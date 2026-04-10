महिला पोलिसांनी वेषांतर करून आयटी कंपनीमधील महिला अत्याचाराचा केला भांडाफोड

आरोपींना घेवून जाताना नाशिक पोलीस (ETV Bharat Reporter)
Published : April 10, 2026 at 4:52 PM IST

नाशिक - नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत सुरू असलेल्या महिला अत्याचाराच्या धक्कादायक प्रकाराचा पोलिसांनी अत्यंत नियोजनबद्ध आणि गोपनीयपद्धतीने भांडाफोड केला. महिला पोलिसांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून वेशांतर करून या कॉर्पोरेट जाळ्याचा पर्दाफाश केला. महिला पोलिसांचे धाडस आणि अन्याय विरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या नऊ धाडसी मुलींमुळे हे रॅकेट आता उघड झालंय. याप्रकरणी एसआयटीमार्फत नऊ गुन्हे दाखल केले असून, सहा जणांना अटक केली आहे.

नाशिकच्या एका नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये महिलांवर अत्याचार केले जात असल्याच्या तक्रारी पोलिसांना प्राप्त झाल्या होत्या. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. या रॅकेटचा भांडाफोड करण्यासाठी पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी उपायुक्त मोनिका राऊत या महिला अधिकाऱ्याची निवड केली. त्यांच्याबरोबर तीन महिला अधिकारी, कर्मचारी अशा मोजक्या सात जणांची टीम तयार करण्यात आली. अतिशय बारकाईनं आणि नियोजनबद्ध तपास करून हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आणला. महिला पोलिसांनी पीडित मुलींना विश्वासात घेत या रॅकेटचा भांडाफोड केला. याप्रकरणी आतापर्यंत नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, सहा जणांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

आरोपींना घेवून जाताना पोलीस (ETV Bharat Reporter)

महिला पोलिसांनी असा केला भांडाफोड - कॉर्पोरेट स्तरावर कार्यरत असलेल्या रॅकेटबाबत पुरावे गोळा करणे पोलिसांसमोर मोठं आव्हान होतं. दरम्यान, पोलीस आयुक्तांच्या आदेशानंतर महिला पोलिसांनी धाडसी पाऊल उचललं. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी वेशांतर करून संबंधित कंपनीत आणि संशयित ठिकाणी वावर ठेवला. स्वतःच्या जीवाची परवा न करता त्यांनी संशयित व्यक्तींच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवलं. आरोपींची कार्यपद्धती, त्यांचा कार्यालयातील वावर, सहकारी महिला कर्मचाऱ्यांबरोबर संभाषणाची पद्धत आणि मुलींना ते कशाप्रकारे जाळ्यात ओढत होते याचे ठोस पुरावे गोळा केले. काही ठिकाणी त्यांनी ऑडिओ, व्हिडिओ पुरावे देखील हस्तगत केले. विशेष म्हणजे, महिला पोलिसांनी सलग 10 दिवस रात्री उशिरापर्यंत आयटी कंपनीच्या कार्यालयात वेषांतर करून तेथे वावर ठेवला. पोलिसांनी या कार्यालयातील 30 ठिकाणांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले.

मुलींना 'असे' ओढले जायचे जाळ्यात - आयटी कंपनीतील काही टीम लीडर या पदाचा गैरवापर करत नोकरीसाठी आलेल्या मुलींना सुरुवातीला विश्वासात घेतलं जायचं. त्यांना अल्पावधीतच प्रमोशन द्यायचं, तर काहींना कंपनीच्या पुणे, मुंबई शाखेत मोठ्या पदावर संधी उपलब्ध करून देण्याचं आमिष दाखवलं जायचं. त्यानंतर त्यांना एखाद्या रिसॉर्ट किंवा वॉटर पार्कच्या ठिकाणी ट्रीपच्या बहाण्यानं नेलं जात असे. तेथे नियोजनपूर्वक त्यांच्या भावनांशी खेळून फसवणूक करत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले जात आणि त्यानंतर धर्मांतरासाठी दबाव टाकला जात असे, अशी माहिती तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी दिली.

नाशिकमधील आयटी पार्क (ETV Bharat Reporter)

काय आहे तक्रारीत? -

  • जुलै 2022 ते फेब्रुवारी 2026 या काळात वडाळा रोड येथील एका मल्टिनॅशनल कंपनीतील वरिष्ठांनी कर्मचारी महिलेच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. धमकावून शरीरिक संबंध ठेवले. इतरांनी ऑफिस लॉबीमध्ये तिचा विनयभंग केला.
  • मे 2023 ते मार्च 2026 या कालावधीत ऑफिसमध्ये विनयभंग केला. कंपनीच्या एच आर विभागाकडे तोंडी तक्रार केली. पण, तेथील अधिकाऱ्यांनीही कृत्यास चिथावणी दिली.
  • 2022 ते फेब्रुवारी 2026 काळात मिटींगमध्ये युवतीकडं एक टक बघून तिच्या वैयक्तिक वैवाहिक आयुष्याबाबत लज्जास्पद विधान केलं व जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला.
  • डिसेंबर 25 मध्ये संशयित आरोपीने युवतीला खासगी आयुष्यावर लज्जास्पद गोष्टी विचारल्या आणि एक टक बघून इशारा केला. तसंच इतर युवतींना धर्माबाबत बोलून त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या.
  • 2022 ते 23 मार्च 2026 काळात संशयित आरोपींनी एका युवतीला तिच्या धर्मातील देवांबद्दल अपशब्द बोलून जबरदस्तीनं विशिष्ट धर्माचे धार्मिक विधी करण्यास सांगितले. बळजबरीनं मांसाहार दिला व धर्म परिवर्तनाचा प्रयत्न केला..
  • फेब्रुवारी 2024 ते 2026 काळात संशयितांनी युवतीच्या शरीरावर अश्लील कमेंट केल्या आणि जाणीवपूर्वक अंगाला व पायाला स्पर्श केला.

हेही वाचा -

  1. नाशिक हादरलं! आयटी कंपनीत युवतींचे लैंगिक शोषण अन् धर्मांतराचा दबाव; 'कॉर्पोरेट जिहाद'च्या आरोपाने खळबळ
  2. गोरखपूरमधील दोन भावांची नाशिकमध्ये निर्घृण हत्या; हल्लेखोर फरार, पोलिसांचा तपास सुरु

