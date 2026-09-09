ETV Bharat / state

अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाई सुरू असताना महिला अधिकाऱ्यानं गमाविलं बाळ, स्वत:हून नाकारली 25 लाखांची नुकसान भरपाई

अनधिकृत बांधकामाचा रहिवाशांसह अनेकांना फटका बसतो. पण, महिला अधिकाऱ्यानं बाळ गमाविलं. या अधिकाऱ्यानं मिळणारी नुकसान भरपाई नाकारली आहे.

Bombay High court
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 9, 2026 at 7:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई दरम्यान नवी मुंबईत गरोदर महिला अधिकाऱ्याला झालेल्या धक्काबुक्कीत तिला आपलं बाळ गमवावं लागलं होतं. याप्रकरणी अधिकारी महिलेसाठी 25 लाखांची नुकसानभरपाई ड्युटीवर असलेल्या पोलिसांकडून वसूल करून देण्याचे आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, या महिला अधिकाऱ्यानं नुकसान भरपाई स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

बाळ गमविण्याची घडलेली घटना ही शासकीय कर्तव्य बजावत असताना घडली आहे. या घटनेतून झालेली वैयक्तिक हानी ही आर्थिक मोबदल्याच्या स्वरूपात स्वीकारण्याची मानसिक तयारी नाही. या घटनेचा आर्थिक लाभ वैयक्तिक फायद्याच्या स्वरूपात स्वीकारणं आपल्याला योग्य वाटत नसल्याचं नमूद करत महिला अधिकाऱ्यानं देऊ केलेली नुकसानभरपाई स्वीकारण्यास नकार दिलाय.



सिडको आणि पालिकेवर राजकीय दबाव - नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांवरून सिडकोचा पक्षपातीपणा हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलाय. केवळ राजकीय वरदहस्तामुळेच नवी मुंबई बेकायदा इमले शाबूत असून सिडकोचे अधिकारी त्याकडे जाणूनबुजून कानाडोळा करत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी मंगळवारी हायकोर्टात केला. याची दखल घेत सिडकोला पुढील सुनावणीवेळी उत्तर देण्याचे आदेश हायकोर्टाकडून दिले गेलेत.

काय आहे प्रकरण - नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 4946 अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई प्रकरणी किशोर शेट्टी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. नवी मुंबई पालिका उपआयुक्त संजय शिंदे यांनी याबाबत आपलं प्रतिज्ञापत्र कोर्टापुढे सादर केलं. त्यात नमूद केलं गेलंय की, हायकोर्टानं आदेश दिल्यानंतर 88 अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. बेकायदेशीर बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या सात अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाणार आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं आक्षेप घेण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, नवी मुंबईत राजकीय वरद हस्तामुळे अद्यापही अनेक अनधिकृत बांधकामे उभी आहेत. सिडको, महापालिकेचे अधिकारी कारवाई करण्यास कुचराई करत आहेत. खंडपीठानं याची दखल घेत प्रशासनाला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. हायकोर्टानं सुनावणी चार आठवड्यांकरता तहकूब केलीय.

हेही वाचा-

  1. पालघर रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाणीची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल, बुधवारी पोलीस अधीक्षकांना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश जारी
  2. ओल्ड माँकची नवी लेबल हायकोर्टात सादर, fssai मंगळवारपर्यंत आपली भूमिका मांडणार

TAGGED:

JUSTICE AJAY GADKARI KAMAL KHATA
ILLEGAL CONSTRUCTION IN NAVI MUMBAI
अनधिकृत बांधकाम नवी मुंबई
FEMALE OFFICER LOSES BABY
BOMBAY HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.