सिंधुदुर्गात महिला पोलिस हवालदाराचे टोकाचे पाऊल; जीवन संपवण्यास पोलीस पती जबाबदार? बहिणीची पोलिसात तक्रार
स्मिता माने यांच्या मृत्यू प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले असून, पती तथा कणकवली पोलीस ठाण्याचे पोलीस कॉन्स्टेबल सचिन माने यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : October 12, 2026 at 4:24 PM IST
सिंधुदुर्ग - कणकवली पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या हवालदार स्मिता माने यांचा मृतदेह बिडवाडी-हुंबरणे येथील जंगलमय भागातील काजू बागेत झाडावर रविवारी दुपारी आढळून आला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, स्मिता माने यांच्या मृत्यू प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले असून, त्यांचे पती तथा कणकवली पोलीस ठाण्याचे पोलीस कॉन्स्टेबल सचिन माने यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पतीकडून होणाऱ्या कथित शारीरिक, मानसिक छळाला कंटाळून स्मिता यांनी आत्महत्या केली असावी किंवा त्यांच्या मृत्यूमागे घातपात असण्याची शक्यता असल्याची तक्रार त्यांच्या बहिणीने दिली आहे.
स्मिता माने या गेल्या दोन दिवसांपासून बेपत्ता होत्या. याबाबत त्यांचे पती सचिन माने यांनी कणकवली पोलीस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली होती. दरम्यान, रविवारी दुपारी बिडवाडी-हुंबरणे येथील एका काजू बागेत स्मिता यांचा मृतदेह आढळून आला. या घटनेची माहिती मिळताच त्यांच्या माहेरच्या मंडळींनी कणकवली पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. स्मिता यांना त्यांचे पती सातत्याने शारीरिक व मानसिक त्रास देत असल्याचा आरोप नातेवाइकांनी पोलीस निरीक्षक कमलेश बच्छाव यांच्याकडे केला.
घरातील फरशीवर लांब केस आढळल्याचा बहिणीचा दावा - स्मिता यांची बहीण रेश्मा रवींद्र जाधव (रा. उंबरठ-पिंपळवाडी) यांनी कणकवली पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार, स्मिता बेपत्ता असल्याची माहिती सचिन माने यांनीच रेश्मा यांना दिली होती. त्यानंतर रेश्मा या सचिन यांच्या घरी गेल्या असता, घरातील फरशीवर मोठ्या प्रमाणात लांब केस पडलेले दिसले. यावरून स्मिता यांना मारहाण झाली असावी, असा संशय आल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
तसंच, स्मिता यांचा मुलगा सार्थक याच्याकडे विचारणा केली असता, सचिन यांनी रात्री स्मिता यांना पट्ट्याने मारहाण केली होती. त्यानंतर स्मिता या बाथरूममध्ये चक्कर येऊन पडल्या होत्या, अशी माहिती सार्थक याने दिल्याचे रेश्मा यांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे.
छळाला कंटाळून जीवन संपवल्याचा संशय - सचिन माने हे स्मिता यांचा सातत्याने शारीरिक व मानसिक छळ करीत असल्याचा आरोप रेश्मा यांनी केला आहे. या त्रासाला कंटाळून स्मिता यांनी जीवन संपवलं असावं किंवा त्यांच्या मृत्यूमागे घातपात असण्याची शक्यता असल्याचंही त्यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे.
या तक्रारीच्या आधारे कणकवली पोलिसांनी सचिन माने यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. स्मिता माने यांच्या मृत्यूमागील नेमके कारण काय, याचा तपास पोलीस करत आहेत. तपासातून या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.