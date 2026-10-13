शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास दिल्यास थेट गुन्हा दाखल होणार; महसूलमंत्री बावनकुळेंचा बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना इशारा
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या बँका, मायक्रो फायनान्स कंपन्यावर थेट कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
Published : October 13, 2026 at 6:25 PM IST
नागपूर : यंदा पावसानं ओढ दिल्यामुळं राज्यात शेतकरी संकटात सापडला आहे. विदर्भासह राज्यातील अनेक भागांत पावसाच्या तुटीचा फटका खरीप पिकांना बसला आहे. हातातोंडाशी आलेले पीकं आता वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे. शेतीतील उत्पन्नाची शाश्वती नाही, दुसरीकडं पीककर्ज आणि खासगी कर्ज परतफेडीचा दबाव वाढत आहे. अशा या कठीण परिस्थितीत सुद्धा शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीनं कर्जवसुली करणाऱ्या बँका, मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि अवैध सावकारांविरोधात राज्य सरकारनं कठोर भूमिका घेतली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास देणाऱ्यांवर थेट गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
पैशांसाठी तगादा लावू नये : कर्ज वसुलीसाठी बँका किंवा मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागे पैशांसाठी तगादा लावू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणामध्ये कारवाई करण्याचे अधिकार दिले असून, अवैध सावकारी विरोधात कठोर पावले उचलण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती, महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिलीय. नियमबाह्य पद्धतीनं कर्जवसुली झाल्याचं आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं.
अनधिकृत इमारतींच्या संदर्भात मोठा निर्णय : राज्यात अनधिकृत इमारती बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारनं कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतलाय. यापुढे आवश्यक परवानग्या नसलेल्या तसेच बांधकाम नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारती आणि फ्लॅटची नोंदणी करता येणार नाही. संबंधित इमारतींचे नियमितीकरण शक्य असल्यास नियमांनुसार त्रुटी दूर करूनच त्यांची विक्री करता येईल. मात्र, ज्या इमारती कायदेशीर करणं शक्य नाही, त्या पाडण्याची कारवाई करावी लागेल, असं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. ते आज नागपूर येथे बोलत होते.
बांधकामाला सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी आहे का? : महाराष्ट्र विधानमंडळात राज्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि त्यांची बेकायदेशीर खरेदी- विक्री याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. पनवेल, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, पुणे आणि नागपूरसह विविध शहरी व उपनगरी भागांत रेरा नोंदणीशिवाय तसेच आवश्यक मंजुरी न घेता इमारती उभारल्या जात असल्याचं सरकारच्या निदर्शनास आलं आहे. अशा मालमत्तांच्या हस्तांतरणात अनियमितता होत असून, या व्यवहारांमध्ये एजंटांचा हस्तक्षेपही वाढल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं. या पार्श्वभूमीवर मालमत्तांच्या नोंदणी प्रक्रियेत अधिक कठोर नियम लागू करण्याची भूमिका सरकारनं घेतली आहे. यापुढे नोंदणी करताना संबंधित मालमत्तेची मोजणी आणि आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल. बांधकामाला सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी आहे का, विकास आराखड्यातील (डीपी प्लॅन) नियमांचे पालन झाले आहे का? आणि रेरा नोंदणीसह लागू असलेल्या अन्य अटींची पूर्तता झाली आहे का? याची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार असल्याचं महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण शक्य असेल तरच दिलासा : प्रत्येक अनधिकृत इमारतीला सरसकट संरक्षण दिले जाणार नाही, अशीच सरकारची भूमिका आहे. ज्या इमारतींमधील त्रुटी नियमांच्या चौकटीत राहून दूर करता येऊ शकतात, त्यांचे नियमानुसार नियमितीकरण करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहू शकतो. मात्र, ज्या बांधकामांना कायदेशीर मान्यता देणं शक्य नाही, त्यांच्यावर पाडकामाची कारवाई करावी लागेल. त्यामुळं बांधकाम व्यावसायिकांनी आवश्यक परवानग्या आणि नियमांची पूर्तता केल्याशिवाय बांधकाम करू नये, असा इशाराही या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
हेही वाचा -