मुंबईतील माजी नगरसेविकेसह मंत्रालय, बांधकाम विभागातील ११ जणांनी केला १ कोटी ८० लाखांचा कांड, साताऱ्यात गुन्हा दाखल
जावळी तालुक्यातील एकाची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या मुंबईतील प्रतिष्ठितांवर मेढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
Published : February 13, 2026 at 7:17 PM IST
सातारा - मुंबईतील माजी नगरसेविका, मंत्रालय, बांधकाम विभाग आणि रेल्वे खात्यातील अधिकाऱ्यांसह तब्बल ११ जणांवर साताऱ्यात १ कोटी ८० लाखांच्या फसवणुकीचा गुन्हा नोंद झाला आहे. वंदे भारत ट्रेन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागात मुलांना शासकीय नोकरी लावून देण्याच्या आमिषानं ही फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी शैलेश काशिनाथ पवार (वय ४८, रा. महिगाव, ता. जावळी) यांनी मेढा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
फसवणुकीचा गुन्हा दाखल - मुंबईतील माजी नगरसेविका शरीफा टाटा खान, समीर चुंडमुंग, जहीर अमानुल्ला खान, इमान अमानुल्ला खान, नीलेश बाळकृष्ण ठाकूर, आनंद सिंग ऊर्फ बाबू शेठ ऊर्फ अंकल (रा. मुंबई व रांची, झारखंड), रेणू रामूसिंग ऊर्फ रेणू नीलेश ठाकूर, आशिष अगरवाल (रेल्वे अधिकारी), सुधीर गायकवाड, किशोर माळी (दोघेही बांधकाम विभाग, मुंबई), शामल मुखर्जी (मंत्रालय, मुंबई), अशी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांची नावं आहेत.
नोकरीला लावण्याचं आमिष - व्यवसायासाठी पैशांची गरज असल्याचं सांगून संशयितांनी बँक ऑफ महाराष्ट्र, सायगाव (ता. जावळी) येथील खात्यामार्फत तसेच सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, सोलापूर व मुंबई येथे तक्रारदार शैलेश पवार यांच्याकडून रोख व यूपीआयद्वारे १ कोटी ८० लाख रुपये घेतले होते, असा दावा आहे. मात्र, पैसे परत द्यावे लागू नये म्हणून तक्रारदाराच्या मुलांना रेल्वे व बांधकाम विभागात नोकरीला लावण्याचं आमिष दाखवलं, असं तक्रारदारानं सांगितलं.
संशयितांनी कसं गंडवलं? - संशयितांनी भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगानं ई-मेल, व्हॉट्सअप, मेसेज व फोन करून नियुक्तीबाबत बनावट आदेश तयार केले. बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात मुलाखती घेतल्या. अहिल्यानगर, सोलापूर व कोल्हापूर येथील जिल्हा रुग्णालयात मुलांच्या खोट्या वैद्यकीय तपासण्या केल्या. नेमणुकीचे खोटे पत्र तयार करून तक्रारदार आणि त्यांच्या मुलांना पाठवले होते. मात्र, सर्व काही बनावट असल्यानं फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच शैलेश पवार यांनी पोलिसांत धाव घेऊन तक्रार दिली.
पोलिसांकडून तपास सुरू - यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना मेढा पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक सुधीर पाटील म्हणाले, "सध्या ११ जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. परंतु, संशयित आरोपी हे मुंबईत वास्तव्यास असल्याने तिकडे जाऊन तपास करावा लागणार आहे. तक्रारीच्या अनुषंगानं मेढा पोलिसांनी प्राथमिक तपास सुरू केला आहे."
