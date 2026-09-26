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उत्सवखोर म्हणजे एक प्रकारे झॉम्बी! गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीवर विद्यानंद बापट आक्रमक

उत्सवखोर म्हणजे एक प्रकारे झॉम्बी, 'लातों के भूत बातों से नहीं मानते', असा घणाघात गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीनंतर विद्यानंद बापट यांनी केलाय.

विद्यानंद बापट आणि ईटीव्ही भारत प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद
विद्यानंद बापट आणि ईटीव्ही भारत प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2026 at 9:41 PM IST

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पुणे - पुण्याची वैभवशाली परंपरा असलेली गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणूक अखेर 32 तासांनी संपली. यंदाच्या गणेशोत्सवाच्या आधीच विद्यानंद बापट यांनी डीजे संदर्भात आवाज उठवल्यावर प्रशासनाकडून गणेशोत्सव मंडळांना मर्यादा घालून देण्यात आल्या होत्या. मात्र यंदाच्या गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीत मोठ्या प्रमाणावर डीजेचा वापर झाल्याचं समोर आलं. तसंच संपूर्ण विसर्जन मिरवणुकीवर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी समाधान व्यक्त करुन मंडळांचे आभार मानले. आता यावर विद्यानंद बापट यांनी आपली प्रतिक्रिया देत उत्सवखोर म्हणजे एक प्रकारे 'झॉम्बी' असतात, त्यांना तार्किक युक्तिवाद समजत नाही आणि 'लातों के भूत बातों से नहीं मानते'," अशा अत्यंत आक्रमक शब्दांत बापट यांनी आपली भूमिका मांडली.


यावेळी विद्यानंद बापट म्हणाले की, मोकळ्या हवेत कर्णकर्कश लाऊडस्पीकर वाजवणे, रस्ते अडवून मिरवणुका काढणे यांसारख्या गोष्टींना प्रशासनाने आधीच खिरापतीसारख्या परवानग्या वाटल्या. अशा प्रकारे उघड परवानग्या दिल्यानंतर 'डेसिबलच्या मर्यादेत आवाज ठेवा' असं सांगण्याचा नैतिक अधिकारच प्रशासनाकडे उरत नाही. हा विचार प्रशासनाने परवानग्या देतानाच करायला हवा होता. मध्यरात्री 12 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंतची बंदी सोडली, तर उर्वरित वेळेत नागरिकांना प्रचंड मानसिक, शारीरिक त्रासाला सामोरं जावं लागलं असं त्यांनी सांगितलं.

विसर्जन मिरवणुकीवर विद्यानंद बापट आक्रमक (ETV Bharat)


बापट पुढे म्हणाले की, ही समस्या केवळ गणेशोत्सवापुरती मर्यादित नसून सर्व धर्मांच्या सणांमध्ये रस्त्यांवर होणाऱ्या उपद्रवाविरोधात आहे. परंपरेच्या नावाखाली दोन-दोन महिने नद्यांच्या काठी आणि पेठांमध्ये ढोल-ताशांचा सराव करून नागरिकांना वेठीस धरलं जातं. रस्त्यांवर मंडप ठोकून रहदारी अडवणे आणि मिरवणुका काढणे हा निव्वळ मूर्खपणा असून तो कायमस्वरूपी बंद झाला पाहिजे. केवळ लाऊडस्पीकरच नव्हे, तर ढोल-ताशांच्या आवाजाचाही ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि आजारी व्यक्तींना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून यापुढे जोपर्यंत हे बंद होत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरू असणार आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.


यंदाच्या विसर्जन मिरवणुकीत अनेक मंडळांकडून विद्यानंद बापट यांचे फोटो आणि व्हिडिओ डीजेवर लावण्यात आले. याबाबत बापट यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, या लोकांना परवानग्यांची नशा चढलेली आहे. तार्किक युक्तिवाद करण्याची यांची पात्रता नाही. ऐन कोरोनाच्या काळात जेव्हा लॉकडाऊन आणि संचारबंदी लागू होती, तेव्हा ही मिजास कुठे गेली होती? तेव्हा हे उत्सवखोर बिळात लपलेल्या उंदरासारखे गप्प बसले होते. आता मोकळीक मिळाल्यावर नागरिकांना त्रास देत नाचत आहेत. यांच्या अशा विडंबनात्मक व्हिडिओंमुळे आम्हाला कोणताही फरक पडत नाही, उलट आमच्यासारख्या नास्तिकांचं मनोरंजनच होत आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

IMMERSION PROCESSION
GANESHOTSAV
विद्यानंद बापट
डीजे
VIDYANAND BAPAT

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