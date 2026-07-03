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कोल्हापुरात बाप्पाला चढला फिफा वर्ल्ड कपचा ज्वर! 'पेढा गणपती'ची संकष्टी चतुर्थीनिमित्त फुटबॉल थीमनुसार खास सजावट!

कोल्हापुरातील प्रसिद्ध 'पेढा गणपती' मंदिराच्या मखराची यंदा संकष्टी चतुर्थीनिमित्त फिफा वर्ल्ड कप थीमनुसार आकर्षक सजावट करण्यात आली असून भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी होत आहे.

PEDHA GANPATI SANKASHTI CHATURTHI
'पेढा गणपती'ची खास सजावट (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 3, 2026 at 8:46 PM IST

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कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या पारंपरिक भक्तीतही आता फिफा वर्ल्ड कपमुळं वेगळेपण आलेलं पाहायला मिळत आहे. जगभरात शिगेला पोहोचलेल्या फुटबॉल फिव्हरमुळं यंदा संकष्टी चतुर्थी दिवशी कोल्हापुरातील अनोख्या 21 दिवसांच्या 'पेढा गणपती' या बाप्पांचं दर्शन वेगळ्या रुपात भक्तांना घेता येत आहे. शरद श्रीकांत बोंबाडे यांच्या घरातील मूळ मातीची मूर्ती, ज्याला स्थानिकपणे 'पेढा गणपती' म्हणून ओळखलं जातं. त्या गणरायाच्या मखराची यंदा फिफा वर्ल्डकप थीमनुसार सजावट करून विशेष पूजा केला आहे.

फिफा वर्ल्डकपचं औचित्य साधून केली खास सजावट : "पेढा गणपतीची पूजा प्रत्येक संकष्टीला खास विधीनं आणि नैवेद्यानं केली जाते. गणेशोत्सव काळात 21 दिवसांसाठी प्रतिष्ठापना करून भक्तांना बाप्पांचं दर्शन होतं. या बाप्पांना वाहण्यात येणाऱ्या पेढ्यांच्या नैवेद्यामध्ये बाप्पांची मूर्ती बुजून जाते. त्यामुळंच या गणरायाला 'पेढा गणपती' अशी विशेष ओळख आहे. दर संकष्टी चतुर्थीला कोल्हापूर आणि आसपासचे भक्त मूळ पेढा गणपतीच्या दर्शनासाठी घरी येत असतात. यंदा 3 जुलैच्या संकष्टी चतुर्थीनिमित्त कोणती सजावट करायची असा विचार सुरू होता. त्यावेळी सजावटीचा विषय खास म्हणून फुटबॉल वर्ल्डकपशी जोडण्याचा विचार डोक्यात आला," अशी माहिती शरद बोंबाडे यांनी दिली आहे.

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना शरद बोंबाडे (ETV Bharat Reporter)

भारतीय संघानं वर्ल्डकपमध्ये सहभाग घ्यावा : पोर्तुगाल, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि फ्रान्स या देशांच्या खेळाडूांचे पोस्टर्स लावत संकष्टी चतुर्थीनिमित्त विशेष सजावट करण्यात आली. गणपती बाप्पांच्या या सजावटीमध्ये दोन गोलपोस्ट, ट्रॉफी आणि छोटासं फुटबॉल मैदान तयार केलं आहे. फिफा वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी झालेल्या देशांसह भारतीय ध्वजाचंही स्टिकर या सजावटीमध्ये लावलं आहे. बोंबाडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोल्हापूर शहर फुटबॉलच्या दृष्टीनं अत्यंत समृद्ध आणि उत्साही आहे. भारतीय संघानं देखील फुटबॉल वर्ल्डकपमध्ये सहभाग घ्यावा, ही सर्वांचीच इच्छा आहे. म्हणूनच बाप्पाला वर्ल्डकप सजावटीमध्ये सामील करून घेतलं आहे. बाप्पांना या सजावटीमध्ये विराजमान करून भारतीय संघाला आशीर्वाद देण्याची प्रार्थना सर्वांच्या वतीनं केली आहे. जर भारतीय संघाची वर्ल्डकपसाठी निवड झाली, तर त्यातील अनेक खेळाडू कोल्हापूरचेच असतील."

कोल्हापूर रंगलं फुटबॉल वर्ल्ड कपच्या रंगात : अवघ्या कोल्हापुरातील स्थानीय वातावरणातही वर्ल्डकपचा उत्साह दिसत आहे. शहरासह ग्रामीण भागात फिफा वर्ल्ड कप मधील सहभागी खेळाडूंचे मोठमोठे कटआऊट, बॅनर, देशांच्या ध्वजांच्या पताका यामुळे फुटबॉल क्रेझला वेगळीच चालना मिळाली आहे. प्रत्येक गल्ली आणि पेठांमध्ये खास आणि वेगळे फुटबॉल डेकोरेशन करण्यात आलं आहे. त्यातच पेढा गणपतीच्या या विशेष सजावटीमुळं स्थानिकांकडून मोठा उत्साह पाहायला आहे.

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TAGGED:

WORLD CUP FEVER REACHES KOLHAPUR
PEDHA GANPATI FIFA WC THEME
पेढा गणपती
शरद श्रीकांत बोंबाडे पेढा गणपती
PEDHA GANPATI SANKASHTI CHATURTHI

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