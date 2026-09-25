बाप्पाला निरोप देताना विसर्जन मिरवणुकीला गालबोट: दोन गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी, 16 जणांवर गुन्हा
कराड तालुक्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीला हाणामारीच्या घटनेने गालबोट लागले आहे. याप्रकरणी दोन मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
Published : September 25, 2026 at 7:48 PM IST
सातारा : मोठ्या आवाजात गाणी आणि मिरवणुकीजवळ फटाक्याची माळ लावल्याच्या कारणावरून दोन गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली. ही घटना गुरूवारी रात्री कराड तालुक्यातील धोंडेवाडी गावात घडली. याप्रकरणी दोन्ही मंडळातील 16 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणी डॉल्बी, बँड, जीप, ट्रॅक्टर-ट्रॉली पोलिसांनी जप्त केली आहे. या घटनेमुळे कराड तालुक्यात विसर्जन मिरवणुकीला गालबोट लागलं आहे.
मिरवणुकीजवळ लावली फटाक्याची माळ : कराड ग्रामीण पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धोंडेवाडी (ता. कराड) गावात गुरूवारी रात्री नवभारत गणेश मंडळ आणि धनराज गणेश मंडळांच्या गणेश विसर्जन मिरवणुका सुरू होत्या. मिरवणुका बिरोबा मंदीर चौकात आल्यानंतर दोन्ही मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या आवाजात गाणी लावली. त्यावरून वाद सुरू झाला. एका मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी दुसऱ्या मंडळाच्या मिरवणुकीजवळ फटाक्याची माळ लावली.
दोन्ही मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी : मोठ्या आवाजात गाणी लावणे आणि फटाक्याची माळ लावल्याच्या कारणावरून दोन्ही मंडळांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली. बंदोबस्तावरील पोलिसांनी नवभारत मंडळाच्या डॉल्बी चालक आणि धनराज गणेश मंडळाच्या बँड वादकांना बँड बंद करण्याची सूचना केली. ती सूचना धुडकावून दोन्ही मंडळातील कार्यकर्ते आणि वादकांनी सार्वजनिक शांतता, नागरीकांची सुरक्षितता आणि कायदा, सुव्यवस्था धोक्यात येईल, असं कृत्य केलं. याप्रकरणी दोन्ही बाजूच्या 16 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला
दोन्ही मंडळांचे डॉल्बी, बँड, जीप, ट्रॅक्टर ट्रॉली जप्त : कराड तालुका पोलीस ठाण्यात गुरनं BNS कलम 223 (ब), 194(2) प्रमाणं गुन्हा दाखल करून दोन्ही मंडळांचे डॉल्बी, बँड, जीप व ट्रॅक्टर ट्रॉली जप्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, पोलिसांनी आवाहन केलं आहे की, "मानवी जीवितास अपायकारक होईल, असं वर्तन करून मिरवणुकीत हुल्लडबाजी करू नये. सर्वोच्च न्यायालयानं मिरवणुकीच्या संदर्भात दिलेल्या निर्देशाचं तंतोतंत पालन करावं. अन्यथा संबंधितांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाईल."
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