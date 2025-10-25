रोमांचक अनुभवण्याकरिता गेलेल्या 18 जणांना बघावा लागला थरार; 80 फुटांवरून चार तासानंतर सुटका
कागल उरूसमध्ये आकाश पाळण्यात अडकलेल्या 18 जणांची मध्यरात्री सुटका करण्यात आली. अडकलेल्या मुलांसह नागरिकांची सुटका होईपर्यंत त्यांचे नातेवाईक त्यांना धीर देत होते.
कोल्हापूर - यात्रेत असलेला आकाश पाळण्यात बसून रोमांचक अनुभव घेण्याची अनेकांना आवड असते. पण, कागल शहरातील उरूसमध्ये 18 जणांना वेगळ्याच थराराला सामोरं जाव लागलं. आकाश पाळणा हा 80 फुटांवर अडकून पडल्यानं 18 जणांना चार तास अडकून पडावं लागलं.
कागल शहराची ग्रामदैवत असलेल्या गहिनीनाथ हजरत गैबीपीर देवाचा उरूस सुरू असताना मोठा अनर्थ टळला आहे. पाच दिवस चालणाऱ्या या यात्रेत मोठे आकाश पाळणे यात्रेकरूंच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असतात. यंदा जॉईंट व्हील आकाश पाळणा उभारण्यात आला. शुक्रवारी रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास या पाळण्यात तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळे पाळण्यात बसलेले 18 जण सुमारे 80 फुटांवर अडकले. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या जवानांनी पाच तास प्रयत्न करून अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढलं.
हजरत गैबीपीर दर्ग्याचा उरूसानिमित्त आकाश पाळणे मोठ्या संख्येने यात्रेत लावण्यात आले आहेत. शहरातील बापूसाहेब महाराज चौकात उभारण्यात आलेल्या जॉईंट व्हील या गगनचुंबी आकाश पाळण्यात बसण्यासाठी गेली दोन दिवस नागरिक गर्दी करत आहेत. शुक्रवारी रात्री दहा वाजता यात्रेसाठी आलेल्या 18 जण या आकाश पाळण्यात बसले. जमिनीपासून सुमारे 80 फूट वरती पाळणा गेल्यानंतर त्यामध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. आकाश पाळणा हवेतच अडकला. यानंतर पाळणा चालकाची तारांबळ उडाली.
मध्यरात्री संपलं बचावकार्य- कागल शहरातील नागरिकांनी याबाबतची माहिती कागल पोलिसांना कळवली. तात्काळ जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला याबाबत माहिती देण्यात आली. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाचे जवानही घटनास्थळी दाखल झाले. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि कोल्हापूर महानगरपालिकेकडील अद्ययावत क्रेनच्या सहाय्यानं पाळण्यात अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले. सुमारे चार तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर लहान मुले आणि नागरिकांना जवानांनी सुरक्षितपणे बाहेर काढलं. मध्यरात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास चाललेलं बचावकार्य संपलं. त्यानंतर सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयातून हे बचावकार्य राबवण्यात आल्याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी दिली.
- भीती वाटत नव्हती. पण गार वारा असल्यानं थंडी वाजत होती. बचाव पथकानं येऊन सुटका केली. महापालिका आणि पोलिसांचे आभार मानतो, अशी सुटका झालेल्या चिमुकल्यानं प्रतिक्रिया दिली.
अन् कागलकरांनी सोडला सुटकेचा निःश्वास... उरुसात पहिल्यांदाच जॉईंट व्हील आकाश पाळणा आल्यानं नागरिकांची झुंबड उडाली होती. मात्र, शुक्रवारी रात्री 18 जण अडकल्याची माहिती जिल्हाभर पसरली. त्यामुळे उरूसाच्या आनंदात मिठाचा खडा पडला. 18 जण अडकल्याचं समजताच शहरवासीयांनी या ठिकाणी मोठी गर्दी केली. त्यामुळे पोलिसांनी बंदोबस्त तैनात केला. अडकलेल्या नागरिकांचे नातेवाईक सुमारे 80 फुटांवर असलेल्या लहानमुलांना हातवारे करून धीर देत होते. जवानांनी अत्यंत धाडसानं शर्थीचे प्रयत्न करून या 18 जणांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले. त्यानंतर सर्वांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले. मात्र, असा प्रसंग पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी काळजी घेण्याचं आवाहन जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.