शिर्डीत तामिळनाडूच्या साईभक्त महिलेला लुटलं; दुचाकीस्वाराने क्षणार्धात 8 तोळ्याची सोन्याची चैन पळवली
शिर्डीत तामिळनाडूच्या एका महिला भाविकासोबत धक्कादायक घटना घडली आहे. बाईकवर आलेल्या चोरट्यांनी महिलेच्या गळ्यातील 8 तोळ्यांची चैन हिसकावून नेली आहे.
Published : May 20, 2026 at 11:20 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : येथील म्हाळोबा मंदिर परिसरातील मुख्य आणि नेहमी वर्दळीच्या रस्त्यावर एका साईभक्त महिलेच्या गळ्यातील तब्बल 8 तोळ्यांची सोन्याची चैन अज्ञात चोरट्यानं हिसकावून नेल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ही घटना मंगळवारी (19 मे) रात्रीच्या सुमारास घडली असून, प्रकारानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. गर्दीच्या ठिकाणी झालेल्या या चोरीमुळे नागरिक आणि भाविकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे. या प्रकारामुळे शिर्डीतील नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
पत्ता विचारण्याच्या बहाण्यानं थांबवलं : मिळालेल्या माहितीनुसार, तामिळनाडूच्या कोइम्बतूर येथील शिला या आपल्या कुटुंबासह साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत आल्या होत्या. दर्शनानंतर त्या कुटुंबीयांसोबत खरेदीसाठी बाहेर पडल्या. त्यांच्या ग्रुपमधील काही सदस्य पुढे खरेदी करत असताना शिला या आपल्या पतीसोबत रस्त्यावरून पायी जात होत्या. याच दरम्यान पाठीमागून दुचाकीवर आलेल्या एका अज्ञात व्यक्तीनं त्यांना पत्ता विचारण्याच्या बहाण्यानं थांबवलं. महिलेनं प्रतिसाद देताच चोरट्यानं क्षणार्धात त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी जोरात हिसकावून घेतली.
आरोपीने चेहरा लपवण्यासाठी हेल्मेट घातल्यानं त्याचा चेहरा स्पष्ट दिसू शकला नाही. अत्यंत वेगाने आलेल्या या चोरट्यानं काही सेकंदांतच चोरी करून घटनास्थळावरून पळ काढला. या घटनेत सुमारे 80 ग्रॅम वजनाची, म्हणजेच अंदाजे 8 तोळ्यांची सोन्याची चैन चोरीला गेली आहे. बाजारभावानुसार या दागिन्याची किंमत लाखो रुपयांच्या घरात असल्याची माहिती नातेवाईकांनी दिली. भर गर्दीत आणि कुटुंबीयांसमोर घडलेल्या या प्रकारामुळे संबंधित महिला घाबरून गेल्या असून त्यांना अश्रू अनावर झाले.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधला. माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून, त्यांनी महिलेची सविस्तर माहिती घेत तपास सुरू केला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून आरोपीचा माग काढण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणी भाविकानं शिर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. शिर्डी पोलिसांनी अज्ञात इसमान विरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती शिर्डी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रणजित गलांडे यांनी दिली आहे.
नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण : दरम्यान, या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी शहरातील गर्दीच्या भागात पोलिस गस्त वाढवण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. हेल्मेट आणि मास्क घालून संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर पोलिसांनी कडक नजर ठेवावी, अशी मागणीही स्थानिकांनी केली आहे.