परतवाडा लैंगिक अत्याचार प्रकरण: अयान आणि उजेरमध्ये होता आर्थिक वाद!
अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा इथं उघडकीस आलेल्या तरुणींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणामुळं मोठी खळबळ उडाली आहे. याबाबत पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी मोठी माहिती दिलीय.
Published : April 19, 2026 at 8:25 PM IST
अमरावती : अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा इथं उघडकीस आलेल्या तरुणींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणामुळं संपूर्ण जिल्ह्यासह राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता जिल्हा पोलीस प्रशासनानं तातडीनं पावलं उचलत एसआयटी स्थापन केली होती.
दोघांमध्ये होता आर्थिक वाद : परतवाडा लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मुख्य आरोपी असणारा अयान अहमद आणि त्याचा मित्र उजेर खान या दोघांमध्ये आर्थिक वाद सुरू होता. या आर्थिक वादातून उजेर खान यानं अयानाचा मोबाईल फोन घेऊन त्यातला डेटा स्वतःकडं घेतला आणि पुढं तो समाजमाध्यमांवर व्हायरल केला. याबाबतची माहिती अयान यानं एसआयटीच्या तपास पथकासमोर आपल्या जबाबात दिलीय.
एसआयटीच्या 42 सदस्यीय पथकाकडून चौकशी : परतवाडा येथील तरुणींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाचे व्हिडिओ समोर आल्यावर मोठी खळबळ उडाली होती. दरम्यान, पोलिसांनी या प्रकरणात स्वतः पुढाकार घेऊन गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणात मुख्य आरोपीसह एकूण आठ जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. तसंच या प्रकरणाची चौकशी एसआयटीमार्फत केली जात असून एसआयटी पथकात एकूण 42 सदस्य तपास पथकात आहेत, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी दिली आहे.
प्राथमिक चौकशीत 'ही' माहिती आली समोर : अयान अहमद यानं एकूण आठ तरुणींसोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित करून त्या प्रसंगाचे व्हिडिओ बनवलेत. असे एकूण 18 व्हिडिओ आणि 39 फोटो पोलीस चौकशीत समोर आले आहेत. अयान अहमद आणि उजेर खान यांच्यात आर्थिक वाद होता. या वादातून उजेर खान याने आयानचा मोबाईल फोन स्वतःकडं ठेवला. त्या मोबाईलमध्ये त्याला दिसलेले सर्व अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो त्यानं आणखी पाच जणांना पाठवले. पुढं या पाच जणांनी हे व्हिडिओ, फोटो वायरल केले.
'त्या' फ्लॅट मालकाची चौकशी : अमरावती शहरातील कठोरा नाका परिसरात ज्या फ्लॅटमध्ये अयान यानं तरुणींना आणून व्हिडिओ काढले, त्या फ्लॅट मालकाची पोलिसांनी चौकशी सुरू केल्याची माहिती पोलीस अधीक्षकांनी दिली आहे.
'त्या' पोलिसांची चौकशी : या प्रकरणात संपूर्ण तपास अतिशय बारकाईनं केला जातोय. चौकशीच्या अधीन राहून ज्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं. ते चौकशी अहवालात दोषी आढळून आले नाही तर त्यांचे निलंबन मागे घेतलं जाईल, असं पोलीस अधीक्षकांनी स्पष्ट केलंय.
