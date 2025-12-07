ETV Bharat / state

नांदेडच्या पीडित कुटुंबियांच्या मदतीसाठी सरसावला समाज कल्याण विभाग ; शासकीय नोकरीसह 'इतकी' मदत जाहीर

नांदेडमध्ये आंतरजातीय प्रेम प्रकरणातून तरूणाची हत्या करण्यात आली होती. या पीडित कुटुंबाला शासनाकडून आता आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

Published : December 7, 2025 at 8:41 PM IST

नांदेड : नांदेडच्या प्रेम प्रकरणातील पीडित कुटुंबीयांना शासनाकडून आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामध्ये "आठ लाख 25 हजार रुपये शासनाकडून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोमवारी (8 डिसेंबर) चार लाख रुपये पीडितेच्या आईच्या खात्यात वर्ग होणार आहेत, तर शासकीय नोकरीसाठी समाज कल्याण विभाग शासनाकडं प्रस्ताव पाठवणार असल्याची माहिती," समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी निमगिरे यांनी दिली.



आणखी एका आरोपीला अटक : आंतरजातीय प्रेम प्रकरणातून नांदेडमध्ये घडलेल्या तरुणाच्या खून प्रकरणात पोलिसांनी आणखी एका आरोपीला अटक केली आहे. आदित्य सोनमनकर असं अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचं नाव आहे. २७ नोव्हेबर रोजी तरूणाचा खून करण्यात आला होता. या प्रकरणातील एकूण आरोपींची संख्या आता आठ झाली आहे.



प्रेमासंबंधातून हत्या : नांदेडमधील तरुणाची हत्या त्याच्या प्रेयसीच्या कुटुंबानं केली, कारण त्यांचे आंतरजातीय प्रेमसंबंध होते. त्यामुळं त्यांचा या नात्याला तीव्र विरोध होता. हत्येची घटना गुरुवारी (29 नोव्हेंबर) सायंकाळी जुनागंज परिसरात घडली. पोलिसांनी प्रेयसीच्या वडिलांना आणि तिच्या भावासह एकूण आठ आरोपींना अटक केली आहे. हत्येमध्ये एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश आहे.


आरोपींना पोलीस कोठडी : पीडित तरूणीच्या आईला तीन दिवसापूर्वी न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तसेच पीडित तरूणीच्या अल्पवयीन भावाला सुधारगृहात पाठवण्यात आलं आहे. उर्वरित चार आरोपींना वेळोवेळी न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली होती. सुरुवातीला २८ नोव्हेबरला तीन दिवसाची, त्यानंतर १ डिसेंबरला पुन्हा तीन दिवसाची कोठडी आणि ४ डिसेंबरला दोन दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली. ६ डिसेंबर रोजी चार आरोपांना पोलिसांनी न्यायालयात हजर केलं असता, त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. दरम्यान नव्याने अटक करण्यात आलेल्या दोघांना अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एम. शिंदे यांनी १० डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी दिली आहे.

