महाराष्ट्रात असं गाव शोधून दाखवा, झेडपी सीईओंनी अभिनेते भाऊ कदम यांना दिलं चॅलेंज
कोल्हापूर जिल्ह्यातलं पिराचीवाडी गाव सध्या चर्चेत आलं आहे. अभिनेते भाऊ कदम हेदेखील या गावाच्या प्रेमात पडले आहेत.
Published : March 7, 2026 at 1:10 PM IST
कोल्हापूर : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील अनेक गावं स्वतःच्या प्रयत्नांनी विकासाचा आदर्श घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यातील पिराचीवाडी हे गावही आपल्या अचंबित करणाऱ्या विकासामुळे विशेष चर्चेत आलं आहे. गावातील ग्रामपंचायत सर्व शासकीय माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देते. मुलांसाठी अत्याधुनिक सुविधा असलेली हायटेक शाळा, रात्री उशिरापर्यंत सुरू असणारी व्यायामशाळा, छोट्या गल्लीबोळांमध्येही चांगले रस्ते, पुरेशी लाईट व्यवस्था आणि रस्त्याच्या दुतर्फा लावलेली झाडं अशा अनेक सोयी गावात पाहायला मिळतात. विशेष म्हणजे, गावातील वैकुंठभूमीही पर्यटनस्थळाच्या धर्तीवर विकसित करण्यात आली आहे.
'असं गाव शोधून दाखवा': गावाचा हा सर्वांगीण विकास पाहून गावाला भेट देण्यासाठी आलेले विनोदी अभिनेते भाऊ कदम देखील अवाक् झाले. यावेळी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कार्तिकेयन एस. यांनी भाऊ कदम यांना अशा प्रकारचे विकसित गाव संपूर्ण महाराष्ट्रात शोधून दाखवण्याचं आव्हान दिलं. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान (2025-26) अंतर्गत विकसित झालेल्या पिराचीवाडी गावानं ग्रामस्थांच्या सहभागातून विकासाच्या बाबतीत राज्यभर आदर्श निर्माण केला आहे. या अभियानाच्या प्रचारार्थ अभिनेते भाऊ कदम यांनी शुक्रवारी गावाला भेट दिली. यावेळी जिल्हा परिषद सीईओ डॉ. कार्तिकेयन एस., सरपंच कल्पना भोसले तसंच आसपासच्या गावातील नागरिक उपस्थित होते. पूर्वीची आणि आताची परिस्थिती यातील फरक दाखवत उपस्थितांनी गावाच्या विकासाचं भरभरून कौतुक केलं. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागानं 6 ऑगस्ट 2025 रोजी सुरू केलेल्या या अभियानाचा उद्देश ग्रामपंचायतींना सुशासन, जलसमृद्धी, हरित गाव, योजनांचे अभिसरण, आरोग्य व स्वच्छता, महिलासक्षमीकरण आणि क्रीडा सुविधा अशा सात घटकांमध्ये प्रोत्साहन देणं हा आहे.
4 कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना : पिराचीवाडी गावानं आमदार निधी, १४ व्या वित्त आयोगातून मिळालेले सुमारे 25 लाख रुपये, जिल्हा परिषद निधी तसंच लोकवर्गणीतून विविध विकासकामं राबवली आहेत. पूर्वी हमाल आणि कष्टकरी लोकांचं गाव म्हणून ओळख असलेल्या या गावात आता भात, नाचणी, ऊस आणि बारमाही भाजीपाला शेतीमुळे आर्थिक बळकटी आली आहे.
गावच्या सरपंच कल्पना सुभाष भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली 4 कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना राबवून गावात 24 तास पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. तसंच पेव्हर ब्लॉक्सचे रस्ते, बंदिस्त गटारी, घनकचरा संकलन वाहन, अत्याधुनिक व्यायामशाळा आणि खुला कुस्ती आखाडा अशा अनेक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
गावातील दोन गुंठे क्षेत्रफळ असलेल्या स्मशानभूमीचं कल्पकतेनं रुपांतर उद्यान आणि ज्ञानकेंद्रात करण्यात आलं आहे. येथे जलसुविधा, ठिबक सिंचन व्यवस्था, 10 ते 12 प्रकारची शोभेची झाडं, बसण्यासाठी बाकडे, सेल्फी पॉईंट आणि अभ्यासिका तयार करण्यात आली आहे. गावातील तसंच परिसरातील विद्यार्थी येथे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतात. याच ठिकाणी वाढदिवस आणि इतर आनंदसोहळेही साजरे केले जातात. त्यामुळे स्मशानभूमीची भीती न राहता येथे निसर्गाचा आनंद घेण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
भाऊ कदमांचं थाटात स्वागत : भाऊ कदम यांचं पिराचीवाडी गावात थाटात स्वागत करण्यात आलं. सजवलेल्या बैलगाडीतून सवाद्य मिरवणूक काढत फुलांच्या उधळणीत त्यांचे स्वागत झालं. त्यांच्या हस्ते गावातील विविध विकासकामांचे उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी बोलताना भाऊ कदम म्हणाले की, पूर्वी पाण्याच्या टंचाईनं त्रस्त असलेलं हे कष्टकऱ्यांचं गाव आज समृद्ध गाव म्हणून ओळखलं जात आहे. पर्यटनस्थळासारखी स्मशानभूमी, गावातील वृक्षारोपण, उत्तम शाळा, कुस्ती आखाडा आणि एक रुपयाची कापडी पिशवी तयार करणारी मशीन असे अनेक उपक्रम गावाला विशेष बनवतात. गावातील शिस्त, व्यवस्था अतिशय उत्तम असून हे गाव पुढील पिढीसाठी प्रेरणादायी असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
'असं गाव कुठेच नाही' : जिल्हा परिषद सीईओ कार्तिकेयन एस यांनीही गावाच्या कार्याचं कौतुक करत भाऊ कदम यांना चॅलेंज दिलं. ते म्हणाले की, भाऊ कदम महाराष्ट्रभर फिरले आहेत, तर मी 4 वर्षे येथे कार्यरत आहे. पण स्वतःचा पैसा खर्च करून २४ तास गावाच्या विकासासाठी काम करणारे ग्रामस्थ स्पर्धेसाठी नव्हे तर प्रगतीसाठी एकजुट झालेले आहेत. अशा प्रकारचे गाव महाराष्ट्रात अन्यत्र कुठंही नाही, असे ते म्हणाले.
पिराचीवाडी गाव सध्या चर्चेत : दरम्यान, सरपंच कल्पना सुभाष भोसले यांनी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून गावासाठी निधी मिळवला असल्याचं सांगितलं. तसंच गावाची ओळख असलेल्या शिवसृष्टी प्रकल्पाचं कामही येत्या काळात उत्तम प्रकारे पूर्ण करण्यात येईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. भाऊ कदम यांच्या भेटीदरम्यान गावाचं झालेलं कौतुक, सीईओ कार्तिकेयन एस यांनी दिलेलं चॅलेंज आणि गावातील सर्वांगीण विकास यामुळे पिराचीवाडी गाव सध्या चर्चेत आलं आहे. इतर गावांनीही या गावाचा आदर्श घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केलं जात आहे.
