नाशिकच्या कॉर्पोरेट जिहादनंतर नागपुरातही धर्मांतराचे कारस्थान उघड, मुलींच्या तक्रारीनंतर संस्थेच्या सर्वेसर्वा रियाझ काझीला अटक

नाशिकमधील येथील कथित 'कॉर्पोरेट जिहाद' प्रकरणानंतर आता नागपुरातही एका एनजीओच्या (NGO) माध्यमातून धर्मांतराचे कारस्थान उघडकीस आलंय. संस्थेच्या सर्वेसर्वा रियाझ काझीला अटक करण्यात आलीय.

Corporate Jihad in Nagpur
'फिकर’ फाऊंडेशन आणि युनिव्हर्सल मल्टिपर्पज सोसायटीचा सर्वेसर्वा रियाझ काझीला अटक (ETV Bharat Reporter)
Published : April 20, 2026 at 2:12 PM IST

नागपूर : नाशिक येथील टीसीएस कंपनीतील धर्मांतर ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ प्रकरण अगदी ताजे असतानाच नागपुरातसुद्धा अशा प्रकारचे एक प्रकरण उजेडात आलंय. मानकापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका सामाजिक संस्थेच्या आड तरुण मुलींवर धर्मांतरासाठी दबाव टाकला जात होता, असा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय त्या संस्थेत काम करणाऱ्या तरुणींचा मानसिक छळ, विनयभंग, अश्लील चाळे, बदनामी आणि धमक्या दिल्याचा गंभीर आरोप पीडित मुलींनी केलाय. पोलिसांनी या प्रकरणात 'फिकर’ फाऊंडेशन आणि युनिव्हर्सल मल्टिपर्पज सोसायटीचा सर्वेसर्वा रियाझ काझीला अटक केलीय. काझी विरोधात आतापर्यंत 4 पीडितांनी तक्रारी दाखल केल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक हरीश कळसेकर यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस निरीक्षक हरीश कळसेकर (ETV Bharat Reporter)

तरुणींचा वारंवार विनयभंग : मानकापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आरोपी हा 'फिकर’ फाऊंडेशन ही संस्था चालवतो. त्यात अनेक तरुणी काम करतात. या संस्थेच्या आड फिकर फाऊंडेशनचा सर्वेसर्वा रियाझ काझी हा तरुणींचा मानसिक छळ करीत होता. कामावर असलेल्या तरुणींचा वारंवार विनयभंग करणे आणि त्यांच्यावर धर्मांतरासाठीचा दबाव टाकला जात होता, असा गंभीर आरोप पीडितांनी तक्रारीमध्ये केलाय.


पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांना धमक्या : आरोपी रियाझ काझी गेल्या एक वर्षभरापासून तरुणींचा मानसिक छळ करतच होता. धार्मिक कार्यात सहभागी होण्यासाठी पीडित मुलींवरती दबाव आणत होता. मुलींनी नकार दिल्यास तो त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याची आणि जीवे मारण्याची धमकी देत होता. इतकंच नव्हे तर जर कुणी नोकरी सोडण्याचा प्रयत्नही केल्यास आरोपी मुलींच्या कुटुंबीयांना धमक्या देत असे, असा आरोप पीडितांनी तक्रारीत केल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक हरीश कळसेकर यांनी दिली.



आरोपीला 23 एप्रिलपर्यंत पीसीआर : या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येताच मानकापूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक हरीश कळसेकर यांनी तातडीने कारवाई केलीय. आरोपी रियाझ काझीला तत्काळ अटक करण्यात आली असून, पोलिसांनी आरोपीला काझीला न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं 23 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी (पीसीआर) सुनावली आहे.



23 वर्षीय तरुणीने प्रकरणाकडे फोडली वाचा : आरोपी काझीच्या संस्थेत काम करणाऱ्या एका 23 वर्षीय तरुणीने सर्वात आधी पोलिसांकडं तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार आरोपी तरुणींना केबिनमध्ये बोलावून अश्लील चाळे करीत असे. सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद करून वारंवार गैरवर्तन करत असे, इतर तरुणींनाही तो चुकीच्या हेतूने स्पर्श करत होता, असं तक्रारीत नमूद करण्यात आलंय. तसेच संस्थेत काम करणाऱ्या तरुणींवर धार्मिक नियम पाळण्याचा ही दबाव टाकला जात होता. नमाज अदा करणं, रमजान महिन्यात रोजे ठेवण्यास भाग पाडणे आणि दुवा करण्यासाठी बाध्य केलं जायचं, ‘खुदा हाफिज’ म्हणण्याचीसुद्धा सक्ती केली जात असल्याचं तक्रारीत म्हटलंय.

