छत्रपती शाहू शेतकरी विरुद्ध समविचारी आघाडी अशी रंगणार लढत, गोकुळसाठी दोन्ही पॅनेलकडून उमेदवारांची घोषणा
आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वातील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 7 विद्यमान आणि 18 नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. 18 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे.
Published : October 8, 2026 at 7:53 PM IST
कोल्हापूर - राज्याचा प्रमुख दूध उत्पादक संघ आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचं आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळसाठी आज महायुती आणि राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीकडून उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली. महायुतीकडून छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीत 14 माजी संचालकांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे तर विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वातील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 7 विद्यमान आणि 18 नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. एकूण 25 जागांसाठी 18 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीची सर्व सूत्रे राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे सुपूर्त करत महायुतीकडून राष्ट्रवादीला 9, भाजपा आणि शिवसेनेला प्रत्येकी सात जनसुराज्य शक्ती पक्षाला दोन असा फॉर्मुला करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये जागा वाटपावरून नाराजीचा सूर होता, अर्ज माघारीसाठी शिल्लक असताना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आरोग्य मंत्री आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक धैर्यशील माने, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे प्रमुख आमदार डॉ. विनय कोरे, शिवाजीराव पाटील अमल महाडिक यांच्या उपस्थितीत बुधवारी झालेल्या बैठकीत जागांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आला.
आज वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महायुतीच्या पॅनेलची घोषणा केली यात माजी आ. राजेश पाटील, अरुणराव डोंगळे, राहुल पांडुरंग उर्फ पी. एन. पाटील, रणजित कृष्णराव उर्फ के. पी. पाटील, युवराज पाटील, सतीश पाटील, नवीद मुश्रीफ, अर्चना आनंदराव उर्फ ए. वाय. पाटील, रणजीत दिलीप पाटील, शौमिका महाडिक, अंबरीशसिंह घाटगे, चेतन नरके, दीपक पाटील, अशोक चराटी, प्रतापसिंह पाटील, विश्वास जाधव, विश्वास पाटील, अजित नरके, संभाजी पाटील, अजित पाटील, वीरेंद्र मंडलिक, मदन देसाई, डॉ. सुजित मिणचेकर, कर्णसिंह गायकवाड, अमरसिंह पाटील यांचा समावेश आहे.
गोकुळ वाचवण्यासाठी समविचारी आघाडी मैदानात
पाच वर्षापूर्वी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी गोकुळमध्ये अभूतपूर्व सत्तांतर घडवून आणत परिवर्तन केलं होतं. मात्र आता परिस्थिती वेगळी आहे, महायुतीचे मंत्री आणि नेते एकीकडे तर दुसऱ्या बाजूला आमदार सतेज पाटील नेतृत्व करत आहेत. यंदाची निवडणूक गोकुळ वाचवण्यासाठी असून गोकुळचे सगळे निर्णय कोल्हापुरातच व्हावेत तर महायुतीत घटक पक्षांचा सुरू असलेला गोंधळ पाहता मला वाटलं होतं गोकुळची यादीही दिल्लीतून येईल असा टोलाही आमदार सतेज पाटील यांनी महायुतीला लगावला. जिल्ह्यातील साडेपाच लाख दूध उत्पादकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यात दैनंदिन दूध संकलन 20 लाखांवरून तीस लाख करण्याचं उद्दिष्ट, सत्ता आल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात पशुखाद्यातत शंभर रुपये कमी करणार तर गोकुळचे संस्थापक अध्यक्ष आनंदराव पाटील चुयेकर यांचे पुत्र शशिकांत पाटील यांना चेअरमन करणार असल्याची घोषणा काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी यावेळी केली. पत्रकार परिषदेला माजी खासदार राजू शेट्टी, शेकाप माजी आमदार जयंत पाटील, ऋतुराज पाटील, राजू किसन आवळे यांच्यासह राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीचे सर्व उमेदवार उपस्थित होते, प्रचाराचा प्रारंभ घटस्थापनेदिवशी चुये गावातून करणार असल्याचंही आमदार पाटील यावेळी म्हणाले.
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