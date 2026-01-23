अखेर हायकोर्टाच्या दट्यानंतर भरत गोगावलेंचा मुलगा पोलिसांना शरण
महाड राडा प्रकरणातील सर्व फरार आरोपी पोलिसांत शरण आल्यामुळे दाखल केलेली अटकपूर्व जामिनाची याचिका गोगावलेंनी मागे घेतली.
मुंबई : अखेर मंत्री भरत गोगवलेंचा मुलगा विकास गोगावले महाड पोलिसांत शरण आलाय. तसेच महाड राडा प्रकरणातील सर्व फरार आरोपी पोलिसांत शरण आल्याची माहिती महाधिवक्ता मिलिंद साठेंनी शुक्रवारी सकाळी हायकोर्टात दिलीय. आरोपी शरण आल्यामुळे गोगावलेंनी दाखल केलेली अटकपूर्व जामिनाची याचिका मागे घेतली.
हायकोर्टाच्या दट्यानंतर मंत्री महोदय भानावर आले : महायुतीचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांच्या मुलाच्या अटकपूर्व जामिनाच्या मुद्द्यावरून हायकोर्टानं गुरुवारी राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं होतं. राज्याचे मुख्यमंत्री इतके हतबल आहेत की ते एका मंत्र्यांच्या विरोधात काहीच बोलत नाहीत?, मंत्र्यांची मुलं गुन्हा करून मोकाट फिरतात, ते मंत्र्यांच्या संपर्कात राहतात, मात्र पोलिसांना सापडत नाहीत? आणि तरीही मंत्री खुशाल मंत्रिमंडळात बसतात?, या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे की नाही?, असे रोखठोक सवाल हायकोर्टानं महाधिवक्ता यांच्यावर डागले होते.
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहणं गरजेचं : तसेच "दबाव तुमच्यावर असेल, माझ्यावर नाही. मी माझे आदेश जारी करणार," या शब्दांत न्यायमूर्ती माधव जामदार राज्य सरकारवर कडाडले होते. हायकोर्टाचा हा पवित्रा पाहून महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी कोर्टाला सांगितलं की, मंत्री महोदय आपल्या मुलाशी संपर्क साधून त्याला शरण यायला सांगतायत. त्यावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी स्पष्ट केलं की, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहणं गरजेचं आहे. केवळ त्याकरिता तुम्हाला सकाळी 11 वाजेपर्यंतची वेळ देतोय. त्यानुसार अखेर गोगावलेंना नमत घेत मुलाला शरण येण्यास सांगावं लागलं.
शिवसेना आमदार आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान महाडमध्ये झालेला राडा मंत्री भरत गोगावले यांच्यासह राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही चांगलाच शेकलाय. काही दिवसांपूर्वी रायगडमधील महाड परिसरात दोन राजकीय गटांमध्ये झालेल्या हाणामारीच्या प्रकरणात फरार झालेल्या विकास गोगावले आणि महेश गोगावले या दोघांना अटक करण्यात टाळाटाळ का करताय?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारसह पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढलीय.
मंत्र्याची मुलं म्हणून गुन्हेगारांना पाठीशी घालणार का? - हायकोर्ट : या प्रकरणी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास आणि पुतण्या महेश याला पाठीशी का घातलं जातंय? त्यांना अद्याप अटक का केली नाही?, असा सवाल करत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठानं रायगड पोलिसांना धारेवर धरलं. या प्रकरणी विकास गोगावले आणि महेश गोगावले यांचा अटकपूर्व जामीन 23 सत्र न्यायालयानं डिसेंबर 2025 रोजी फेटाळलाय. मात्र तरीही आजपर्यंत पोलीस त्यांना अटक करू शकलेले नाहीत, हे आश्चर्यकारक आणि गंभीर असल्याचं निरीक्षण यावेळी हायकोर्टानं नोंदवलंय. त्यावर राज्य सरकारच्या वतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सांगितले की, पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत. यावर पोलीस रेकॉर्डनुसार महेश गोगावले फरार आहे. मात्र, त्याच महेश गोगावलेनं 14 जानेवारी 2026 रोजी नवी मुंबईतील एका नोटरीसमोर हजर राहून या प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी कशी केली?, जर आरोपी नोटरीसमोर हजर होऊ शकतो, तर तो पोलिसांना कसा सापडत नाही? यावरून पोलिसांचा कल आरोपींना वाचवण्याकडे आहे का?, असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला होता.
काय आहे प्रकरण?- महाड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी यांच्या गटात काही राजकीय वादावरून मारामारी झाली होती. या प्रकरणात माजी आमदार माणिक जगताप यांचे पुत्र आणि अजित पवार गटाचे नेते श्रीयांश जगताप यांच्यासह राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचे सुपुत्र विकास आणि पुतण्या महेश, अन्य काही जणांविरोधात महाड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. या प्रकरणी श्रीयांश जगताप तसेच महेश गोगावले यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात अर्ज दाखल केलाय. या अर्जावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सत्ताधारी मंत्र्यांचे पुत्र आणि नातेवाईक महिनाभर फरार असूनही पोलीस त्यांना पकडू शकलेले नाहीत, यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत पोलिसांच्या एकंदरीत तपासावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.
