या कारणावरून ही मारहाण करण्यात आल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. मारहाणीदरम्यान आरोपींनी प्रतिक याच्याकडील दोन मोबाईल फोन आणि १५ हजार ३०० रुपये जबरदस्तीनं काढून घेतलं. तसेच त्याचं घड्याळही तुटून पडलं असून तेही आरोपींनी उचलून नेल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.

गंभीर जखमी अवस्थेत रस्त्यावर दिलं सोडून : यावेळी आरोपींनी प्रतिक याला ‘पाया पडून माफी माग’ असा दबाव टाकत आरोपींनी त्याचा व्हिडिओ शूट करण्याचाही प्रयत्न केला. गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला रस्त्यावर सोडून देण्यात आलं. तसेच, पोलिसांत तक्रार केल्यास जीवे मारण्याची धमकीही देण्यात आली. या प्रकरणी पिंटू उर्फ शरद धुमाळ, भारत मोहीते, अक्षय सोनवणे, अधिराज मोरे व इतर अनोळखी व्यक्तींविरोधात अपहरण, मारहाण आणि जबरीनं लूट केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, मुख्य आरोपी पिंटू उर्फ शरद धुमाळ याला अटक करण्यात आली असून न्यायालयानं त्याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक अमोल कदम व त्यांची टीम करत आहे. बारामतीत वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून कायदा-सुव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

