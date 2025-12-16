भाजपा आमदाराच्या गावात मृतावस्थेत आढळला बिबट्या, चारही पायाचे पंजे तोडून नेल्याने खळबळ
सातारा जिल्ह्यात उसाच्या शेतात चारही पायाचे पंजे तोडलेल्या मादी बिबट्याचा (Female Leopard) मृतदेह आढळला आहे. याप्रकरणी वन विभागाला महत्वाचे धागेदोरे मिळाले आहेत.
Published : December 16, 2025 at 1:14 PM IST
सातारा : तालुक्यातील मत्यापूर गावच्या शिवारात चारही पंजे तोडलेल्या मादी बिबट्याचा (Female Leopard) मृतदेह आढळून आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. कराड उत्तर विधानसभा मतदार संघातील भाजपाचे आमदार मनोज घोरपडे यांच्या गावात ही घटना घडली असून वन विभागाला काही महत्वाचे धागेदोरे मिळाले आहेत. संशयित आरोपी हा एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पायाचे चारही पंजे, १८ नखे गायब : सातारा तालुक्यातील मत्यापूर गावातील शेतकरी रविंद्र घोरपडे यांच्या मालकीच्या उसाच्या शेतात चारही पंजे तोडलेल्या मादी बिबट्याचा मृतदेह आढळून आला आहे. संबंधित बिबट्याचा मृत्यू अंदाजे तीन ते चार दिवसांपूर्वी झाला आहे. तसंच मृत बिबट्याचे चारही पंजे कापून नेण्यात आले असून एकूण १८ नखं गायब असल्याची माहिती, वनक्षेत्रपाल संदीप जोपाळे यांनी दिली.
बिबट्याची शिकार की नैसर्गिक मृत्यू? : मृत बिबट्याचे दात आणि मिशा सुस्थितीत आहेत. परंतु, बिबट्याची शिकार केली आहे का नैसर्गिक मृत्यू झाला आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालं नाही. त्याचबरोबर विष प्रयोग, इलेक्ट्रिक करंट अथवा डोक्यावर जड वस्तुच्या प्रहाराने बिबट्याचा मृत्यू झाला आहे का? हे देखील स्पष्ट झालं नाही. अंतिम शवविच्छेदन अहवाल मंगळवारी (१६ डिसेंबर) आल्यानंतरच बिबट्याच्या मृत्यूचं कारण समोर येईल. उपाशीपोटी असल्यानं बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची शंका वन विभागाला आहे.
उसाच्या शेतात आढळून आलेल्या मृत बिबट्याच्या पायाचे पंजे तोडून नेण्यात आले आहेत. याप्रकरणी एका संशयिताचं नाव समोर आलं आहे. त्यादृष्टीनं वन विभागाचा तपास सुरू असून शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर बिबट्याच्या मृत्यूचं कारण स्पष्ट होईल. - संदीप जोपाळे, वनक्षेत्रपाल, सातारा
पंजे तोडून नेणारा संशयित गावातीलच : अंधश्रद्धेपोटी बिबट्याची नखं गळ्यात पेंडंट करुन घातली जातात. तसंच पैशासाठी त्याची तस्करी होते. या अनुषंगानं साताऱ्याचे वनक्षेत्रपाल संदीप जोपळे तपास करत आहेत. मत्यापूर गावातील एका संशयिताचं नाव समोर आलं आहे. त्यादृष्टीनं वन विभागानं तपासाची दिशा निश्चित केली आहे. संशयिताचे राजकीय नेत्याशी संबंध असल्यानं वन विभाग सावध पावलं टाकत आहे. परंतु, बिबट्याचा मृत्यू कशामुळं झाला, याचा उलगडा अंतिम शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर होईल, अशी माहिती वनक्षेत्रपाल संदीप जोपाळे यांनी दिली.
हेही वाचा -
- 'बिबट्या हटवा, माणूस वाचवा'; बिबट मुक्त संगमनेरसाठी काढला जनआक्रोश मोर्चा; आमदार सत्यजित तांबेंसह जयश्री थोरात यांचा सहभाग
- बिबट्याचा कायमचा बंदोबस्त करा; जनतेची मागणी, बिबटेमुक्त संगमनेर तालुक्यासाठी काढणार जनआक्रोश मोर्चा
- दबा धरून बसलेल्या बिबट्याचा चिमुकल्यावर हल्ला; गळा, डोक्यावर दातांचा मारा, सिद्धेशचा मृत्यू