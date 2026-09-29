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अमरावती : राम मेघे कॉलेजमध्ये विद्यार्थिनीवर धारदार शस्त्राने हल्ला; हल्लेखोर वर्गमित्राला पोलिसांनी घेतले ताब्यात

गंभीर जखमी झालेल्या विद्यार्थिनीवर रिम्स रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.

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प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 29, 2026 at 4:56 PM IST

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अमरावती : शहरातील राम मेघे कॉलेजमध्ये वर्ग सुरू असताना एका विद्यार्थिनीवर तिच्याच वर्गातील विद्यार्थ्याने धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. या हल्ल्यात विद्यार्थिनी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

या प्रकरणातील हल्लेखोराचे नाव नवीन मेघराज वनवाणी असं असून हल्ल्यानंतर महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी त्याला पकडून मारहाण केली. घटनेची माहिती मिळताच बडनेरा पोलीस महाविद्यालयात दाखल झाले आणि त्यांनी नवीन वनवाणी याला ताब्यात घेतलं.

विशेष म्हणजे, जखमी विद्यार्थिनी आणि नवीन वनवाणी हे दोघेही डी. फार्मसीच्या द्वितीय वर्षात एकत्र शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थिनीवर हल्ला करण्यामागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन पुढील चौकशी सुरू केली आहे. या घटनेमुळे राम मेघे कॉलेज परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

रिम्समध्ये विद्यार्थिनीवर उपचार सुरू :

गंभीर जखमी झालेल्या विद्यार्थिनीवर रिम्स रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच तिचे वडील आणि नातेवाईक रिम्स रुग्णालयात दाखल झाले.

दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपीला अटक करण्यात आली असून, त्याची चौकशी सुरू असल्याची माहिती बडनेरा पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार हनुमंत उरलागोंडावार यांनी दिली. अवघ्या महिनाभरात अमरावती शहरात युवतीवर हल्ला करण्याची ही दुसरी घटना घडल्याने शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

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