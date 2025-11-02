"भाजपाच्या मूक मोर्चाला परवानगी होती का?"- गुन्हे दाखल झाल्यानंतर मनसेच्या संदीप देशपांडेंचा सवाल
मनसे आणि महाविकास आघाडीने शनिवारी मुंबईत सत्याचा मोर्चा काढला. या मोर्चाला पोलिसांची परवानगी नव्हती. अशा स्थितीत आता या मोर्चाच्या आयोजकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.
Published : November 2, 2025 at 1:48 PM IST
मुंबई : राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा दावा करून मोर्चा काढण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी आयोगावर कारवाई केली आहे. यावरून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
विरोधकांनी मतदार याद्यांतील गोंधळ आणि दुबार नोंदणीबाबत दोन वेळा राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेतली होती. मात्र, कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे, शनिवारी (1 नोव्हेंबर) विरोधी पक्षातील नेत्यांनी मुंबईत 'सत्याचा मोर्चा' काढला. मोर्चाला पोलिसांकडून परवानगी मिळालेली नव्हती. मात्र, तरीही मोर्चा काढल्यामुळे मुंबई पोलिसांनी मोर्चा आयोजकांवर गुन्हे नोंदवले आहेत.
'सत्याचा मोर्चा'च्या आयोजकांवर गुन्हा दाखल : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून जोरदार मोर्चेबांधणी केली जात आहे. मात्र त्यापूर्वी मतदार याद्यांमधील गोंधळ, बोगस मतदान आणि मतचोरी विरोधात विरोधकांनी एकजूट दाखवत 'सत्याचा मोर्चा' काढला. या मोर्चाला पोलिसांची परवानगी नव्हती. यामुळे बेकायदेशीर जमाव गोळा करणे, कायद्याचं पालन न करणे, प्रतिबंधात्मक आदेशांचं उल्लंघन करणे, बेकायदेशीर मोर्चा आणि त्यानंतर सभा आयोजित केल्याबद्दल आयोजकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आझाद मैदान पोलीस स्थानकात मोर्चाच्या आयोजकांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
भाजपाच्या मूक मोर्चाला परवानगी होती का? : शनिवारी सर्व विरोध पक्षांनी मोर्चा काढल्यानंतर भाजपानं प्रत्युत्तर म्हणून मूक मोर्चा काढला. यानंतर विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, भाजपाच्या मूक मोर्चाला पोलिसांची परवानगी होती का? त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल होतील का? विरोधकांच्या मोर्चानंतर आयोजकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यावर बोलताना मनसे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले, "काल भाजपानं 4-5 लोकांना घेऊन मूक मोर्चा काढला. त्यांच्या मोर्चाला पोलिसांची परवानगी होती का? त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेत का? की फक्त मनसे आणि विरोधी पक्षातील महाविकास आघाडीवरच गुन्हे दाखल केले गेले. आम्हाला अशा केसचा काही फरक पडत नाही. अशा अनेक केस आमच्यावर पडल्या आहेत. अस्वलाच्या अंगावर एखादा केस आला तर काही फरक पडत नाही. अशा केसेला आम्ही भीक घालत नाही."
सत्याचा मोर्चाला प्रचंड गर्दी : मनसे आणि महाविकास आघाडीच्या मोर्चाला मोठी गर्दी झाल्याचं पाहायला मिळालं. मोर्चात मनसेसह महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष, घटक पक्ष आणि त्यांचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. हा मोर्चा फॅशन स्ट्रीटपासून मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयापर्यंत काढण्यात आला. या मोर्चात राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष (शरदचंद्र पवार) जयंत पाटील, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, शेकापचे जयंत पाटील आणि इतर कम्युनिस्ट नेते इत्यादी उपस्थित होते.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईकरांना मोठा त्रास सहन करावा लागला होता. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे मुंबई पोलीस मोर्चाला परवानगी देण्यास टाळाटाळ करत होते, असं बोललं जात आहे.
