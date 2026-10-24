"500 कोटींच्या क्लिपप्रकरणी 'एसआयटी' नको, थेट गुन्हा दाखल करा!" संजय राऊतांची मागणी
राजकीय नेते एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी यंत्रणा आणि पैशांचा वापर करत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.
Published : October 24, 2026 at 1:42 PM IST
मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रसारित केलेल्या कथित 500 कोटी रुपयांच्या व्यवहाराच्या ऑडिओ क्लिपप्रकरणी एसआयटी नेमण्याऐवजी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली. तसेच, आतापर्यंत नेमलेल्या एसआयटींच्या चौकशी अहवालांचं काय झालं आणि त्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली? याचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावं, असे आव्हानही त्यांनी दिलं. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राजकीय नेते एकमेकांना अडचणीत आणण्यासाठी यंत्रणा आणि पैशांचा वापर करत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. 500 कोटी रुपये ही छोटी रक्कम नसून, या प्रकरणाची चौकशी होणार नसल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला पाहिजे, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रावरील गृहमंत्र्यांचे नियंत्रण सुटले असून, ते अपयशी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान, संबंधित ऑडिओ क्लिपमधील संभाषण अडीच वर्षांनंतरच बाहेर कसं आलं? असा सवाल राऊतांनी उपस्थित केला. भाजपामधील अंतर्गत संभाषणाचं रेकॉर्डिंग बाहेर येणं ही गंभीर बाब असल्याचं सांगत, “आमचे फोन टॅप करणाऱ्यांचे फोन आता टॅप झाले आहेत,” असा टोलाही त्यांनी लगावला.
या प्रकरणात मनोज जरांगे-पाटील हे मुख्य पात्र असून, संपूर्ण कथानक त्यांच्याभोवती फिरत असल्याचा दावा संजय राऊतांनी केला. ऑडिओ क्लिपमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या चिरंजीवांना 500 कोटी रुपये दिल्याचा उल्लेख असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. भाजपामधील विधान परिषदेच्या आमदारानं ही टेप बाहेर आणल्याचा दावा करत, संबंधित आमदारही या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचे राऊत म्हणाले.
'मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे' :
मुंढवा जमीन प्रकरणात सुनेत्रा पवार यांच्या कार्यालयातील लोकांना समन्स बजावलं जात असेल, तर कथित 500 कोटी रुपयांच्या व्यवहाराप्रकरणी गुन्हा का दाखल होत नाही? असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणातही गुन्हा दाखल करून तपास करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
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