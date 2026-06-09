खतांच्या ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी; नोंदणी होतेय, पण खत मिळत नाही; शेतकरी अन् विक्रेते दोघेही त्रस्त
खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात पायलट प्रोजेक्टच्या माध्यमातून ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.
Published : June 9, 2026 at 6:44 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : खतांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं यंदा प्रथमच खत वितरण प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात पायलट प्रोजेक्टच्या माध्यमातून ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहेत.
शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतर त्यांना मोबाईलवर संदेश प्राप्त होत असला, तरी संबंधित व्यापाऱ्यांच्या प्रणालीवर नोंदणीची माहिती दिसत नसल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खत वितरणासाठी नकार मिळत असून, नव्या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत असल्यानं नाराजी व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, ऑनलाइन प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या असल्या तरी त्या तातडीनं दूर करण्याचं काम सुरू असल्याची माहिती कृषी विभागानं दिली आहे. हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यानंतर राज्यभर ऑनलाइन नोंदणीच्या माध्यमातून खत वितरणाची व्यवस्था लागू करण्यात येणार असल्याचं जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी सांगितलं.
'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर' या संकेतस्थळाद्वारे शेतकऱ्यांची नोंदणी : वास्तविक, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात खत वितरणासाठी ऑनलाइन नोंदणीची पायलट प्रणाली सुरू केली आहे. 'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर' या संकेतस्थळाद्वारे शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जात असून, नोंदणीनंतर दोन ते चार दिवसांत खत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी आणि खत विक्रेते दोघांनाही मोठ्या समस्यांना सामोरं जावं लागत आहे.
शेतकरी ऑनलाइन नोंदणी करत असून त्यांच्या मोबाईलवर नोंदणी पूर्ण झाल्याचे संदेशही प्राप्त होत आहेत. मात्र, खत विक्री केंद्रावर गेल्यानंतर प्रणालीमध्ये 'डेटा नॉट फाउंड' असा संदेश दिसत असल्यानं खत वितरण होत नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. पेरणी हंगाम तोंडावर असताना खत मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे.
दुसरीकडे, खताचा साठा उपलब्ध असूनही ऑनलाइन प्रणालीमध्ये नोंद दिसत नसल्यानं विक्रेत्यांनाही खत वितरित करता येत नाही. ऑफलाइन पद्धतीने खत दिल्यास कारवाई होण्याची भीती असल्याने विक्रेतेही अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे ही व्यवस्था तातडीनं सुधारावी किंवा पूर्वीप्रमाणे खत वितरण सुरू करावं, अशी मागणी पळशी येथील शेतकरी नाना पळसकर यांनी केली आहे.
तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचं काम सुरू : ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुरू असल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक दीपक गवळी यांनी दिली. 5 जूनपासून ऑनलाइन नोंदणीला सुरुवात झाल्यानंतर सुरुवातीला संबंधित तालुक्यातील कृषी केंद्रांचीच नावं यादीत दिसत होती. आता जवळच्या तालुक्यांतील केंद्रांची नावंही उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक पर्याय मिळतील.
तसंच, वृद्ध शेतकऱ्यांना स्वतः उपस्थित राहणं शक्य नसल्यानं त्यांच्यावतीनं प्रतिनिधी पाठवण्याची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली आहे. प्रतिनिधीची माहिती नोंदवल्यानंतर त्याला खत स्वीकारता येणार आहे. हाताचा ठसा पडत नसल्यामुळे येणाऱ्या अडचणीही नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर संदेश पाठवून सोडवण्याचं काम सुरू असल्याचं दीपक गवळी यांनी सांगितलं.
अडचणी दोन दिवसांत दूर होणार : ऑनलाइन खत नोंदणी प्रणालीला शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक दीपक गवळी यांनी दिली. या प्रणालीअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 30 हजार शेतकऱ्यांना क्यूआर कोड प्राप्त केला असून, 50 हजार शेतकऱ्यांनी संबंधित ॲप्लिकेशन डाउनलोड केलं आहे. तसंच, 5 हजार 900 शेतकऱ्यांनी क्यूआर कोडच्या माध्यमातून खतांसाठी नोंदणी केली असून, त्यांना 2 हजार 200 मेट्रिक टन खतांचं वितरण करण्यात आलं आहे. एकूण 13 हजार शेतकऱ्यांची खतांसाठी नोंदणी झाली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. ऑनलाइन प्रणालीमध्ये काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या असल्या तरी त्या पुढील दोन दिवसांत दूर करण्यात येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसंच, या व्यवस्थेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर लक्ष ठेवलं जात असून, अशा व्यापाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांच्यावर आवश्यक कारवाई करण्यात येणार असल्याचं गवळी यांनी स्पष्ट केलं.
पेरणीची घाई करू नका; तज्ज्ञांचा सल्ला : पावसाळ्याची सुरुवात झाली असली तरी शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये, असं आवाहन कृषी तज्ज्ञ तथा राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्पाचे संचालक डॉ. एस. बी. पवार यांनी केलं आहे. सध्या सर्वत्र समाधानकारक पाऊस झालेला नसून, पावसाच्या सातत्याबाबतही अनिश्चितता आहे. त्यामुळे माती परीक्षण करून आणि जमिनीत पुरेसा ओलावा निर्माण झाल्यानंतरच पेरणी करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला. तसंच, हवामानातील अनिश्चितता लक्षात घेता पेरणी करताना आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब केल्यास संभाव्य नुकसान टाळता येऊ शकतं, असंही डॉ. पवार यांनी सांगितलं.
हेही वाचा