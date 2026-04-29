उद्धव ठाकरेंच्या माघारीनंतर विधानपरिषद निवडणुकीत चुरस; बिनविरोधची शक्यता संपली? शिवसेना टाकणार डाव ?

विधान परिषद निवडणूक 2026 मधून उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी माघार घेतली. त्यामुळे निवडणुकीत मोठी चुरस निर्माण झाली. मात्र दुसरीकडं शिवसेना डाव टाकण्याच्या तयारीत आहे.

Legislative Council Election 2026
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
Published : April 29, 2026 at 8:07 PM IST

मुंबई : विधान परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणं झपाट्यानं बदलत आहेत. उमेदवारी अर्ज भरण्याची उद्या शेवटची तारीख असतानाच उद्धव ठाकरे यांनी माघार घेतली असून त्यांच्या जागी अंबादास दानवे यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीत नवा पेच निर्माण झाला आहे. दुसरीकडं, काँग्रेसनं उमेदवार देण्याची घोषणा केली. तर महायुतीकडून दहावा उमेदवार देण्याचे संकेत मिळाल्यानं ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता आता मावळली आहे.

Legislative Council Election 2026
उद्धव ठाकरे यांनी घेतली माघार : यापूर्वी, उद्धव ठाकरे निवडणूक लढवणार असतील, तर निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते, अन्यथा त्या जागेवर काँग्रेसचाही दावा असेल, अशी भूमिका काँग्रेसकडून मांडण्यात आली होती. त्यानुसार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विधान परिषदेसाठी काँग्रेस उमेदवार देणार असल्याचं जाहीर केलं. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी, “उद्धव ठाकरे यांच्या जागी अंबादास दानवे उमेदवार असतील, तर त्यावर आम्ही विचार करू. आम्ही एकत्र बसून निर्णय घेऊ. निवडणूक बिनविरोध झाली तर आनंदच होईल,” अशी प्रतिक्रिया दिली. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्या माघारीमुळे महाविकास आघाडीत बिघाडीची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातच महायुतीकडून दहाव्या उमेदवाराबाबत दिलेले संकेत पाहता, विधान परिषद निवडणूक आता बिनविरोध होणार नाही, हे जवळपास स्पष्ट झालं आहे.

शिवसेना देणार दहावा उमेदवार ? : दुसरीकडं शिवसेना मोठा राजकीय डाव टाकण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शिवसेना नेते आणि मंत्री उदय सामंत यांनी आज बोलताना “निवडणूक बिनविरोध होईल, असं वाटत नाही. मला वाटते, नऊ जागांसाठी दहा उमेदवार असतील, तर निवडणूक बिनविरोध कशी होणार? दहा उमेदवार रिंगणात असतील, तर नऊ उमेदवार महायुतीचे विजयी होतील” असं त्यांनी म्हटलं आहे. दहावा उमेदवार उभा करण्याचे संकेत दिल्यामुळे या निवडणुकीत नवे राजकीय समीकरण तयार होण्याची चिन्हे आहेत. याआधी शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी स्पष्ट केलं की, “आमच्याकडं पुरेसे संख्याबळ असून आमचे दोन उमेदवार सहज निवडून येतील, याबाबत आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, उरलेली मतं तसेच काही अपक्ष आणि लहान पक्षांचे आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे परिस्थिती अनुकूल वाटल्यास दहावा उमेदवार देण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "ही उमेदवारी कोणत्याही एका नेत्यासाठी नसून पूर्णपणे संख्याबळाच्या गणितावर आधारित असेल”, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

कसं आहे संख्याबळ ? : विधान परिषद निवडणुकीत विजयासाठी ‘कोटा’ महत्त्वाचा मानला जातो. कारण विधानसभेतील आमदारांच्या मतांवरूनच परिषद सदस्यांची निवड होते. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाचं संख्याबळ आणि गणित यावरच निकालाची दिशा ठरते. विधानसभेतील एकूण आमदारसंख्या गुणिले 100, त्याला निवडणूक लागलेल्या जागांची संख्या अधिक 1 नं भागिले केले की जो आकडा येतो, तोच विजयासाठी आवश्यक ‘कोटा’ ठरतो. सध्याच्या घडीला विधानसभेतील आमदारांची संख्या 288 आहे आणि विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. या सूत्रानुसार विजयासाठीचा कोटा साधारण 29 मतांवर जातो. या आकड्यांनुसार महाविकास आघाडीकडं सध्या सुमारे 49 आमदारांचं संख्याबळ आहे. त्यामुळे त्यांचा केवळ 1 उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतो. जर दहावा उमेदवार असेल, तर उर्वरित मतांचं विभाजन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडं, महायुतीकडं सध्या 234 आमदारांचं संख्याबळ आहे. आगामी पोटनिवडणुकीत युतीचे उमेदवार विजयी झाल्यास हा आकडा 236 पर्यंत जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत महायुतीचे 8 उमेदवार सहज विधान परिषदेवर पोहोचू शकतात. शिवसेनेनं जर दहावा उमेदवार उभा केल्यास त्या एकमेव जागेसाठी मोठी चुरस निर्माण होऊ शकते. याचा थेट परिणाम महाविकास आघाडीच्या गणितांवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा संभाव्य दहावा उमेदवार या निवडणुकीतील ‘गेमचेंजर’ ठरू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

आज एकनाथ शिंदे घेणार आहेत बैठक : आज रात्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या सर्व नेत्यांची नंदनवन बंगल्यावर बैठक बोलावली आहे. यात एकनाथ शिंदे दहाव्या उमेदवाराबाबत काय निर्णय घेतात याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा :

  1. विधानपरिषद निवडणुकीसाठी शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडून अंबादास दानवेंना उमेदवारी, आदित्य ठाकरे यांची घोषणा
  2. उद्धव ठाकरेंनी विधान परिषद निवडणूक लढावी; सुप्रिया सुळे, विजय वडेट्टीवार यांच्या विनंतीनं राजकीय चर्चांना उधाण
  3. विधान परिषद निवडणुकीत सत्ताधारी–विरोधकांत उमेदवारीची चुरस; कोणाला मिळणार संधी?

