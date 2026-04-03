नक्षलवादाच्या अभिशापातून गडचिरोली मुक्त होण्याच्या मार्गावर; 46 वर्षात नक्षलवादानं किती घाव घातले?
महाराष्ट्र 99 टक्के नक्षलमुक्त झाला आहे. नक्षलवादाचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम झाला? वाचा 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी धनंजय टिपले यांचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : April 3, 2026 at 3:00 PM IST
नागपूर - महाराष्ट्र हा नक्षलमुक्त झाला असून नक्षलवाद विरोधी कारवायांना 99 टक्के यश मिळाल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच जाहीर केलं. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या इतिहासात अनेक दशके ठाण मांडून बसलेल्या नक्षलवादाच्या संदर्भात गृहमंत्र्यांनी केलेली ही घोषणा एक मोठ्या टप्प्याची नांदी मानली जात आहे. आतापर्यंत अनेक मोठे नक्षलवादी चकमकीत मारले गेलेआहेत. तर अनेकांनी शरणागती पत्करलेली आहे. तर उरलेले काही शस्त्रधारी कॅडर अंडरग्राउंड झाले आहेत. मोजके नक्षलवादी नेते आणि त्यांच्यावर केंद्रित केलेले अंतिम टप्प्यातील ऑपरेशन या घडामोडींमुळे परिस्थिती निर्णायक वळणावर पोहोचली आहे.
1980 साली गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादाला सुरुवात झाली. तेव्हापासून सुमारे साडेचार दशकाच्या काळात नक्षलवादानं गडचिरोली आणि देशाचं अतोनात नुकसान केलं आहे. गेल्या 46 वर्षात किती जवान हे हुतात्मा झाले? किती सर्वसामान्य नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला? शासनाचे किती कोटीचे नुकसान झाले? या संदर्भात माहिती घेऊ या.
1980 नंतर गडचिरोलीत नक्षलवादानं हळू-हळू पाय रोवलेत. त्यानंतर मात्र, हा नक्षलवाद प्रचंड हिंसक होत गेला होता. नक्षलवादाचा इतिहास बघितला तर त्याची सुरुवात 1967 मध्ये पश्चिम बंगालच्या नक्षलबाडी येथून झाली. कालांतरानं हा नक्षलवाद भारतातील अनेक राज्यात फोफावला. जंगलातील नक्षलवाद मोठ्या प्रमाणात कमी झाला असला तरी भविष्यातील धोके कायम आहेत. त्यातील सर्वात प्रमुख धोका म्हणजे शहरी नक्षलवाद आहे. त्यामुळे नक्षलवाद संपणार की रूप बदलणार, हा प्रश्न काय राहणार आहे.
सामाजिक आंदोलनाला हिंसाचाराची जोड- नक्षलवादाची सुरुवात ही 1967 साली पश्चिम बंगालमधील नक्षलबाडी येथून झाली. जमीन आणि हक्कांसाठी, शोषणाविरोधात उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनानं पुढे हिंसाचाराचे रूप धारण केलं होतं. चारू मजूमदार, कानू सान्यालच्या नेतृत्वात चळवळीनं वेग घेतला. मात्र, त्यानंतर ही चळवळ नक्षलवादी विचारसरणीशी जोडली गेली. कालांतरानं या सामाजिक आंदोलनाचं रूपांतर सशस्त्र संघर्षात झालं.
नक्षलवादानं नागरिकांसह पोलिसांचे नुकसान:-नक्षलवादी संघटनेनं आंध्र प्रदेशातून गडचिरोलीत प्रवेश केला. सुरुवातीला नक्षलवादी संघटनांनी आदिवासी भागात संपर्क वाढवला होता. त्यांच्या समस्या समजून घेत गरीब भोळ्या-भाबड्या लोकांना सरकारच्या विरोधी भडकवले. 1980 नंतरच्या दोन दशकांमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादी संघटनांनी विस्तारदेखील केला. सशस्त्र नक्षलवादानं 1980 पासून महाराष्ट्राचं अतोनात नुकसान केलं आहे.
1980 पासून आजतागायत नक्षलवाद्यांनी महाराष्ट्रातील एकूण 609 निष्पाप नागरिकांना ठार केलं आहे. सर्वाधिक 559 नागरिकांची हत्या गडचिरोलीत झाली आहे. तर 35 नागरिक गोंदियात मारले गेले. चंद्रपुरात 9, यवतमाळमध्ये 4, नांदेडमध्ये 2 नागरिकांची नक्षलवाद्यांनी हत्या केलेली आहे. नक्षलवाद्यांनी राज्यातील सर्वात पहिली हत्या रामदास पुंगाटी यांची 1 फेब्रुवारी 1985 रोजी एटापल्ली येथे केली होती. दहशतवाद्यांनी मोठ्या प्रमाणावर खासगी आणि शासकीय संपत्तीचीही जाळपोळ केली. 1980 पासून आजवर 38 कोटी 48 लाख रुपयांच्या खासगी संपत्तीची जाळपोळ केली आहे. याच काळात 16 कोटी 88 लाख रुपयांची शासकीय संपत्ती जाळली. 1980 पासून आजवर 171 खासगी वाहनं तर 83 शासकीय वाहनं ही जाळून नष्ट केली आहेत. याशिवाय अब्जावधी रुपयांची खंडणी सामान्य नागरिक आणि कंत्राटदारांकडून वसूल केली.
46 वर्षात 244 पोलीस हुतात्मा:- नक्षलवाद्यांच्या भ्याड हल्ल्यात आजवर मोठ्या संख्येनं पोलीसांना हुतात्म आलेलं आहे. 1980 पासून आजपर्यंत 244 पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी हुतात्मा झाले. नक्षलवाद्यांसोबत लढताना 8 जानेवारी 1988 रोजी रमेश पगधुने एसआरपीएफचे पहिले जवान होते. कुरुमवाडा एटपल्ली येथे त्यांना हौतात्म्य प्राप्त झाले होते. नक्षलवाद्यांशी
लढताना पोलिसांचे सर्वात मोठे नुकसान 2009 मध्ये झाले होते. तेव्हा तब्बल 52 पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारी हुतात्मा झाले होते. त्याशिवाय 1991 मध्ये 12, 1993 मध्ये 14, 2005 मध्ये 25, 2014 मध्ये 11 आणि 2019 मध्ये 15 पोलीस हुतात्म झाले होते. विशेष म्हणजे 2021 पासून 2024 पर्यंत सलग 4 वर्षे महाराष्ट्रात एकही पोलीस कर्मचारी किव्हा अधिकारी नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात हुतात्मा झाले नाहीत. त्यानंतर 2025 मध्ये 1, तर 2026 मध्ये 1 पोलीस कर्मचारी नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात हुतात्मा झाले आहेत.
1,613 नक्षलवाद्यांनी केले आत्मसमर्पण:- 1980 पासून आजवर एकूण 368 नक्षलवादी पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत मारले गेले. तर 46 वर्षात महाराष्ट्रात 4221 नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली होती. या काळात 1613 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. 2014 नंतर नक्षलवाद्यांना कंठस्थान घालण्यात पोलिसांना मोठ्या प्रमाणात यश आले आहे. 2014 मध्ये 13 नक्षलवादी पोलिसांकडून मारले गेलेत तर 2016 मध्ये 12, 2017 मध्ये 19, 2018 मध्ये 50, 2021 मध्ये 49 आणि 2024 मध्ये 24 नक्षलवाद्यांना पोलिसांनी ठार केले. 2025 पासून मात्र महाराष्ट्रात आत्मसर्पणाची मालिका चालली. 2025 मध्ये 128 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. तर 2026 मध्ये आतापर्यंत 11 नक्षलवाद्यांनी शस्त्र खाली ठेवले आहे.
अजून ही कंपनी 10 चे सुमारे 6 नक्षलवादी बेपत्ता आहेत.
76 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेली होती नक्षल समस्या:- गेल्या दशकात सुरक्षा दलांनी मोठ्या प्रमाणावर ऑपरेशन्स राबवले. दंडकारण्य, बस्तर आणि दंतेवाडा सुकमा यांसारख्या भागांत सातत्याने कारवाया करून नक्सलवाद्यांचे जाळे अक्षरशः कमकुवत केले आहे. त्याबरोबर रस्ते,शाळा,आरोग्य केंद्रे, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी आणि रोजगार योजना वरही भर देण्यात आला. या एकत्रित प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून नक्सलवादाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात घटलाय. एकेकाळी ७६ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेली समस्या आता केवळ काही मोजक्या जिल्ह्यांपुरतीच मर्यादित राहिलेली आहे. सुरक्षा दलाच्या माहितीनुसार 130 ते 150 शस्त्रधारी कॅडर उरले आहेत, ही बाब निश्चितच आश्वासक आहे.
लोकांचा विश्वास जिंकावा आणि टिकवावा लागेल:- नक्षलवादी चळवळ कमकुवत झाली असल्यानं नक्षलवाद संपला ही घोषणा आशावादी आहे. ही लढाई आता अंतिम टप्प्यात आहे, यात शंका नाही. नक्षलवादाचा प्रभावाचा अस्त झाला. पण, त्यानंतरची खरी कसोटी त्या भागात शांतता टिकवणं आहे. विकासाची गती कायम ठेवणं आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्थानिक लोकांचा विश्वास जिंकणं आहे. जर हे साध्य झालं तर नक्षलवाद खऱ्या अर्थानं संपणार आहे. अन्यथा, तो केवळ एका टप्प्यावर दबला जाईल आणि योग्य संधी मिळाल्यास पुन्हा वेगळ्या रूपात समोर येईल.
शिक्षण, रोजगार, विकास आणि पुनर्वसन:- शरणागतीचा मार्ग लढाईतील सकारात्मक पैलू ठरला आहे. भूपती (सोनू) आणि देवजीसह अनेक नक्षलवादी नेते मुख्य प्रवाहात परतले आहेत. पुनर्वसनाच्या योजनांमुळे त्यांना नव्यानं आयुष्य सुरू करण्याची संधी मिळाली आहे. जर उरलेले मोठे नक्षलवादी नेतेही शरण आले. तर प्रक्रियेला निर्णायक गती मिळू शकते. शरणागतीनंतरचे पुनर्वसन आणि समाजात विश्वास निर्माण करणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. सरकारनं ही नक्षल प्रभावित भागांतून सुरक्षा दलाची टप्प्याटप्प्यानं माघार घेऊन विकासावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय योग्य असला तरी त्याची अंमलबजावणी अत्यंत काळजीपूर्वक करावी लागेल. सुरक्षा दलाची उपस्थिती कमी होत असताना विकासाचा वेग अधिक वाढवणं, स्थानिक प्रशासन सक्षम करणं आणि लोकांचा विश्वास जिंकणं ही मोठी जबाबदारी असेल.
