विधान परिषद निवडणुकीत सत्ताधारी–विरोधकांत उमेदवारीची चुरस; कोणाला मिळणार संधी?
Published : April 18, 2026 at 6:39 PM IST
मुंबई- महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा झाली असून, 12 मे रोजी मतदान होणार आहे. संख्याबळाच्या जोरावर महायुतीला अधिक जागा मिळतील. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत एका आमदाराच्या विजयासाठी 28 मतांचा कोटा आवश्यक आहे. यानुसार महायुतीला 8 आणि महाविकास आघाडीला 1 जागा निवडून आणता येऊ शकेल. या निवडणुकीसाठी आता काहीच दिवस उरले असल्याने सर्वच पक्षांकडून विविध उमेदवारांची नावे चर्चेत आहेत.
महाविकास आघाडीत ठाकरे नाही लढले तर… : महाविकास आघाडीच्या एका जागेवर जर उद्धव ठाकरे पुन्हा निवडणूक लढवत असतील तर ही निवडणूक बिनविरोध होईल, असं काँग्रेसकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. याबाबत बोलताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ म्हणाले की, “विधान परिषदेसाठी उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीकडून उमेदवार असतील, तर आघाडीत कोणतीही विस्तृत चर्चा न करता त्यांच्या नावाला पाठिंबा दिला जाणार आहे.” राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षानेही हीच भूमिका जाहीर केलीय. त्यामुळे महाविकास आघाडीत ही निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते. पण जर उद्धव ठाकरे विधान परिषदेवर जाण्यास इच्छुक नसल्यास काँग्रेसचा या जागेवर दावा असेल. काही शिवसेना (उबाठा ) नेत्यांच्या मते, उद्धव ठाकरे विधान परिषदेवर निवडून जाण्यास फार इच्छुक नाहीत. त्यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण जर ते नाही लढले, तर शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडून विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, नेत्या सुषमा अंधारे, माजी खासदार विनायक राऊत, माजी खासदार राजन विचारे आणि माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या नावांची चर्चा आहे.
हनमंत पवार आणि राजेश राठोड यांची नावे विधान परिषदेसाठी चर्चेत : त्याचबरोबर काँग्रेसकडून माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, मुझफ्फर हुसेन, सचिन सावंत, हनमंत पवार आणि राजेश राठोड यांची नावे विधान परिषदेसाठी चर्चेत आहेत. याबाबत प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी दिल्लीतील नेत्यांची शुक्रवारी भेट घेऊन चर्चाही केली. राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याचे स्पष्ट झालंय. याच पार्श्वभूमीवर राज्यसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने शरद पवारांना बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीकडून मित्रपक्षांना पाठिंबा देणे अपरिहार्य मानले जात आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मिळणारी एकमेव जागा नेमकी कोणत्या पक्षाच्या वाट्याला जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महायुतीत 8 जागा कोणाच्या वाटेला येणार? : महायुतीत भाजपाने संख्याबळानुसार 6 जागांवर दावा सांगितला असून, केशव उपाध्ये, माधवी नाईक, रणजितसिंह निंबाळकर, राम सातपुते, संदीप जोशी, दादाराव केचे आणि संजय केणेकर ही नावे चर्चेत आहेत. पण राज्यसभा निवडणुकीतील चित्र पाहिल्यास भाजपाकडून अनपेक्षित नावांची घोषणा करण्यात आली होती. त्यात सर्व जातींमधील उमेदवारांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. विधान परिषदेच्या निवडणुकीतही हेच पाहायला मिळणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधान परिषद निवडणुकीतही धक्कातंत्राचा अवलंब होण्याची शक्यता : शिवसेनेचे विधानसभेतील संख्याबळ 57 असल्याने विधान परिषदेची दोन जागा जिंकण्यात कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे बोलले जात आहे. राज्यसभा निवडणुकीत ऐनवेळी ज्येष्ठ नेत्यांना डावलत नवीन चेहऱ्याला संधी देणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून विधान परिषद निवडणुकीतही धक्कातंत्राचा अवलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिवसेना (शिंदे) पक्षातून नीलम गोऱ्हे, मनीषा कायंदे, शायना एनसी आणि शीतल म्हात्रे यांच्याही नावांची चर्चा सुरू आहे.
भाजपा 9 व्या जागेसाठी उमेदवार रिंगणात उतरवणार : राष्ट्रवादी (अजित पवार ) पक्षाला 1 जागा मिळवता येईल. राष्ट्रवादीकडून अमोल मिटकरी, आनंद परांजपे, समीर भुजबळ, सूरज चव्हाण, उमेश पाटील आणि अनिकेत तटकरे हे इच्छुक असल्याचे समजते. दरम्यान, महाविकास आघाडीत एकमत न झाल्यास निवडणूक चुरशीची ठरण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भाजपा 9 व्या जागेसाठी उमेदवार रिंगणात उतरवून राजकीय समीकरणे बदलण्याचा प्रयत्न करू शकते. विशेषतः राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्या माध्यमातून शरद पवार गटातील मतांमध्ये फूट पाडण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, यामुळे या निवडणुकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष अधिकच केंद्रित झालंय.
येत्या 2-3 दिवसांत विधान परिषदेच्या निवडणुकीबाबत निर्णय होणार : भाजप किती जागांवर लढवणार ? निवडणूक बिनविरोध होणार का? याबाबत भाजपा नेते चर्चा करून निर्णय घेतील. येत्या 2-3 दिवसांत विधान परिषदेच्या निवडणुकीबाबत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असं भाजपाचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. त्यांचंही नाव विधान परिषदेसाठी चर्चेत आहे. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, “संघटना ही आईप्रमाणे असते. कोणत्या वेळी आपल्या लेकराला कोणती जबाबदारी द्यावी हे तिला माहीत असतं. त्यामुळे पक्ष जो निर्णय घेईल तो योग्यच असेल.
नाशिक टीसीएस प्रकरणातील आरोपी निदा खानचा पती मोईन खान जाळ्यात
जागतिक वारसा दिन : 500 हून अधिक ऐतिहासिक वास्तूंचा वारसा जपणारी 'आपली मुंबई'!